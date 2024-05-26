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  5. Премьер-лига 2023-2024
Стадион: .
Урал
 
Позже
Акрон
Прогнозы 52
Урал 90.4% (47)
X 3.8% (2)
Акрон 5.8% (3)
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Урал
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Урал
Акрон

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
2:2
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 6 (4) 0.2
Егорычев Андрей 5 0.17
Бегич Сильвие 5 0.17
Бикфалви Эрик 3 0.1
Ионов Алексей 3 0.1
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.1
Гильерме Шеттине 2 0.07
Ишков Илья 1 0.03
Аюпов Тимур 1 0.03
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.03
Кулаков Денис 0 0
Итало 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 12 0
Гильерме Шеттине 4 1
Кулаков Денис 5 0
Итало 3 1
Помазун Илья 4 0
Мишкич Даниэль 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Ишков Илья 3 0
Газинский Юрий 1 1
Ионов Алексей 2 0
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Эмерсон Иллой-Айет 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Урал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Акрон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
0
Урал
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Акрон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

8
0
Урал
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Акрон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

22
0

Упущенные победы

16
0

Голы по времени матча

Забито

20
0
9 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
20 Не забивали 0
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
35%
0
0%
76-90

Пропущено

24
0
11 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
13 Не пропускали 0
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
21%
0
0%
76-90

Забито

11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
22 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

21
0
10 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 0
8 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 0
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Забито

31
0
13 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 0
12 Не забивали 0
3
10%
0
0%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
8
26%
0
0%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
9
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

45
0
21 В 1-м тайме 0
24 Во 2-м тайме 0
18 Пропускали первыми 0
24 Не пропускали 0
6
13%
0
0%
1-15
5
11%
0
0%
16-30
10
22%
0
0%
31-45
6
13%
0
0%
46-60
8
18%
0
0%
61-75
10
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1
Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0
Акрон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1
Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1

Результаты матчей

Урал
Акрон

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Урал
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
3
12
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
10
20
1.5
3
27
2.5

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (4)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 15 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 14
Урал Бегич Сильвие 12
Краснодар Черников Александр 12
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 19 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 52
    Урал 90.4% (47)
    X 3.8% (2)
    Акрон 5.8% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Акрон
    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал - Акрон

    Исход игры
    Урал
    90.4% (47)
    Ничья
    3.8% (2)
    Акрон
    5.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.3% (18)
    Меньше
    61.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    40.43% (19)
    Нет
    59.57% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Урал
    30.8% (16)
    2:1 Урал
    28.8% (15)
    1:0 Урал
    21.2% (11)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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