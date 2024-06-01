Очередная замена теперь уже в составе уральцев случилась. Вместо Ибраима Сиссе свое игровое время получил Андрей Егорычев.

Подхватил снаряд Влут на линии чужой штрафной и с разворота пробил по воротам, но угодил точно в защитника.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Сильвие Бегич! Смогли сравнять счет уральцы. Подхватил снаряд на фланге Мишкич и навесил на дальнюю штангу, где выиграл верховую дуэль Бегич и вколотил мяч головой точно в дальний верхний угол ворот.

Мягко забросил в штрафную соперника Бикфалви на Бегича, который снова пробил головой, но сфера прошла над перекладиной.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Бикфалви и сбросил под удар Влуту, но тот с ходу стрельнул немного неточно.

Мог убегать на ворота соперника Эльдарушев после заброса от Килина, но нарушил он правила в борьбе с защитником.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2! Сильвие Бегич! Вот это да, дубль оформил защитник "Урала". Ворвался в штрафную Бикфалви и отдал поперек на Бегича, который оторвался от защитника и пробил в касание точно в ближний угол ворот.

Замена двойная в составе "Акрона" произошла. Вместо Понсе и Данилина игру продолжать будут Килин и Эльдарушев.

Отдавал пас Барт в штрафную на ход свежему Килину, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

После прострела с левого фланга от Барта пробил из пределов штрафной Эльдарушев, но мяч полетел над перекладиной.

Очередные замены в составе "Урала" произошли. Вместо Каштанова и Гильерме на поле появились Влут и Бикфалви.

В центре поля Килин грубо встретил на бедро соперника в силовой борьбе. Судья показал нарушителю желтую карточку.

Мог убегать на ворота соперника Эльдарушев после заброса от Килина, но вышел за пределы штрафной Мамин и отвел угрозу.

Вынужденная замена в составе "Акрона" теперь произошла. Вместо травмированного Анджелковича доигрывать встречу будет Марат Бокоев.

С угла поля навесил Итало на дальнюю штангу, но вышел из ворот Волков и кулаками вынес снаряд обратно на фланг.

Кулаков с правого фланга отдавал тонко в штрафную на ход Ионову, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

Замена в составе "Урала" вновь произошла. Вместо Алексея Ионова на поле появился Игорь Дмитриев.

Налетел на Эмерсона в центре поля Чудин в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.

Со штрафного Мишкич навесил на линию вратарской, но здесь Анджелкович вынес сферу за пределы поля.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Гильерме и сбросил головой на Каштанова, который пробил рядом с дальней штангой.

Вынужденная замена в составе "Урала" произошла. Вместо травмированного Эмерсона на поле вышел Егор Филипенко.

С центра поля забросил в штрафную Дмитриев на ход Гильерме, но тот проиграл борьбу за мяч Данилкину.

Продавил соперника по флангу Каштанов и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Анджелкович. Потребуется ему помощь медиков.

С угла поля навесил на ближнюю штангу Итало, но на выходе Волков спокойно забрал сферу в свои руки.

Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли все же добыть нужный результат уральцы?

Замена в перерыве произошла в составе "Акрона". Вместо Никиты Глушкова на второй тайм вышел Руслан Барт.

Ответная замена в составе "Урала" произошла. Вместо Тимура Аюпова свое игровое время получил Гилерме Шеттине.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Андрес Понсе! Удалось открыть счёт в матче игрокам "Акрона". Ушел от соперника по флангу Данилин и отдал поперек на Понсе, который в касание от линии штрафной закрутил точно в ближнюю девятку.

С правого фланга навесил Кулаков на ход Каштанову, но тот выиграл борьбу за мяч Анджелкович.

В центре поля зацепился за мяч Каштанов и забросил вперед на Гильерме, но тот пробил с дальней дистанции крайне неточно.

Итало оторвался от опеки соперника и навесил на дальнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

45' Пробивал головой Каштанов после навеса с фланга от Ишкова, но мяч полетел выше перекладины.

45' Забросил с левого фланга в штрафную Итало на Эмерсона, но того опередил на выходе Волков.

45' Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Выиграл подбор у штрафной соперника Аюпов и с лету пробил по воротам, но мяч угодил точно в корпус защитнику.

43' Итало оторвался от защитника и подал на дальнюю штангу, но здесь Анджелкович вынес сферу подальше от ворот.

42' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Ушков. Потребуется ему помощь медиков.

41' Прострелил Глушков с фланга в штрафную на Понсе, но тот в касание пробил точно в защитника.

40' Ионов сместился с фланга в центр и отдал поперек на Мишкича, но выстрел последнего заблокировал защитник.

39' Продавил соперника по флангу Данилин, сместился в центр и пробил метров с двадцати, но мяч полетел рядом со штангой.

38' Отдавал пас в штрафную Савичев с правого фланга, но здесь Понсе проиграл силовую борьбу за мяч Бегичу.

37' С дальней дистанции пробил по воротам Ионов. Рикошетом от спины защитника полетел снаряд на угловой.

36' Отдавал пас в штрафную соперника Чудин на ход Понсе, но тот проиграл борьбу за мяч вышедшему из ворот Мамину.

35' Пробивал из пределов штрафной Понсе головой после подачи от Данилина, но отбил перед собой Мамин, а на добивании Глушков нарушил правила в борьбе с голкипером.

34' Забросил с центра поля в штрафную соперника Данилин на ход Понсе, но тот проиграл борьбу за мяч Эмерсону.

33' Оторвался от опеки соперника на скорости Ионов и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

32' Со штрафного навесил Мишкич на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Ишков, но не дотянулся до мяча головой.

31' В центре поля грамотно подставился Каштанов и вынудил нарушить правила Анджелковича.

30' По флангу отдавал пас Димоски на ход Глушкову, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

29' Сместился с левого фланга Ионов в центр и пробил с линии штрафной, но мяч полетел немного выше перекладины.

28' Зацепился за мяч Понсе в чужой штрафной и сбросил головой на Глушкова, который пробил в касание, но остановил игру из-за офсайда арбитр.

27' Мог убегать на ворота соперника Данилкин после паса от Чудина, но вернулся вовремя Бегич и отобрал мяч.

26' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Макаров на ход Палиенко, но тот головой пробил выше перекладины.

25' Палиенко отобрал мяч на фланге и покатил тут же в центр на Понсе, но тот с ходу пробил немного выше перекладины.

24' Подхватил мяч на фланге Димоски и подал на дальнюю штангу, но здесь на выходе перехватил снаряд Мамин.

23' Диагональным пасом Макаров искал в штрафной соперника Данилина, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

22' Ушел от соперника Димоски и подал на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

21' Ворвался в фланга в штрафную Данилин и отдал поперек на Савичева, но тот с разворота пробил точно в руки вратарю.

20' Пробивал по воротам Каштанов из пределов штрафной после паса от Ионова, но в подкате на угловой перевел Данилкин.

19' Ушков с правого фланга отдавал в штрафную на Мишкичу, но на выходе забрал мяч в руки Волков.

18' Зацепился за мяч Данилин в чужой штрафной и сбросил назад на Макарова, но тот с ходу пробил крайне неточно.

17' С центра поля забросил Данилин в штрафную на ход Понсе, но тот проиграл борьбу за мяч Эмерсону.

16' Мягко отдавал пас Ионов в штрафную на Каштанова, который пробил с разворота, но угодил точно в защитника.

15' С левого фланга навесил в центр штрафной Макаров на ход Чудину, но тот проиграл борьбу за мяч Бегичу.

13' Диагональ исполнял Аюпов в штрафную на ход Каштанову, но тут на выходе мяч забрал в свои руки Волков.

12' Оторвался от защитника Ионов на скорости и покатил вперед на Каштанова, но того грамотно от мяча оттеснил Данилкин.

11' С угла поля навесил Савичев на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Мишкич.

10' Убегал в атаку по флангу Понсе и прострелил в центр штрафной, где пробил в касание Глушков, но мяч на угловой перевел в подкате Бегич.

9' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Мишкич. Потребуется ему помощь медиков.

8' В центре поля Мишкичу в грубом подкате по ногам заехал Чудин. Штрафной удар исполнять будут уральцы.

7' Мог убегать в контратаку на скорости Данилин после заброса от Макарова, но арбитр остановил игру из-за офсайда.

6' Подобрал мяч на фланге Ионов и подал на дальнюю штангу. Здесь в борьбе с защитником не смог пробить головой Ишков.

5' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Мишкич, но головой здесь сферу вынес подальше от ворот Анджелкович.

4' На фланге оказался на газоне Мишкич в борьбе с защитником. Штрафной удар исполнять будут игроки "Урала".

3' Забросил мягко в штрафную соперника Палиенко на ход Понсе, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.