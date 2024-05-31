Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
История личных встреч
Венеция
Кремонезе
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
21 матч
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
19%
71.4%
9.6%
4 победы 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
0.82
Среднее время на гол
56
110
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.29
0.9
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
99
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|0.54
|Гюткьяр Кристиан
|11 (1)
|0.27
|Бузио Джанлука
|7
|0.17
|Тессманн Таннер
|7
|0.17
|Пьерини Николас
|6
|0.15
|Йонсен Деннис
|5
|0.12
|Альтаре Джорджо
|4
|0.1
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|3
|0.07
|Идзес Джей
|3
|0.07
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.05
|Дзампано Франческо
|1
|0.02
|Кандела Антонио
|1
|0.02
|Оливьери Марко
|1
|0.02
|Дембеле Али
|1
|0.02
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Лелла Нунцио
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|17 (4)
|0.41
|Васкес Франко
|4
|0.1
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.1
|Коллоколо Микеле
|4
|0.1
|Пикель Шарль
|3
|0.07
|Раванелли Лука
|3
|0.07
|Серникола Леонардо
|2
|0.05
|Дзанимачча Лука
|2
|0.05
|Тсаджут Франк
|2
|0.05
|Гильоне Паоло
|2
|0.05
|Окереке Давид
|2
|0.05
|Бьянкетти Маттео
|2
|0.05
|Чофани Даниэль
|2 (1)
|0.05
|Антов Валентин
|1
|0.02
|Фалетти Сесар
|1
|0.02
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.02
|Абрего Гонсало
|1
|0.02
|Квальята Джакомо
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сверко Марин
|8
|1
|Йонсен Деннис
|6
|2
|Альтаре Джорджо
|7
|1
|Тессманн Таннер
|8
|0
|Дзампано Франческо
|6
|1
|Кандела Антонио
|6
|0
|Бузио Джанлука
|5
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|5
|0
|Лелла Нунцио
|4
|0
|Дембеле Али
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Идзес Джей
|2
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Паоло Ваноли
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|9
|1
|Васкес Франко
|10
|0
|Бьянкетти Маттео
|9
|0
|Антов Валентин
|7
|1
|Майер Жан
|8
|0
|Лочошвили Лука
|6
|1
|Кастаньетти Микеле
|7
|0
|Коллоколо Микеле
|7
|0
|Квальята Джакомо
|5
|1
|Раванелли Лука
|4
|1
|Окереке Давид
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (13)
10% (2)
25% (5)
Кремонезе
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
48% (10)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
11
8
Венеция
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
71% (15)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Кремонезе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
22
28
Венеция
63.6%
36.4%
21 победа 12 поражений
Первый тайм
32% (13)
51% (21)
17% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (19)
20% (8)
34% (14)
Кремонезе
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (9)
49% (20)
29% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (14)
41% (17)
24% (10)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
26
12
Упущенные победы
33
36
Голы по времени матча
Забито
45
25
21 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 13
21 Не забивали 26
5
11%
3
12%
1-15
7
16%
4
16%
16-30
9
20%
3
12%
31-45
10
22%
3
12%
46-60
5
11%
6
24%
61-75
9
20%
6
24%
76-90
Пропущено
24
20
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
3
13%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
3
13%
5
25%
46-60
6
25%
3
15%
61-75
5
21%
5
25%
76-90
Забито
29
31
10 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 14
26 Не забивали 24
2
7%
5
16%
1-15
6
21%
8
26%
16-30
2
7%
5
16%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
12
41%
6
19%
76-90
Пропущено
21
15
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
3
20%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
6
29%
4
27%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
24%
4
27%
76-90
Забито
74
56
31 В 1-м тайме 28
43 Во 2-м тайме 28
21 Забивали первыми 27
6 Не забивали 9
7
9%
8
14%
1-15
13
18%
12
21%
16-30
11
15%
8
14%
31-45
14
19%
7
13%
46-60
8
11%
9
16%
61-75
21
28%
12
21%
76-90
Пропущено
45
35
18 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 23
5
11%
3
9%
1-15
7
16%
6
17%
16-30
6
13%
3
9%
31-45
9
20%
9
26%
46-60
8
18%
5
14%
61-75
10
22%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1
Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2
Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1
Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1
Результаты матчей
Венеция
Кремонезе
Точный счет
2:1
5 раз 25%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
11 раз 55%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Точный счет
0:0
4 раза 19%
0:3
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
Точный счет
2:1
8 раз 20%
0:0
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
0:3
3 раза 7%
1:2
3 раза 7%
2:2
3 раза 7%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:1
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%
0:1
7 раз 17%
1:2
6 раз 15%
0:0
5 раз 12%
1:0
5 раз 12%
2:2
4 раза 10%
1:1
3 раза 7%
2:1
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:3
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
Точное количество голов
2
17 раз 41%
1
9 раз 22%
3
8 раз 20%
0
6 раз 15%
5
1 раз 2%
1
14 раз 34%
2
11 раз 27%
0
10 раз 24%
3
4 раза 10%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Венеция
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
813
515
417
119
219
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
155
1011
911
417
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
356
Больше Меньше
3110
2615
1724
932
635
140
239
140
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|17 (7)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|17 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 18
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Катанзаро
|Сконьямилло Стефано
|15
Прогнозы на матч Венеция - Кремонезе
Исход игры
Венеция
82.6% (38)
Ничья
8.7% (4)
Кремонезе
8.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
60% (27)
Нет
40% (18)
Популярный счёт
2:1 Венеция
45.7% (21)
1:0 Венеция
26.1% (12)
2:0 Венеция
8.7% (4)
1:1 Ничья
6.5% (3)
0:1 Кремонезе
4.3% (2)
1:3 Кремонезе
4.3% (2)
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