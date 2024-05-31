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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Стадион: .
Венеция
 
Позже
Кремонезе
Прогнозы 46
Венеция 82.6% (38)
X 8.7% (4)
Кремонезе 8.7% (4)
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Венеция
Ничья
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История личных встреч

Венеция
Кремонезе

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

21 матч

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

19%
71.4%
9.6%
4 победы 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:0
СB
2:1
СB
1:0
СB
3:1
СB
0:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:1
СB
0:1
СB
5:1
СB
1:1
ЛПС
1:2
ЛП
3:0
ЛП
3:0
ЛП
2:1
ППД
1:0
ППД
1:3
КИЛП
0:3
СCA
1:1
СCA
1:1
СCA
0:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
0.82

Среднее время на гол

56
110

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.29
0.9

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
99

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 22 (4) 0.54
Гюткьяр Кристиан 11 (1) 0.27
Бузио Джанлука 7 0.17
Тессманн Таннер 7 0.17
Пьерини Николас 6 0.15
Йонсен Деннис 5 0.12
Альтаре Джорджо 4 0.1
Бьярксон Бьярки Стейнн 3 0.07
Идзес Джей 3 0.07
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.05
Дзампано Франческо 1 0.02
Кандела Антонио 1 0.02
Оливьери Марко 1 0.02
Дембеле Али 1 0.02
Свобода Михаэль 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Лелла Нунцио 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 17 (4) 0.41
Васкес Франко 4 0.1
Кастаньетти Микеле 4 0.1
Коллоколо Микеле 4 0.1
Пикель Шарль 3 0.07
Раванелли Лука 3 0.07
Серникола Леонардо 2 0.05
Дзанимачча Лука 2 0.05
Тсаджут Франк 2 0.05
Гильоне Паоло 2 0.05
Окереке Давид 2 0.05
Бьянкетти Маттео 2 0.05
Чофани Даниэль 2 (1) 0.05
Антов Валентин 1 0.02
Фалетти Сесар 1 0.02
Буонаюто Кристиан 1 0.02
Абрего Гонсало 1 0.02
Квальята Джакомо 0 0
Майер Жан 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сверко Марин 8 1
Йонсен Деннис 6 2
Альтаре Джорджо 7 1
Тессманн Таннер 8 0
Дзампано Франческо 6 1
Кандела Антонио 6 0
Бузио Джанлука 5 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 5 0
Лелла Нунцио 4 0
Дембеле Али 3 0
Оливьери Марко 1 1
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 1
Яяло Мато 2 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Идзес Джей 2 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Паоло Ваноли 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 9 1
Васкес Франко 10 0
Бьянкетти Маттео 9 0
Антов Валентин 7 1
Майер Жан 8 0
Лочошвили Лука 6 1
Кастаньетти Микеле 7 0
Коллоколо Микеле 7 0
Квальята Джакомо 5 1
Раванелли Лука 4 1
Окереке Давид 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Фалетти Сесар 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Кода Массимо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Венеция
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (13)
10% (2)
25% (5)
Кремонезе
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
48% (10)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

11
8
Венеция
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
71% (15)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Кремонезе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

22
28
Венеция
63.6%
36.4%
21 победа 12 поражений
Первый тайм
32% (13)
51% (21)
17% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (19)
20% (8)
34% (14)
Кремонезе
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (9)
49% (20)
29% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (14)
41% (17)
24% (10)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

33
36

Голы по времени матча

Забито

45
25
21 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 13
21 Не забивали 26
5
11%
3
12%
1-15
7
16%
4
16%
16-30
9
20%
3
12%
31-45
10
22%
3
12%
46-60
5
11%
6
24%
61-75
9
20%
6
24%
76-90

Пропущено

24
20
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
3
13%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
3
13%
5
25%
46-60
6
25%
3
15%
61-75
5
21%
5
25%
76-90

Забито

29
31
10 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 14
26 Не забивали 24
2
7%
5
16%
1-15
6
21%
8
26%
16-30
2
7%
5
16%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
12
41%
6
19%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
3
20%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
6
29%
4
27%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
24%
4
27%
76-90

Забито

74
56
31 В 1-м тайме 28
43 Во 2-м тайме 28
21 Забивали первыми 27
6 Не забивали 9
7
9%
8
14%
1-15
13
18%
12
21%
16-30
11
15%
8
14%
31-45
14
19%
7
13%
46-60
8
11%
9
16%
61-75
21
28%
12
21%
76-90

Пропущено

45
35
18 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 23
5
11%
3
9%
1-15
7
16%
6
17%
16-30
6
13%
3
9%
31-45
9
20%
9
26%
46-60
8
18%
5
14%
61-75
10
22%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1
Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2
Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1
Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1

Результаты матчей

Венеция
Кремонезе

Точный счет

2:1
5 раз 25%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
11 раз 55%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
0:3
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%

Точный счет

2:1
8 раз 20%
0:0
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
0:3
3 раза 7%
1:2
3 раза 7%
2:2
3 раза 7%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:1
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%
0:1
7 раз 17%
1:2
6 раз 15%
0:0
5 раз 12%
1:0
5 раз 12%
2:2
4 раза 10%
1:1
3 раза 7%
2:1
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:3
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%

Точное количество голов

2
17 раз 41%
1
9 раз 22%
3
8 раз 20%
0
6 раз 15%
5
1 раз 2%
1
14 раз 34%
2
11 раз 27%
0
10 раз 24%
3
4 раза 10%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Венеция
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
1.5
Больше Меньше
8
13
5
15
2.5
4
17
1
19
3.5
2
19
1
19
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
15
5
10
11
1.5
9
11
4
17
2.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
6
0.5
Больше Меньше
31
10
26
15
1.5
17
24
9
32
2.5
6
35
1
40
3.5
2
39
1
40
4.5

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Катанзаро Йемелло Пьетро 17 (7)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Кремонезе Кода Массимо 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 18
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Катанзаро Сконьямилло Стефано 15
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Венеция - Кремонезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июня 2024, осталось 2 дня 10 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Венеция 82.6% (38)
    X 8.7% (4)
    Кремонезе 8.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венеция
    Ничья
    Кремонезе
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    Прогнозы на матч Венеция - Кремонезе

    Исход игры
    Венеция
    82.6% (38)
    Ничья
    8.7% (4)
    Кремонезе
    8.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (27)
    Нет
    40% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Венеция
    45.7% (21)
    1:0 Венеция
    26.1% (12)
    2:0 Венеция
    8.7% (4)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    0:1 Кремонезе
    4.3% (2)
    1:3 Кремонезе
    4.3% (2)
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