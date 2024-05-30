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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Стадион: .
Кремонезе
 
Позже
Венеция

История личных встреч

Кремонезе
Венеция

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
100%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

10%
70%
20%
2 победы 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

СB
2:1
СB
1:0
СB
3:1
СB
0:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:1
СB
0:1
СB
5:1
СB
1:1
ЛПС
1:2
ЛП
3:0
ЛП
3:0
ЛП
2:1
ППД
1:0
ППД
1:3
КИЛП
0:3
СCA
1:1
СCA
1:1
СCA
0:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
0.9

Среднее время на гол

56
100

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.35
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
94

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 17 (4) 0.43
Васкес Франко 4 0.1
Кастаньетти Микеле 4 0.1
Коллоколо Микеле 4 0.1
Пикель Шарль 3 0.08
Раванелли Лука 3 0.08
Серникола Леонардо 2 0.05
Дзанимачча Лука 2 0.05
Тсаджут Франк 2 0.05
Гильоне Паоло 2 0.05
Окереке Давид 2 0.05
Бьянкетти Маттео 2 0.05
Чофани Даниэль 2 (1) 0.05
Антов Валентин 1 0.03
Фалетти Сесар 1 0.03
Буонаюто Кристиан 1 0.03
Абрего Гонсало 1 0.03
Квальята Джакомо 0 0
Майер Жан 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 22 (4) 0.55
Гюткьяр Кристиан 11 (1) 0.28
Бузио Джанлука 7 0.18
Тессманн Таннер 7 0.18
Пьерини Николас 6 0.15
Йонсен Деннис 5 0.13
Альтаре Джорджо 4 0.1
Бьярксон Бьярки Стейнн 3 0.08
Идзес Джей 3 0.08
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.05
Дзампано Франческо 1 0.03
Кандела Антонио 1 0.03
Оливьери Марко 1 0.03
Дембеле Али 1 0.03
Свобода Михаэль 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Лелла Нунцио 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 9 1
Васкес Франко 10 0
Бьянкетти Маттео 9 0
Антов Валентин 7 1
Майер Жан 8 0
Лочошвили Лука 6 1
Квальята Джакомо 5 1
Кастаньетти Микеле 6 0
Коллоколо Микеле 6 0
Раванелли Лука 4 1
Окереке Давид 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Фалетти Сесар 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Кода Массимо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сверко Марин 8 1
Йонсен Деннис 6 2
Альтаре Джорджо 7 1
Тессманн Таннер 8 0
Дзампано Франческо 6 1
Кандела Антонио 6 0
Бузио Джанлука 5 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 5 0
Лелла Нунцио 4 0
Дембеле Али 3 0
Оливьери Марко 1 1
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 1
Яяло Мато 2 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Идзес Джей 2 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Паоло Ваноли 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Венеция
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
10% (2)
65% (13)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
9
Кремонезе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Венеция
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
70% (14)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

22
39
Кремонезе
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (12)
48% (19)
23% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (10)
40% (16)
35% (14)
Венеция
36.4%
63.6%
12 побед 21 поражение
Первый тайм
18% (7)
50% (20)
33% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (14)
18% (7)
48% (19)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

31
48

Голы по времени матча

Забито

31
29
18 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
5
16%
2
7%
1-15
8
26%
6
21%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
6
19%
12
41%
76-90

Пропущено

15
21
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
3
20%
4
19%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
4
27%
6
29%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
27%
5
24%
76-90

Забито

25
45
10 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 14
25 Не забивали 20
3
12%
5
11%
1-15
4
16%
7
16%
16-30
3
12%
9
20%
31-45
3
12%
10
22%
46-60
6
24%
5
11%
61-75
6
24%
9
20%
76-90

Пропущено

20
24
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
3
15%
3
13%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
5
25%
3
13%
46-60
3
15%
6
25%
61-75
5
25%
5
21%
76-90

Забито

56
74
28 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 43
27 Забивали первыми 21
8 Не забивали 5
8
14%
7
9%
1-15
12
21%
13
18%
16-30
8
14%
11
15%
31-45
7
13%
14
19%
46-60
9
16%
8
11%
61-75
12
21%
21
28%
76-90

Пропущено

35
45
12 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 26
3
9%
5
11%
1-15
6
17%
7
16%
16-30
3
9%
6
13%
31-45
9
26%
9
20%
46-60
5
14%
8
18%
61-75
9
26%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1
Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1
Венеция
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1
Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2

Результаты матчей

Кремонезе
Венеция

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
2
11 раз 55%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:3
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%

Точный счет

0:1
7 раз 18%
1:2
6 раз 15%
1:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 20%
1:0
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 35%
2
11 раз 28%
0
9 раз 23%
3
4 раза 10%
4
2 раза 5%
2
17 раз 43%
1
9 раз 23%
3
8 раз 20%
0
5 раз 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
8
12
1.5
16
4
4
16
2.5
5
15
2
18
3.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
15
5
9
11
1.5
10
10
2
18
2.5
4
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
9
0.5
Больше Меньше
35
5
17
23
1.5
26
14
6
34
2.5
9
31
2
38
3.5
1
39

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Катанзаро Йемелло Пьетро 17 (7)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Кремонезе Кода Массимо 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 18
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Катанзаро Сконьямилло Стефано 15
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кремонезе - Венеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 мая 2024, осталось 12 часов 56 минут.



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    Кремонезе
    Ничья
    Венеция
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