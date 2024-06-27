Тур: 12.
1:1
Конец матча
0'
0:1
5' ГолMarllon
20' Желтая карточкаЭмпереур Алан
22' Желтая карточкаФилипе Аугусто
32' Желтая карточкаLeonardo Mana
45' Желтая карточкаClayson
50' Желтая карточкаКака II
0:1
57' Не забитый пенальтиПитта Исидро
64' Желтая карточкаКотулио Матеус
1:1
85' ГолБиду
90' Желтая карточкаМинейро Лукас
90'+12
Ход матча
5'
0:1
20'
22'
32'
45'
50'
57'
0:1
60'
64'
82'
82'
85'
1:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
36
Уэсли
Лопес
4
Marllon
23
Рамон
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
31 KaykeНападающий
-
40 Felipe Longo
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 АллисонЗащитник
-
21 RailanЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Bruno VI
-
20 Рикельме
-
-
-
-
97 Andre1
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Коринтианс
Куяба
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|3
|0.25
|Алберто Юри
|2
|0.17
|Кака II
|2
|0.17
|Gustavo Mosquito
|1
|0.08
|Коронадо Игор
|1
|0.08
|Биду
|1
|0.08
|Гарро Родриго
|0
|0
|Hugo Farias
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|3 (1)
|0.25
|Clayson
|3
|0.25
|Рамон
|2
|0.17
|Кафу Жонатан
|1
|0.08
|Marllon
|1
|0.08
|Max Alves
|1
|0.08
|Chrytian Eliel
|1
|0.08
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.08
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|4
|0
|Алберто Юри
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Энрике Густаво
|1
|1
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Bidon Breno
|2
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Раул Педро
|1
|0
|Кака II
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matheus Alexandre
|4
|0
|Денилсон Невес
|3
|0
|Рамон
|3
|0
|Marllon
|3
|0
|Эмпереур Алан
|3
|0
|Минейро Лукас
|3
|0
|Clayson
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Филипе Аугусто
|2
|0
|Railan
|2
|0
|Fernando Sobral
|2
|0
|Ласерда Дерик
|2
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Andre1
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
|Guilherme Madruga
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Куяба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Коринтианс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Куяба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
4
5
Коринтианс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Куяба
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
71%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
5
45%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
6
38%
61-75
1
9%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2
Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0
Куяба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1
Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1
Результаты матчей
Коринтианс
Куяба
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 83%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
57
39
210
111
210
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5 (4)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Витория
|Willian VI
|5
|Жувентуде
|Барбоза Лукас
|4 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|6