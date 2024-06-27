Тур: 12.
2:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолВерон Габриэл
88' Желтая карточкаThiago Heleno
2:0
90' ГолВитиньо Виктор
90' Желтая карточкаВитиньо Виктор
90' Желтая карточкаФернандиньо XII
90'+9
Ход матча
15'
1:0
80'
88'
90'
2:0
90'
90'
43
Марсело
Жоао
5
Ivaldo
6
Каики
II
17
Рамиро
26
Erick2
11
Nikao
20
Julimar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
-
11 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
23 Machado
-
68 Viana Arthur
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Крузейро
Атлетико Паранаэнсе
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.29
0.94
Среднее время на гол
70
96
Всего голов
34
33
Голов в среднем за матч
1.13
1.1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
79
81
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|3
|0.27
|Rafael VII
|3
|0.27
|Виллиам Фуртадо
|2 (1)
|0.18
|Верон Габриэл
|2
|0.18
|Артур Гомес VIII
|1
|0.09
|Витиньо Виктор
|1
|0.09
|Витал Матеус
|1
|0.09
|Lucas Silva IV
|1
|0.09
|Papagaio
|1
|0.09
|Барреаль Альваро
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.33
|Каноббио Агустин
|2
|0.17
|Pablo I
|2
|0.17
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.08
|Tomas Cuello
|1
|0.08
|Nikao
|1
|0.08
|Leonardo Godoy
|1
|0.08
|Christian Cardoso
|1
|0.08
|Erick2
|1
|0.08
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Madson II
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|4
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|2
|1
|Хавьер Марлон
|0
|2
|Рамиро
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|Lucas Silva IV
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандиньо XII
|5
|0
|Lucas Esquivel
|3
|1
|Pablo I
|3
|0
|Каноббио Агустин
|1
|1
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Thiago Heleno
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Christian Cardoso
|2
|0
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Julimar
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Атлетико Паранаэнсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
11
Крузейро
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Атлетико Паранаэнсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
13
3
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
3
23%
1
33%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
67%
3
27%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
67%
76-90
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
5
31%
3
21%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
15%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1
Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1
Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Результаты матчей
Крузейро
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
93
56
39
29
210
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5 (4)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Витория
|Willian VI
|5
|Жувентуде
|Барбоза Лукас
|4 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|6