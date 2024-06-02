Стадион: Чегека Арена.
0'
17' Желтая карточкаСадик Муджаид
21' Желтая карточкаСамуаз Матисс
29' Желтая карточкаЭль-Ханнус Билаль
0:1
60' ГолЮльсагер Эндрю
81' Желтая карточкаЭль-Уади Закария
82' Желтая карточкаМаккензи Марк
85' Желтая карточкаТиссудали Тарик
90' Желтая карточкаБаа Кристофер
90'+7
Ход матча
17'
21'
60'
0:1
81'
82'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Руф
Дави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
68 Thomas Claes
-
Главный тренер: Domenico Olivieri
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Генк
Гент
28 матчей
75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
18 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 13 побед
50 матчей
42%
24%
34%
21 победа 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
24%
44%
32%
12 побед 22 ничьи 16 побед
Второй тайм
36%
38%
26%
18 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.56
1.44
Среднее время на гол
57
62
Всего голов
31
34
Голов в среднем за матч
1.24
1.36
Среднее время на гол
72
66
Всего голов
70
70
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 78%
Меньше 22%
11
26
Больше 52%
Меньше 48%
24
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|12
|0.29
|Зекири Анди
|7 (1)
|0.17
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.15
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.15
|Сор Коллинс
|6
|0.15
|Муньос Даниэль
|5
|0.12
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|4
|0.1
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.07
|Фадера Алию
|3
|0.07
|Кайембе Йорис
|1
|0.02
|Ойен Люка
|1
|0.02
|Баа Кристофер
|1
|0.02
|Куэста Карлос
|1
|0.02
|Галарса Матиас
|1
|0.02
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Konstantinos Karetsas
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|14
|0.34
|Гандельман Омри
|11
|0.27
|Фернандес-Пардо Матиас
|8
|0.2
|Самуаз Матисс
|6
|0.15
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.15
|Хон Хён-Сок
|5
|0.12
|Де Сар Жюльен
|5 (3)
|0.12
|Геркенс Питер
|4
|0.1
|Депуатр Лоран
|3
|0.07
|Орбан Гифт
|3
|0.07
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.05
|Фофана Малик
|2
|0.05
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.05
|Митрович Стефан
|2
|0.05
|Кандусс Исмаэль
|2
|0.05
|Кумс Свен
|1
|0.02
|Торунарига Джордан
|1
|0.02
|Браун Арчи
|0
|0
|Сурдез Франк
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
|Сонко Момоду
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|5
|3
|Куэста Карлос
|10
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|8
|0
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Эль-Уади Закария
|6
|1
|Галарса Матиас
|6
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Зекири Анди
|4
|0
|Маккензи Марк
|4
|0
|Садик Муджаид
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|8
|0
|Кандусс Исмаэль
|5
|1
|Де Сар Жюльен
|6
|0
|Тиссудали Тарик
|5
|0
|Самуаз Матисс
|5
|0
|Браун Арчи
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|1
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Митрович Стефан
|2
|0
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Геркенс Питер
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Хейн Ванхаезебрук
|1
|0
Результаты матчей
Генк
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Гент
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
11
9
Генк
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Гент
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
19
43
Генк
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (15)
37% (15)
27% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (16)
29% (12)
32% (13)
Гент
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (12)
44% (18)
27% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (13)
37% (15)
32% (13)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
11
7
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
30
52
Голы по времени матча
Забито
33
33
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
26 Не забивали 25
3
9%
5
15%
1-15
8
24%
6
18%
16-30
3
9%
6
18%
31-45
7
21%
6
18%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
8
24%
8
24%
76-90
Пропущено
23
26
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
4
17%
1
4%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
4
17%
6
23%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
6
26%
4
15%
61-75
5
22%
4
15%
76-90
Забито
24
45
11 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 9
26 Не забивали 22
2
8%
1
2%
1-15
2
8%
7
16%
16-30
7
29%
29%
11
24%
31-45
2
8%
11
24%
46-60
6
25%
8
18%
61-75
5
21%
7
16%
76-90
Пропущено
28
25
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
4
14%
7
28%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
5
18%
4
16%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
8
29%
4
16%
61-75
7
25%
4
16%
76-90
Забито
57
78
25 В 1-м тайме 36
32 Во 2-м тайме 42
22 Забивали первыми 21
11 Не забивали 6
5
9%
6
8%
1-15
10
18%
13
17%
16-30
10
18%
17
22%
31-45
9
16%
17
22%
46-60
10
18%
10
13%
61-75
13
23%
15
19%
76-90
Пропущено
51
51
20 В 1-м тайме 29
31 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 30
8
16%
8
16%
1-15
3
6%
11
22%
16-30
9
18%
10
20%
31-45
5
10%
6
12%
46-60
14
27%
8
16%
61-75
12
24%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1
Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Гент
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4
Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1
Результаты матчей
Генк
Гент
Точный счет
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
3
5 раз 24%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 60%
0
3 раза 15%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
Точный счет
1:1
8 раз 20%
0:1
6 раз 15%
1:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
4:0
3 раза 7%
0:3
3 раза 7%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
0:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:1
6 раз 15%
2:2
4 раза 10%
2:1
3 раза 7%
0:2
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
0:1
3 раза 7%
3:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
5:0
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
0:0
1 раз 2%
2:4
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
5:1
1 раз 2%
Точное количество голов
1
18 раз 44%
0
9 раз 22%
3
7 раз 17%
2
4 раза 10%
4
3 раза 7%
1
12 раз 29%
2
11 раз 27%
3
7 раз 17%
0
5 раз 12%
4
4 раза 10%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Генк
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
191
912
146
714
812
219
416
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
174
515
1011
317
516
119
219
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
329
Больше Меньше
365
1427
2417
1031
1328
338
635
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|19 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (4)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|16 (4)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 11
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|11