  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 12.
Коринтианс
1:1
Конец матча
Куяба
0'
0:1
5' Гол
Marllon
20' Желтая карточка
Эмпереур Алан
22' Желтая карточка
Филипе Аугусто
32' Желтая карточка
Leonardo Mana
45' Желтая карточка
Clayson
50' Желтая карточка
Кака II
0:1
57' Не забитый пенальти
Питта Исидро
64' Желтая карточка
Котулио Матеус
1:1
85' Гол
Биду
90' Желтая карточка
Минейро Лукас
90'+12
32
Донелли
Матеус
35
Leonardo
Mana
25
Кака
II
4
Каэтано
Жоао
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
77
Коронадо
Игор
10
Гарро
Родриго
36
Уэсли
Лопес
9
Алберто
Юри
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
30
Минейро
Лукас
5
Филипе
Аугусто
27
Денилсон
Невес
7
Кафу
Жонатан
9
Питта
Исидро
25
Clayson
Коринтианс
4-5-1
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Коринтианс
Куяба

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 3 0.25
Алберто Юри 2 0.17
Кака II 2 0.17
Gustavo Mosquito 1 0.08
Коронадо Игор 1 0.08
Биду 1 0.08
Гарро Родриго 0 0
Hugo Farias 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 3 (1) 0.25
Clayson 3 0.25
Рамон 2 0.17
Кафу Жонатан 1 0.08
Marllon 1 0.08
Max Alves 1 0.08
Chrytian Eliel 1 0.08
Fernando Sobral 1 (1) 0.08
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 4 0
Алберто Юри 3 0
Мигель Карлос 3 0
Raniele 3 0
Энрике Густаво 1 1
Каэтано Жоао 1 1
Ромеро Анхель 2 0
Котулио Матеус 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Bidon Breno 2 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Торрес Феликс 1 0
Раул Педро 1 0
Кака II 1 0
Hugo Farias 1 0
Leonardo Mana 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matheus Alexandre 4 0
Денилсон Невес 3 0
Рамон 3 0
Marllon 3 0
Эмпереур Алан 3 0
Минейро Лукас 3 0
Clayson 3 0
Пети Арманду 1 1
Филипе Аугусто 2 0
Railan 2 0
Fernando Sobral 2 0
Ласерда Дерик 2 0
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Аллисон 1 0
Andre1 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Guilherme Madruga 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Куяба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Коринтианс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Куяба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

4
5
Коринтианс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Куяба
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
71%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
5
45%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
6
38%
61-75
1
9%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2
Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0
Куяба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1
Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1

Результаты матчей

Коринтианс
Куяба

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 83%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
5
7
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Байя
 12 7 3 2 20 - 13 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 7 2 3 20 - 12 23
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
7.
Ред Булл Брагантино
 12 5 3 4 16 - 14 18
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 5 2 3 9 - 7 17
9.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 17 - 15 17
10.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 11 - 11 17
11.
Жувентуде
 11 4 4 3 14 - 15 16
12.
Сан-Паулу
 11 4 3 4 15 - 13 15
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 12 3 3 6 13 - 16 12
15.
Васко да Гама
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 4 6 10 - 15 10
17.
Витория
 11 2 3 6 13 - 19 9
18.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
19.
Гремио
 10 2 1 7 7 - 12 7
20.
Флуминенсе
 11 1 3 7 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
7.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 8 - 3 12
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
10.
Васко да Гама
 6 3 1 2 9 - 13 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
16.
Атлетико Минейро
 5 1 3 1 6 - 7 6
17.
Флуминенсе
 6 1 3 2 8 - 9 6
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
12.
Ред Булл Брагантино
 6 1 2 3 7 - 8 5
13.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Витория
 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
20.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Витория Willian VI 5
Жувентуде Барбоза Лукас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
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    • 46'
      Леонардо Мана уходит с поля. Котулио Матеус выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 5'
      Г О О О О Л - Марлон бьет в цель!
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