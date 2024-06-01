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  4. РОССИЯ
  5. Премьер-лига 2023-2024
Стадион: .
Акрон
1:2
Второй тайм: 80'
Урал
0'
1:0
47' Гол
Понсе Андрес
56' Желтая карточка
Барт Руслан
60' Желтая карточка
67' Желтая карточка
Килин Антон
70' Желтая карточка
Анджелкович Неманья
1:1
74' Гол
Бегич Сильвие
1:2
79' Гол
Бегич Сильвие

Ход матча

46'
 
Гильерме Шеттине
Аюпов Тимур
46'
Барт Руслан
Глушков Никита
 
47'
Понсе Андрес
1:0
53'
 
Дмитриев Игорь
Ишков Илья
56'
Барт Руслан
 
59'
 
Филипенко Егор
Эмерсон
60'
 
63'
Эльдарушев Абу-Саид
Понсе Андрес
 
63'
Килин Антон
Данилин Кирилл
 
67'
Килин Антон
 
67'
 
Бикфалви Эрик
Каштанов Алексей
68'
 
Влут Рай
Гильерме Шеттине
70'
Анджелкович Неманья
 
71'
Бокоев Марат
Анджелкович Неманья
 
73'
 
Егорычев Андрей
Сиссе Ибраима
74'
1:1
Бегич Сильвие
79'
1:2
Бегич Сильвие
Прогнозы 131
Акрон 32.8% (43)
X 36.6% (48)
Урал 30.5% (40)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Волков
Сергей
77
Савичев
Константин
26
Анджелкович
Неманья
15
Данилкин
Егор
20
Димоски
Боян
6
Макаров
Сергей
23
Данилин
Кирилл
10
Палиенко
Максим
27
Чудин
Иван
9
Глушков
Никита
Андреевич
11
Понсе
Андрес
71
Мамин
Алексей
15
Кулаков
Денис
2
Бегич
Сильвие
4
Эмерсон
Иллой-Айет
16
Итало
44
Сиссе
Ибраима
55
Аюпов
Тимур
97
Ишков
Илья
8
Мишкич
Даниэль
11
Ионов
Алексей
79
Каштанов
Алексей
Акрон
4-1-4-1
Урал
4-2-3-1

История личных встреч

Акрон
Урал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ТМК
2:2
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данилин Кирилл 1 0.5
Понсе Андрес 1 0.5
Анджелкович Неманья 1 0.5
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 6 (4) 0.19
Бегич Сильвие 6 0.19
Егорычев Андрей 5 0.16
Бикфалви Эрик 3 0.09
Ионов Алексей 3 0.09
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.09
Гильерме Шеттине 2 0.06
Ишков Илья 1 0.03
Аюпов Тимур 1 0.03
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.03
Кулаков Денис 0 0
Итало 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 1 0
Килин Антон 1 0
Анджелкович Неманья 1 0
Барт Руслан 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 13 0
Гильерме Шеттине 4 1
Кулаков Денис 5 0
Итало 3 1
Помазун Илья 4 0
Мишкич Даниэль 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Ишков Илья 3 0
Газинский Юрий 1 1
Ионов Алексей 2 0
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Эмерсон Иллой-Айет 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0

Результаты матчей

Акрон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урал
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
8
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урал
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
15

Упущенные победы

2
17
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урал
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
58% (18)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
15

Упущенные победы

2
25

Голы по времени матча

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 23
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

0
21
0 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 8
0 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Забито

2
20
0 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 21
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Пропущено

0
26
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 15
0 Пропускали первыми 11
0 Не пропускали 14
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
0
0%
5
19%
76-90

Забито

2
31
0 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 18
1 Забивали первыми 8
0 Не забивали 13
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
0
0%
8
26%
46-60
2
100%
1
3%
61-75
0
0%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

0
47
0 В 1-м тайме 21
0 Во 2-м тайме 26
0 Пропускали первыми 19
0 Не пропускали 25
0
0%
6
13%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
0
0%
10
21%
31-45
0
0%
6
13%
46-60
0
0%
10
21%
61-75
0
0%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0
Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2
Урал
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0
Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0

Результаты матчей

Акрон
Урал

Точный счет

0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
14 раз 45%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Акрон
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (4)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 15 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 14
Урал Бегич Сильвие 13
Краснодар Черников Александр 12
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    80'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2! Сильвие Бегич! Вот это да, дубль оформил защитник "Урала". Ворвался в штрафную Бикфалви и отдал поперек на Бегича, который оторвался от защитника и пробил в касание точно в ближний угол ворот.
  • 79'
    Мог убегать на ворота соперника Эльдарушев после заброса от Килина, но нарушил он правила в борьбе с защитником. 
  • 78'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Бикфалви и сбросил под удар Влуту, но тот с ходу стрельнул немного неточно.
  • 77'
    Мягко забросил в штрафную соперника Бикфалви на Бегича, который снова пробил головой, но сфера прошла над перекладиной.
  • Описание гола
    76'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Сильвие Бегич! Смогли сравнять счет уральцы. Подхватил снаряд на фланге Мишкич и навесил на дальнюю штангу, где выиграл верховую дуэль Бегич и вколотил мяч головой точно в дальний верхний угол ворот.
  • 75'
    Подхватил снаряд Влут на линии чужой штрафной и с разворота пробил по воротам, но угодил точно в защитника.
  • Замена
    74'
    Очередная замена теперь уже в составе уральцев случилась. Вместо Ибраима Сиссе свое игровое время получил Андрей Егорычев.
  • 73'
    С угла поля навесил Итало на дальнюю штангу, но вышел из ворот Волков и кулаками вынес снаряд обратно на фланг.
  • Замена
    72'
    Вынужденная замена в составе "Акрона" теперь произошла. Вместо травмированного Анджелковича доигрывать встречу будет Марат Бокоев.
  • 71'
    Мог убегать на ворота соперника Эльдарушев после заброса от Килина, но вышел за пределы штрафной Мамин и отвел угрозу.
  • Желтая карточка
    70'
    В центре поля Килин грубо встретил на бедро соперника в силовой борьбе. Судья показал нарушителю желтую карточку.
  • Замена
    69'
    Очередные замены в составе "Урала" произошли. Вместо Каштанова и Гильерме на поле появились Влут и Бикфалви.
  • Опасный момент
    67'
    После прострела с левого фланга от Барта пробил из пределов штрафной Эльдарушев, но мяч полетел над перекладиной.
  • 66'
    Отдавал пас Барт в штрафную на ход свежему Килину, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • Замена
    65'
    Замена двойная в составе "Акрона" произошла. Вместо Понсе и Данилина игру продолжать будут Килин и Эльдарушев.
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    • 64'
      С угла поля навесил на ближнюю штангу Итало, но на выходе Волков спокойно забрал сферу в свои руки.
    • 63'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Анджелкович. Потребуется ему помощь медиков. 
    • Угловой
      62'
      Продавил соперника по флангу Каштанов и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 60'
      С центра поля забросил в штрафную Дмитриев на ход Гильерме, но тот проиграл борьбу за мяч Данилкину.
    • Замена
      59'
      Вынужденная замена в составе "Урала" произошла. Вместо травмированного Эмерсона на поле вышел Егор Филипенко.
    • 58'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Гильерме и сбросил головой на Каштанова, который пробил рядом с дальней штангой.
    • 57'
      Со штрафного Мишкич навесил на линию вратарской, но здесь Анджелкович вынес сферу за пределы поля.
    • 56'
      Налетел на Эмерсона в центре поля Чудин в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • Замена
      55'
      Замена в составе "Урала" вновь произошла. Вместо Алексея Ионова на поле появился Игорь Дмитриев.
    • 54'
      Кулаков с правого фланга отдавал тонко в штрафную на ход Ионову, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
    • 53'
      Итало оторвался от опеки соперника и навесил на дальнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 52'
      В центре поля зацепился за мяч Каштанов и забросил вперед на Гильерме, но тот пробил с дальней дистанции крайне неточно.
    • 51'
      С правого фланга навесил Кулаков на ход Каштанову, но тот выиграл борьбу за мяч Анджелкович.
    • Описание гола
      49'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Андрес Понсе! Удалось открыть счёт в матче игрокам "Акрона". Ушел от соперника по флангу Данилин и отдал поперек на Понсе, который в касание от линии штрафной закрутил точно в ближнюю девятку.
    • Замена
      48'
      Ответная замена в составе "Урала" произошла. Вместо Тимура Аюпова свое игровое время получил Гилерме Шеттине.
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве произошла в составе "Акрона". Вместо Никиты Глушкова на второй тайм вышел Руслан Барт.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли все же добыть нужный результат уральцы?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
    • 45'
      Пробивал головой Каштанов после навеса с фланга от Ишкова, но мяч полетел выше перекладины.
    • 45'
      Забросил с левого фланга в штрафную Итало на Эмерсона, но того опередил на выходе Волков.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
    • 44'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Аюпов и с лету пробил по воротам, но мяч угодил точно в корпус защитнику.
    • 43'
      Итало оторвался от защитника и подал на дальнюю штангу, но здесь Анджелкович вынес сферу подальше от ворот.
    • 42'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Ушков. Потребуется ему помощь медиков.
    • 41'
      Прострелил Глушков с фланга в штрафную на Понсе, но тот в касание пробил точно в защитника.
    • 40'
      Ионов сместился с фланга в центр и отдал поперек на Мишкича, но выстрел последнего заблокировал защитник.
    • 39'
      Продавил соперника по флангу Данилин, сместился в центр и пробил метров с двадцати, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 38'
      Отдавал пас в штрафную Савичев с правого фланга, но здесь Понсе проиграл силовую борьбу за мяч Бегичу.
    • Угловой
      37'
      С дальней дистанции пробил по воротам Ионов. Рикошетом от спины защитника полетел снаряд на угловой.
    • 36'
      Отдавал пас в штрафную соперника Чудин на ход Понсе, но тот проиграл борьбу за мяч вышедшему из ворот Мамину.
    • 35'
      Пробивал из пределов штрафной Понсе головой после подачи от Данилина, но отбил перед собой Мамин, а на добивании Глушков нарушил правила в борьбе с голкипером.
    • 34'
      Забросил с центра поля в штрафную соперника Данилин на ход Понсе, но тот проиграл борьбу за мяч Эмерсону.
    • 33'
      Оторвался от опеки соперника на скорости Ионов и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 32'
      Со штрафного навесил Мишкич на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Ишков, но не дотянулся до мяча головой.
    • 31'
      В центре поля грамотно подставился Каштанов и вынудил нарушить правила Анджелковича.
    • 30'
      По флангу отдавал пас Димоски на ход Глушкову, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • 29'
      Сместился с левого фланга Ионов в центр и пробил с линии штрафной, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 28'
      Зацепился за мяч Понсе в чужой штрафной и сбросил головой на Глушкова, который пробил в касание, но остановил игру из-за офсайда арбитр.
    • 27'
      Мог убегать на ворота соперника Данилкин после паса от Чудина, но вернулся вовремя Бегич и отобрал мяч.
    • 26'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Макаров на ход Палиенко, но тот головой пробил выше перекладины. 
    • 25'
      Палиенко отобрал мяч на фланге и покатил тут же в центр на Понсе, но тот с ходу пробил немного выше перекладины. 
    • 24'
      Подхватил мяч на фланге Димоски и подал на дальнюю штангу, но здесь на выходе перехватил снаряд Мамин.
    • 23'
      Диагональным пасом Макаров искал в штрафной соперника Данилина, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 22'
      Ушел от соперника Димоски и подал на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 21'
      Ворвался в фланга в штрафную Данилин и отдал поперек на Савичева, но тот с разворота пробил точно в руки вратарю.
    • 20'
      Пробивал по воротам Каштанов из пределов штрафной после паса от Ионова, но в подкате на угловой перевел Данилкин.
    • 19'
      Ушков с правого фланга отдавал в штрафную на Мишкичу, но на выходе забрал мяч в руки Волков.
    • 18'
      Зацепился за мяч Данилин в чужой штрафной и сбросил назад на Макарова, но тот с ходу пробил крайне неточно.
    • 17'
      С центра поля забросил Данилин в штрафную на ход Понсе, но тот проиграл борьбу за мяч Эмерсону.
    • 16'
      Мягко отдавал пас Ионов в штрафную на Каштанова, который пробил с разворота, но угодил точно в защитника.
    • 15'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Макаров на ход Чудину, но тот проиграл борьбу за мяч Бегичу.
    • 13'
      Диагональ исполнял Аюпов в штрафную на ход Каштанову, но тут на выходе мяч забрал в свои руки Волков.
    • 12'
      Оторвался от защитника Ионов на скорости и покатил вперед на Каштанова, но того грамотно от мяча оттеснил Данилкин.
    • 11'
      С угла поля навесил Савичев на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Мишкич.
    • Угловой
      10'
      Убегал в атаку по флангу Понсе и прострелил в центр штрафной, где пробил в касание Глушков, но мяч на угловой перевел в подкате Бегич.
    • 9'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Мишкич. Потребуется ему помощь медиков.
    • 8'
      В центре поля Мишкичу в грубом подкате по ногам заехал Чудин. Штрафной удар исполнять будут уральцы.
    • Офсайд
      7'
      Мог убегать в контратаку на скорости Данилин после заброса от Макарова, но арбитр остановил игру из-за офсайда.
    • 6'
      Подобрал мяч на фланге Ионов и подал на дальнюю штангу. Здесь в борьбе с защитником не смог пробить головой Ишков.
    • 5'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Мишкич, но головой здесь сферу вынес подальше от ворот Анджелкович.
    • 4'
      На фланге оказался на газоне Мишкич в борьбе с защитником. Штрафной удар исполнять будут игроки "Урала".
    • 3'
      Забросил мягко в штрафную соперника Палиенко на ход Понсе, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В ответном матче плей-офф за место в РПЛ нас ждет противостояние "Акрона" и "Урала". После победы в первом поединке хозяева выглядят фаворитом, но все же уральцы выложат все силы, чтобы добыть результат, так что будет интересно. Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Урал.
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    Прогнозы 131
    Акрон 32.8% (43)
    X 36.6% (48)
    Урал 30.5% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Урал
    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон 1:2 Урал

    Исход игры
    Акрон
    32.8% (43)
    Ничья
    36.6% (48)
    Урал
    30.5% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.34% (41)
    Меньше
    64.66% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    70.69% (82)
    Нет
    29.31% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.1% (42)
    1:2 Урал
    15.3% (20)
    2:1 Акрон
    13% (17)
    1:0 Акрон
    8.4% (11)
    0:2 Урал
    6.1% (8)
    2:0 Акрон
    5.3% (7)
    0:1 Урал
    4.6% (6)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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