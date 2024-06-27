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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
2:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
0:1
7' Гол
Эвангелиста Лукас
1:1
21' Гол
Эдуардо Карлос
45' Желтая карточка
Марсал Фернандо
45' Желтая карточка
Helio Junio
52' Желтая карточка
Линкольн
2:1
53' Гол
Эдуардо Карлос
68' Желтая карточка
Lucas Halter
76' Желтая карточка
Энрике Педру
90'+8
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
21
Марсал
Фернандо
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
33
Эдуардо
Карлос
II
7
Энрике
Луис
IX
9
Соарес
Франсиско
40
Lucas
Azevedo
5
Да
Силва
Джадсом
14
Энрике
Педру
II
3
Сантос
Эдуардо
36
Кандидо
Луан
23
Raul
González
II
29
Капишаба
Жуниньо
8
Эвангелиста
Лукас
11
Helio
Junio
28
Витиньо
Витор
V
18
Борбас
Тиаго
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-5-1
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

24 матча

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
ПА
2:0
СA
1:2
СA
1:1
ПА
2:1
СC
0:2
СC
1:1
П
2:0
СC
1:0
СC
2:2
К
4:2
КБ
2:2
ПА
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:0
CP
1:1
CP
2:0
CP
2:4

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
0.92

Среднее время на гол

69
98

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.04

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

60
86

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 3 0.25
Данило Барбоза 3 0.25
Соарес Франсиско 2 (1) 0.17
Саварино Джефферсон 2 0.17
Эдуардо Карлос II 2 0.17
Баштуш Бартоломеу 2 0.17
Энрике Луис IX 1 0.08
Джеффиньо 1 0.08
Cuiabano 1 0.08
Lucas Halter 1 0.08
Jacob Montes 1 0.08
Понте Матео 1 0.08
Ромеро Оскар 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 3 0.25
Витиньо Витор V 2 0.17
Рамирес Эрик II 2 0.17
Саша Эдуардо 2 0.17
Эвангелиста Лукас 2 0.17
Фернандес Матеус 1 0.08
Энрике Педру II 1 0.08
Ignacio Laquintana 1 0.08
Борбас Тиаго 1 0.08
Кандидо Луан 1 (1) 0.08
Густавиньо 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 3 1
Ромеро Оскар 3 0
Данило Барбоза 3 0
Грегоре 3 0
Соарес Франсиско 2 0
Джеффиньо 2 0
Дамиан Суарес 2 0
Marlon Freitas 2 0
Эрнандес Диего 2 0
Lucas Halter 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Марсал Фернандо 1 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0
Ярлен 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Витор V 4 0
Nathan Mendes 4 0
Да Силва Джадсом 2 1
Капишаба Жуниньо 3 0
Кандидо Луан 3 0
Henry Mosquera 3 0
Саша Эдуардо 1 1
Pedro Caixinha 1 1
Рамирес Эрик II 2 0
Эвангелиста Лукас 2 0
Helio Junio 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Линкольн II 1 0
Швенгбер Клейтон 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Кунья Лукас 1 0
Мендес Дуглас 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Ботафого Рио-де-Жанейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
8
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Ред Булл Брагантино
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
18%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
4
57%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
22%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

20
16
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
4
20%
5
31%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
6
30%
4
25%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
25%
1
7%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
33%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0
Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2
Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
3
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
1.5
Больше Меньше
5
7
1
11
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Байя
 12 7 3 2 20 - 13 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 7 2 3 20 - 12 23
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
7.
Ред Булл Брагантино
 12 5 3 4 16 - 14 18
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 5 2 3 9 - 7 17
9.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 17 - 15 17
10.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 11 - 11 17
11.
Жувентуде
 11 4 4 3 14 - 15 16
12.
Сан-Паулу
 11 4 3 4 15 - 13 15
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 12 3 3 6 13 - 16 12
15.
Васко да Гама
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 4 6 10 - 15 10
17.
Витория
 11 2 3 6 13 - 19 9
18.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
19.
Гремио
 10 2 1 7 7 - 12 7
20.
Флуминенсе
 11 1 3 7 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
7.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 8 - 3 12
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
10.
Васко да Гама
 6 3 1 2 9 - 13 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
16.
Атлетико Минейро
 5 1 3 1 6 - 7 6
17.
Флуминенсе
 6 1 3 2 8 - 9 6
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
12.
Ред Булл Брагантино
 6 1 2 3 7 - 8 5
13.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Витория
 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
20.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Витория Willian VI 5
Жувентуде Барбоза Лукас 4 (1)
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Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Форталеза Сеара Аугусто Педро 6
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