  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 12.
Крузейро
2:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
15' Гол
Верон Габриэл
88' Желтая карточка
Thiago Heleno
2:0
90' Гол
Витиньо Виктор
90' Желтая карточка
Витиньо Виктор
90' Желтая карточка
Фернандиньо XII
90'+9
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
43
Марсело
Жоао
5
Ivaldo
6
Каики
II
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
17
Рамиро
11
Артур
Гомес
VIII
10
Перейра
Матеус
30
Верон
Габриэл
24
Leonardo
Linck
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
5
Фернандиньо
XII
26
Erick2
88
Christian
Cardoso
11
Nikao
9
Gonzalo
Mastriani
20
Julimar
Крузейро
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Атлетико Паранаэнсе

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
К
1:1
К
1:2
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:3
КСМР
2:1
СA
2:2
СA
2:0
БСА
2:0
БСА
2:3
БСА
1:0
БСА
2:2
КБ
1:2
КБ
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.29
0.94

Среднее время на гол

70
96

Всего голов

34
33

Голов в среднем за матч

1.13
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

79
81

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 3 0.27
Rafael VII 3 0.27
Виллиам Фуртадо 2 (1) 0.18
Верон Габриэл 2 0.18
Артур Гомес VIII 1 0.09
Витиньо Виктор 1 0.09
Витал Матеус 1 0.09
Lucas Silva IV 1 0.09
Papagaio 1 0.09
Барреаль Альваро 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 4 0.33
Каноббио Агустин 2 0.17
Pablo I 2 0.17
Фернандиньо XII 1 (1) 0.08
Tomas Cuello 1 0.08
Nikao 1 0.08
Leonardo Godoy 1 0.08
Christian Cardoso 1 0.08
Erick2 1 0.08
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Madson II 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 4 0
Ромеро Лукас Даниэль 2 1
Хавьер Марлон 0 2
Рамиро 2 0
Rafael VII 2 0
Виллиам Фуртадо 2 0
Lucas Silva IV 2 0
Ivaldo 2 0
Papagaio 2 0
Machado 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Марсело Жоао 1 0
Каики II 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандиньо XII 5 0
Lucas Esquivel 3 1
Pablo I 3 0
Каноббио Агустин 1 1
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Thiago Heleno 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Madson II 2 0
Сантана Алекс 2 0
Christian Cardoso 2 0
Понтес Микаэл 0 1
Julimar 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Erick2 1 0
Бенто Крепски 1 0
Bruno Zapelli 1 0
Filipinho 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Атлетико Паранаэнсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
11
Крузейро
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Атлетико Паранаэнсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

13
3
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
3
23%
1
33%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
67%
3
27%
76-90

Пропущено

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
67%
76-90

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
5
31%
3
21%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
15%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1
Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1
Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1

Результаты матчей

Крузейро
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
3
9
2
9
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Байя
 12 7 3 2 20 - 13 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 7 2 3 20 - 12 23
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
7.
Ред Булл Брагантино
 12 5 3 4 16 - 14 18
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 5 2 3 9 - 7 17
9.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 17 - 15 17
10.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 11 - 11 17
11.
Жувентуде
 11 4 4 3 14 - 15 16
12.
Сан-Паулу
 11 4 3 4 15 - 13 15
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 12 3 3 6 13 - 16 12
15.
Васко да Гама
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 4 6 10 - 15 10
17.
Витория
 11 2 3 6 13 - 19 9
18.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
19.
Гремио
 10 2 1 7 7 - 12 7
20.
Флуминенсе
 11 1 3 7 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
7.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 8 - 3 12
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
10.
Васко да Гама
 6 3 1 2 9 - 13 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
16.
Атлетико Минейро
 5 1 3 1 6 - 7 6
17.
Флуминенсе
 6 1 3 2 8 - 9 6
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
12.
Ред Булл Брагантино
 6 1 2 3 7 - 8 5
13.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Витория
 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
20.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Витория Willian VI 5
Жувентуде Барбоза Лукас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Форталеза Сеара Аугусто Педро 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Фернандиньо XII получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Vitinho получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Г О О О О Л - Vitinho бьет в цель!
  • 88'
    Тьяго Элено получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Хулимар уходит с поля. Бруно Запелли выходит вместо него
  • 77'
    Верон Габриэл уходит с поля. Vitinho выходит вместо него
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Перейра Матеус сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Верон Габриэл бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Крузейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе онлайн

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