Стадион: Джованни Цини.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Кремонезе
Венеция
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
100%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
10%
70%
20%
2 победы 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
0.9
Среднее время на гол
56
100
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.35
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
66
94
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|17 (4)
|0.43
|Васкес Франко
|4
|0.1
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.1
|Коллоколо Микеле
|4
|0.1
|Пикель Шарль
|3
|0.08
|Раванелли Лука
|3
|0.08
|Серникола Леонардо
|2
|0.05
|Дзанимачча Лука
|2
|0.05
|Тсаджут Франк
|2
|0.05
|Гильоне Паоло
|2
|0.05
|Окереке Давид
|2
|0.05
|Бьянкетти Маттео
|2
|0.05
|Чофани Даниэль
|2 (1)
|0.05
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Фалетти Сесар
|1
|0.03
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Квальята Джакомо
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|0.55
|Гюткьяр Кристиан
|11 (1)
|0.28
|Бузио Джанлука
|7
|0.18
|Тессманн Таннер
|7
|0.18
|Пьерини Николас
|6
|0.15
|Йонсен Деннис
|5
|0.13
|Альтаре Джорджо
|4
|0.1
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|3
|0.08
|Идзес Джей
|3
|0.08
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.05
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Кандела Антонио
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Лелла Нунцио
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|9
|1
|Васкес Франко
|10
|0
|Бьянкетти Маттео
|9
|0
|Антов Валентин
|7
|1
|Майер Жан
|8
|0
|Лочошвили Лука
|6
|1
|Квальята Джакомо
|5
|1
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|Коллоколо Микеле
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Окереке Давид
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сверко Марин
|8
|1
|Йонсен Деннис
|6
|2
|Альтаре Джорджо
|7
|1
|Тессманн Таннер
|8
|0
|Дзампано Франческо
|6
|1
|Кандела Антонио
|6
|0
|Бузио Джанлука
|5
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|5
|0
|Лелла Нунцио
|4
|0
|Дембеле Али
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Идзес Джей
|2
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Паоло Ваноли
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Венеция
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
10% (2)
65% (13)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
9
Кремонезе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Венеция
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
70% (14)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
22
39
Кремонезе
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (12)
48% (19)
23% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (10)
40% (16)
35% (14)
Венеция
36.4%
63.6%
12 побед 21 поражение
Первый тайм
18% (7)
50% (20)
33% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (14)
18% (7)
48% (19)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
31
48
Голы по времени матча
Забито
31
29
18 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
5
16%
2
7%
1-15
8
26%
6
21%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
6
19%
12
41%
76-90
Пропущено
15
21
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
3
20%
4
19%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
4
27%
6
29%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
27%
5
24%
76-90
Забито
25
45
10 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 14
25 Не забивали 20
3
12%
5
11%
1-15
4
16%
7
16%
16-30
3
12%
9
20%
31-45
3
12%
10
22%
46-60
6
24%
5
11%
61-75
6
24%
9
20%
76-90
Пропущено
20
24
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
3
15%
3
13%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
5
25%
3
13%
46-60
3
15%
6
25%
61-75
5
25%
5
21%
76-90
Забито
56
74
28 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 43
27 Забивали первыми 21
8 Не забивали 5
8
14%
7
9%
1-15
12
21%
13
18%
16-30
8
14%
11
15%
31-45
7
13%
14
19%
46-60
9
16%
8
11%
61-75
12
21%
21
28%
76-90
Пропущено
35
45
12 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 26
3
9%
5
11%
1-15
6
17%
7
16%
16-30
3
9%
6
13%
31-45
9
26%
9
20%
46-60
5
14%
8
18%
61-75
9
26%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1
Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1
Венеция
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1
Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2
Результаты матчей
Кремонезе
Венеция
Точный счет
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
2
11 раз 55%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:3
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
Точный счет
0:1
7 раз 18%
1:2
6 раз 15%
1:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 20%
1:0
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 35%
2
11 раз 28%
0
9 раз 23%
3
4 раза 10%
4
2 раза 5%
2
17 раз 43%
1
9 раз 23%
3
8 раз 20%
0
5 раз 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
812
164
416
515
218
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
155
911
1010
218
416
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
319
Больше Меньше
355
1723
2614
634
931
238
139
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|17 (7)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|17 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 18
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Катанзаро
|Сконьямилло Стефано
|15