  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Стадион: .
Генк
0:1
Конец матча
Гент
0'
17' Желтая карточка
Садик Муджаид
21' Желтая карточка
Самуаз Матисс
29' Желтая карточка
Эль-Ханнус Билаль
0:1
60' Гол
Юльсагер Эндрю
81' Желтая карточка
Эль-Уади Закария
82' Желтая карточка
Маккензи Марк
85' Желтая карточка
Тиссудали Тарик
90' Желтая карточка
Баа Кристофер
90'+7
26
Вандервоордт
Маартен
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
77
Эль-Уади
Закария
18
Кайембе
Йорис
5
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
10
Эль-Ханнус
Билаль
78
Konstantinos
Karetsas
9
Зекири
Анди
33
Руф
Дави
20
Митрович
Стефан
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
17
Юльсагер
Эндрю
13
Де
Сар
Жюльен
6
Гандельман
Омри
7
Хон
Хён-Сок
28
Фернандес-Пардо
Матиас
10
Тиссудали
Тарик
Генк
3-4-2-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Генк
Гент

28 матчей

75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
18 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 13 побед

50 матчей

42%
24%
34%
21 победа 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

24%
44%
32%
12 побед 22 ничьи 16 побед

Второй тайм

36%
38%
26%
18 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:3
ПДА
1:0
ПОЗПВЛЕ
0:2
ПОЗПВЛЕ
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
4:1
ПДА
0:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
3:1
ПДА
1:5
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:5
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
2:0
К
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Среднее время на гол

57
62

Всего голов

31
34

Голов в среднем за матч

1.24
1.36

Среднее время на гол

72
66

Всего голов

70
70

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 78%
Меньше 22%
11
26
Больше 52%
Меньше 48%
24
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 12 0.29
Зекири Анди 7 (1) 0.17
Пейнтсил Джозеф 6 0.15
Хейнен Бриан 6 (2) 0.15
Сор Коллинс 6 0.15
Муньос Даниэль 5 0.12
Аль-Эйт-Хадж Ануар 4 0.1
Эль-Ханнус Билаль 3 0.07
Фадера Алию 3 0.07
Кайембе Йорис 1 0.02
Ойен Люка 1 0.02
Баа Кристофер 1 0.02
Куэста Карлос 1 0.02
Галарса Матиас 1 0.02
Грошовски Патрик 0 0
Эль-Уади Закария 0 0
Маккензи Марк 0 0
Konstantinos Karetsas 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 14 0.34
Гандельман Омри 11 0.27
Фернандес-Пардо Матиас 8 0.2
Самуаз Матисс 6 0.15
Кейперс Уго 6 (1) 0.15
Хон Хён-Сок 5 0.12
Де Сар Жюльен 5 (3) 0.12
Геркенс Питер 4 0.1
Депуатр Лоран 3 0.07
Орбан Гифт 3 0.07
Ватанабэ Цуёси 2 0.05
Фофана Малик 2 0.05
Юльсагер Эндрю 2 0.05
Митрович Стефан 2 0.05
Кандусс Исмаэль 2 0.05
Кумс Свен 1 0.02
Торунарига Джордан 1 0.02
Браун Арчи 0 0
Сурдез Франк 0 0
Фадига Ноа 0 0
Сонко Момоду 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 5 3
Куэста Карлос 10 0
Эль-Ханнус Билаль 8 0
Пейнтсил Джозеф 6 1
Эль-Уади Закария 6 1
Галарса Матиас 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Зекири Анди 4 0
Маккензи Марк 4 0
Садик Муджаид 4 0
Артеага Херардо 2 1
Кайембе Йорис 3 0
Фадера Алию 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Арокодаре Толуваласе 2 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 8 0
Кандусс Исмаэль 5 1
Де Сар Жюльен 6 0
Тиссудали Тарик 5 0
Самуаз Матисс 5 0
Браун Арчи 3 1
Кумс Свен 4 0
Фортуна Нуриу 2 1
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Митрович Стефан 2 0
Юльсагер Эндрю 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Геркенс Питер 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фофана Малик 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0

Результаты матчей

Генк
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Гент
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

11
9
Генк
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Гент
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

19
43
Генк
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (15)
37% (15)
27% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (16)
29% (12)
32% (13)
Гент
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (12)
44% (18)
27% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (13)
37% (15)
32% (13)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

11
7

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

30
52

Голы по времени матча

Забито

33
33
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
26 Не забивали 25
3
9%
5
15%
1-15
8
24%
6
18%
16-30
3
9%
6
18%
31-45
7
21%
6
18%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
8
24%
8
24%
76-90

Пропущено

23
26
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
4
17%
1
4%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
4
17%
6
23%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
6
26%
4
15%
61-75
5
22%
4
15%
76-90

Забито

24
45
11 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 9
26 Не забивали 22
2
8%
1
2%
1-15
2
8%
7
16%
16-30
7
29%
29%
11
24%
31-45
2
8%
11
24%
46-60
6
25%
8
18%
61-75
5
21%
7
16%
76-90

Пропущено

28
25
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
4
14%
7
28%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
5
18%
4
16%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
8
29%
4
16%
61-75
7
25%
4
16%
76-90

Забито

57
78
25 В 1-м тайме 36
32 Во 2-м тайме 42
22 Забивали первыми 21
11 Не забивали 6
5
9%
6
8%
1-15
10
18%
13
17%
16-30
10
18%
17
22%
31-45
9
16%
17
22%
46-60
10
18%
10
13%
61-75
13
23%
15
19%
76-90

Пропущено

51
51
20 В 1-м тайме 29
31 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 30
8
16%
8
16%
1-15
3
6%
11
22%
16-30
9
18%
10
20%
31-45
5
10%
6
12%
46-60
14
27%
8
16%
61-75
12
24%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1
Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Гент
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4
Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1

Результаты матчей

Генк
Гент

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
3
5 раз 24%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 60%
0
3 раза 15%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%

Точный счет

1:1
8 раз 20%
0:1
6 раз 15%
1:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
4:0
3 раза 7%
0:3
3 раза 7%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
0:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:1
6 раз 15%
2:2
4 раза 10%
2:1
3 раза 7%
0:2
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
0:1
3 раза 7%
3:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
5:0
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
0:0
1 раз 2%
2:4
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
5:1
1 раз 2%

Точное количество голов

1
18 раз 44%
0
9 раз 22%
3
7 раз 17%
2
4 раза 10%
4
3 раза 7%
1
12 раз 29%
2
11 раз 27%
3
7 раз 17%
0
5 раз 12%
4
4 раза 10%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Генк
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
19
1
9
12
1.5
14
6
7
14
2.5
8
12
2
19
3.5
4
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
17
4
5
15
1.5
10
11
3
17
2.5
5
16
1
19
3.5
2
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
9
0.5
Больше Меньше
36
5
14
27
1.5
24
17
10
31
2.5
13
28
3
38
3.5
6
35

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 19 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (4)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Юнион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 16 (4)
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Топ нарушителей
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 11
Андерлехт Дебаст Зено 2 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 11
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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