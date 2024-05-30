Стадион: Кристалл.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Акрон
Урал
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данилин Кирилл
|1
|1
|Анджелкович Неманья
|1
|1
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|6 (4)
|0.19
|Егорычев Андрей
|5
|0.16
|Бегич Сильвие
|5
|0.16
|Бикфалви Эрик
|3
|0.1
|Ионов Алексей
|3
|0.1
|Мишкич Даниэль
|3 (1)
|0.1
|Гильерме Шеттине
|2
|0.06
|Ишков Илья
|1
|0.03
|Аюпов Тимур
|1
|0.03
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.03
|Кулаков Денис
|0
|0
|Итало
|0
|0
|Дмитриев Игорь
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|13
|0
|Гильерме Шеттине
|4
|1
|Кулаков Денис
|5
|0
|Итало
|3
|1
|Помазун Илья
|4
|0
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Каштанов Алексей
|2
|1
|Егорычев Андрей
|2
|1
|Ишков Илья
|3
|0
|Газинский Юрий
|1
|1
|Ионов Алексей
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Филипенко Егор
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Нейва Кристиан
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Дмитриев Игорь
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урал
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
8
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урал
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
0
15
Упущенные победы
2
17
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урал
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
58% (18)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
0
15
Упущенные победы
2
25
Голы по времени матча
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 23
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
0
21
0 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 8
0 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Забито
2
20
0 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 21
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
7
35%
76-90
Пропущено
0
26
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 15
0 Пропускали первыми 11
0 Не пропускали 14
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
0
0%
5
19%
76-90
Забито
2
31
0 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 18
1 Забивали первыми 8
0 Не забивали 13
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
0
0%
8
26%
46-60
2
100%
1
3%
61-75
0
0%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
0
47
0 В 1-м тайме 21
0 Во 2-м тайме 26
0 Пропускали первыми 19
0 Не пропускали 25
0
0%
6
13%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
0
0%
10
21%
31-45
0
0%
6
13%
46-60
0
0%
10
21%
61-75
0
0%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0
Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2
Урал
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0
Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0
Результаты матчей
Акрон
Урал
Точный счет
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
14 раз 45%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Акрон
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Зенит
|Кассьерра Матео
|21 (4)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|15 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|14
|Урал
|Бегич Сильвие
|13
|Краснодар
|Черников Александр
|12
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Акрон - Урал
Исход игры
Акрон
32.2% (19)
Ничья
39% (23)
Урал
28.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (18)
Меньше
68.42% (39)
Обе команды забьют
Да
71.93% (41)
Нет
28.07% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (23)
2:1 Акрон
15.3% (9)
1:2 Урал
13.6% (8)
0:2 Урал
6.8% (4)
1:0 Акрон
6.8% (4)
0:1 Урал
6.8% (4)
2:0 Акрон
6.8% (4)
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