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  5. Премьер-лига 2023-2024
Стадион: .
Акрон
 
Позже
Урал
Прогнозы 58
Акрон 31% (18)
X 39.7% (23)
Урал 29.3% (17)
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Акрон
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Урал
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Акрон
Урал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ТМК
2:2
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данилин Кирилл 1 1
Анджелкович Неманья 1 1
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 6 (4) 0.19
Егорычев Андрей 5 0.16
Бегич Сильвие 5 0.16
Бикфалви Эрик 3 0.1
Ионов Алексей 3 0.1
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.1
Гильерме Шеттине 2 0.06
Ишков Илья 1 0.03
Аюпов Тимур 1 0.03
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.03
Кулаков Денис 0 0
Итало 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 13 0
Гильерме Шеттине 4 1
Кулаков Денис 5 0
Итало 3 1
Помазун Илья 4 0
Мишкич Даниэль 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Ишков Илья 3 0
Газинский Юрий 1 1
Ионов Алексей 2 0
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Эмерсон Иллой-Айет 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0

Результаты матчей

Акрон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урал
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
8
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урал
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
15

Упущенные победы

2
17
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урал
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
58% (18)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
15

Упущенные победы

2
25

Голы по времени матча

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 23
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

0
21
0 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 8
0 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Забито

2
20
0 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 21
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Пропущено

0
26
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 15
0 Пропускали первыми 11
0 Не пропускали 14
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
0
0%
5
19%
76-90

Забито

2
31
0 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 18
1 Забивали первыми 8
0 Не забивали 13
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
0
0%
8
26%
46-60
2
100%
1
3%
61-75
0
0%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

0
47
0 В 1-м тайме 21
0 Во 2-м тайме 26
0 Пропускали первыми 19
0 Не пропускали 25
0
0%
6
13%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
0
0%
10
21%
31-45
0
0%
6
13%
46-60
0
0%
10
21%
61-75
0
0%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0
Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2
Урал
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0
Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0

Результаты матчей

Акрон
Урал

Точный счет

0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
14 раз 45%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Акрон
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (4)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 15 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 14
Урал Бегич Сильвие 13
Краснодар Черников Александр 12
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июня 2024, осталось 2 дня 6 часов 1 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 58
    Акрон 31% (18)
    X 39.7% (23)
    Урал 29.3% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Урал
    2.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон - Урал

    Исход игры
    Акрон
    32.2% (19)
    Ничья
    39% (23)
    Урал
    28.8% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.58% (18)
    Меньше
    68.42% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    71.93% (41)
    Нет
    28.07% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39% (23)
    2:1 Акрон
    15.3% (9)
    1:2 Урал
    13.6% (8)
    0:2 Урал
    6.8% (4)
    1:0 Акрон
    6.8% (4)
    0:1 Урал
    6.8% (4)
    2:0 Акрон
    6.8% (4)
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