Тур: 12.
0'
0:1
19' ГолПедро Гильерме
1:1
26' ГолБарбоза Лукас
53' Желтая карточкаЖерсон Сантос
59' Желтая карточкаРусшел Алан
2:1
87' ГолMandaca
90' Желтая карточкаMateus Claus
90'+6
Ход матча
19'
0:1
26'
1:1
36'
46'
53'
59'
60'
71'
71'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Mateus
Claus
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
19
Bill2
43
Уэсли
Лопес
19
Lorran
29
Viktor
Hugo
- Основной состав
-
77 Mateus ClausВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
95 CaiqueПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Bill2Нападающий
- Запасные игроки
-
33 РенанВратарь
-
23 АбнерЗащитник
- Полузащитник
-
14 ЭвертонПолузащитник
- Нападающий
-
72 Peixoto
-
44 Mandaca
-
29 Ruan
-
-
-
-
35 Rafael Pinna
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
57 Иаго ЛопесЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
-
49 Dyogo
-
35 Lucas Rayan
-
26 Werton
-
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Жувентуде
Фламенго
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
3.5
1
Среднее время на гол
25
90
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
36
120
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбоза Лукас
|4
|0.36
|Vicente Jean Carlos
|3
|0.27
|Mandaca
|2
|0.18
|Jadson III
|1
|0.09
|Erick Farias
|1
|0.09
|Rodrigo Sam
|1
|0.09
|Danilo Boza
|1
|0.09
|Арруда Эрик
|1
|0.09
|Нене Андерсон
|0
|0
|Bill2
|0
|0
|Эвертон
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|5 (2)
|0.42
|Араужо Луис
|3
|0.25
|Де ла Крус Николас
|2
|0.17
|Луис Давид
|2
|0.17
|Энрике Бруно
|2
|0.17
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.08
|Жерсон Сантос
|1
|0.08
|Эвертон Соарес
|1
|0.08
|Lorran
|1
|0.08
|Габриэл Барбоза
|1
|0.08
|Evertton Araujo
|1
|0.08
|Уэсли Лопес
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|5
|1
|Caique
|4
|0
|Лукас Хуан
|2
|1
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Барбоза Лукас
|3
|0
|Marcos Ze
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Rodrigo Sam
|2
|0
|Mandaca
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|1
|0
|Русшел Алан
|1
|0
|Danilo Boza
|1
|0
|Mateus Claus
|1
|0
|Иносенсио Габриэль
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|4
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Аллан Соуза
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
3
Жувентуде
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Фламенго
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
2
8
Жувентуде
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Фламенго
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
5
42%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
60%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
60%
76-90
Забито
14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
5
25%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
3
21%
3
15%
61-75
3
21%
6
30%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
20%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
27%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1
Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1
Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1
Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1
Результаты матчей
Жувентуде
Фламенго
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 100%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
2
3 раза 27%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
38
Больше Меньше
66
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5 (4)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Витория
|Willian VI
|5
|Жувентуде
|Барбоза Лукас
|4 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|6