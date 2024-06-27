Тур: 12.
2:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолЭвангелиста Лукас
1:1
21' ГолЭдуардо Карлос
45' Желтая карточкаМарсал Фернандо
45' Желтая карточкаHelio Junio
52' Желтая карточкаЛинкольн
2:1
53' ГолЭдуардо Карлос
68' Желтая карточкаLucas Halter
76' Желтая карточкаЭнрике Педру
90'+8
Ход матча
7'
0:1
21'
45'
45'
52'
53'
68'
76'
Прогноз на матч от Liveresult
12
John
Victor
6
Че
Че
36
Кандидо
Луан
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Jacob Montes
-
25 Kaue
-
67 Ярлен
-
66 Cuiabano
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 _Talisson
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
24 матча
45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.64
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.3
0.92
Среднее время на гол
69
98
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.04
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
60
86
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|3
|0.25
|Данило Барбоза
|3
|0.25
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.17
|Саварино Джефферсон
|2
|0.17
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.17
|Баштуш Бартоломеу
|2
|0.17
|Энрике Луис IX
|1
|0.08
|Джеффиньо
|1
|0.08
|Cuiabano
|1
|0.08
|Lucas Halter
|1
|0.08
|Jacob Montes
|1
|0.08
|Понте Матео
|1
|0.08
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|3
|0.25
|Витиньо Витор V
|2
|0.17
|Рамирес Эрик II
|2
|0.17
|Саша Эдуардо
|2
|0.17
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.17
|Фернандес Матеус
|1
|0.08
|Энрике Педру II
|1
|0.08
|Ignacio Laquintana
|1
|0.08
|Борбас Тиаго
|1
|0.08
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.08
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|3
|1
|Ромеро Оскар
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Грегоре
|3
|0
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Дамиан Суарес
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Эрнандес Диего
|2
|0
|Lucas Halter
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Понте Матео
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Витор V
|4
|0
|Nathan Mendes
|4
|0
|Да Силва Джадсом
|2
|1
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Кандидо Луан
|3
|0
|Henry Mosquera
|3
|0
|Саша Эдуардо
|1
|1
|Pedro Caixinha
|1
|1
|Рамирес Эрик II
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Линкольн II
|1
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Кунья Лукас
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Ботафого Рио-де-Жанейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
8
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Ред Булл Брагантино
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
18%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
4
57%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
22%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
20
16
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
4
20%
5
31%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
6
30%
4
25%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
25%
1
7%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
33%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0
Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2
Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
57
111
111
111
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5 (4)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Витория
|Willian VI
|5
|Жувентуде
|Барбоза Лукас
|4 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|6