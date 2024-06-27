  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 12.
Жувентуде
2:1
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
19' Гол
Педро Гильерме
1:1
26' Гол
Барбоза Лукас
53' Желтая карточка
Жерсон Сантос
59' Желтая карточка
Русшел Алан
2:1
87' Гол
Mandaca
90' Желтая карточка
Mateus Claus
90'+6
77
Mateus
Claus
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
43
Фрейтас
Лукас
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
10
Нене
Андерсон
21
Барбоза
Лукас
7
Erick
Farias
19
Bill2
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
3
Ортис
Лео
8
Жерсон
Сантос
7
Араужо
Луис
19
Lorran
29
Viktor
Hugo
9
Педро
Гильерме
Жувентуде
4-3-3
Фламенго
4-5-1

История личных встреч

Жувентуде
Фламенго

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
2:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

36
120

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбоза Лукас 4 0.36
Vicente Jean Carlos 3 0.27
Mandaca 2 0.18
Jadson III 1 0.09
Erick Farias 1 0.09
Rodrigo Sam 1 0.09
Danilo Boza 1 0.09
Арруда Эрик 1 0.09
Нене Андерсон 0 0
Bill2 0 0
Эвертон 0 0
Марселинью X 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 5 (2) 0.42
Араужо Луис 3 0.25
Де ла Крус Николас 2 0.17
Луис Давид 2 0.17
Энрике Бруно 2 0.17
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.08
Жерсон Сантос 1 0.08
Эвертон Соарес 1 0.08
Lorran 1 0.08
Габриэл Барбоза 1 0.08
Evertton Araujo 1 0.08
Уэсли Лопес 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 5 1
Caique 4 0
Лукас Хуан 2 1
Габриэл Васконселлос 3 0
Барбоза Лукас 3 0
Marcos Ze 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Rodrigo Sam 2 0
Mandaca 2 0
Vicente Jean Carlos 1 0
Русшел Алан 1 0
Danilo Boza 1 0
Mateus Claus 1 0
Иносенсио Габриэль 1 0
Марселинью X 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 4 0
Бруно Фабрисио 3 0
Тите 3 0
Ортис Лео 2 0
Аллан Соуза 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Педро Гильерме 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Evertton Araujo 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Жувентуде
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Фламенго
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

2
8
Жувентуде
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Фламенго
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
5
42%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
60%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
60%
76-90

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
5
25%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
3
21%
3
15%
61-75
3
21%
6
30%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
20%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
27%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1
Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1
Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1
Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1

Результаты матчей

Жувентуде
Фламенго

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 100%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
2
3 раза 27%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
8
1.5
Больше Меньше
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Байя
 12 7 3 2 20 - 13 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 7 2 3 20 - 12 23
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
7.
Ред Булл Брагантино
 12 5 3 4 16 - 14 18
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 5 2 3 9 - 7 17
9.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 17 - 15 17
10.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 11 - 11 17
11.
Жувентуде
 11 4 4 3 14 - 15 16
12.
Сан-Паулу
 11 4 3 4 15 - 13 15
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 12 3 3 6 13 - 16 12
15.
Васко да Гама
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 4 6 10 - 15 10
17.
Витория
 11 2 3 6 13 - 19 9
18.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
19.
Гремио
 10 2 1 7 7 - 12 7
20.
Флуминенсе
 11 1 3 7 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
7.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 8 - 3 12
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
10.
Васко да Гама
 6 3 1 2 9 - 13 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
16.
Атлетико Минейро
 5 1 3 1 6 - 7 6
17.
Флуминенсе
 6 1 3 2 8 - 9 6
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
12.
Ред Булл Брагантино
 6 1 2 3 7 - 8 5
13.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Витория
 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
20.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Витория Willian VI 5
Жувентуде Барбоза Лукас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Форталеза Сеара Аугусто Педро 6
Весь список
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