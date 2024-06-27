Тур: 12.
1:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаHenrique Souza Ewerthon3
45' Желтая карточкаShaylon
48' Желтая карточкаNathan Ribeiro
49' Желтая карточкаLucas Kal
70' Желтая карточкаAlejo Cruz Techera
71' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
1:0
72' ГолLuiz Felipe III
75' Желтая карточкаGabriel Baralhas
76' Желтая карточкаEmiliano Rodriguez
1:1
82' ГолРейналдо Мануэл
87' Желтая карточкаLuiz Felipe III
87' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
88' Желтая карточкаBruno Tubarao
90'+5
Ход матча
45'
48'
49'
60'
72'
1:0
75'
82'
87'
88'
1
Роналдо
2
Магиньо
10
Shaylon
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
11
Педро
Жоао
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
15 МаркауЗащитник
-
14 Густаво ДиасПолузащитник
-
-
20 Mateo Zuleta
-
19 Derek
-
-
16 Randerson
-
-
21 Max
-
Главный тренер: Anderson Gomes
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Нападающий
-
26 Van Van
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Гремио
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
126
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|2
|0.17
|Guilherme Romao
|1
|0.08
|Shaylon
|1 (1)
|0.08
|Вагнер Лав
|1
|0.08
|Luiz Felipe III
|1
|0.08
|Gabriel Baralhas
|1
|0.08
|Derek
|1
|0.08
|Mateo Zuleta
|1
|0.08
|Роналдо
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|2
|0.2
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.1
|Cuiabano
|1
|0.1
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.1
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.1
|Gustavo Martins
|1
|0.1
|Gustavo Gomes
|1
|0.1
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Павон Кристиан
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|5
|0
|Luiz Felipe III
|2
|1
|Martins Adriano
|3
|0
|Guilherme Romao
|3
|0
|Gabriel Baralhas
|3
|0
|Роналдо
|1
|1
|Магиньо
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Alix
|1
|1
|Энрике Педру II
|2
|0
|Рони
|2
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Bruno Tubarao
|2
|0
|Alejo Cruz Techera
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Emiliano Rodriguez
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Ранжел Педро
|1
|0
|Derek
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Каннеманн Вальтер
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|Эли Родриго
|2
|0
|Дуглас XV
|2
|0
|Карбальо Фелипе
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Nathan Ribeiro
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Pepe4
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Джеромел Педро
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гремио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Гремио
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
3
Атлетико Гойаненсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Гремио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
12
7
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
4
44%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
16
12
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2
Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3
Гремио
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1
Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Гремио
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
64
39
19
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5 (4)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Витория
|Willian VI
|5
|Жувентуде
|Барбоза Лукас
|4 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|6