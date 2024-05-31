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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Копенгаген
1:1
Второй тайм: 53'
Раннерс
0'
0:1
5' Гол
Даммерс Вессель
11' Желтая карточка
Анкерсен Петер
1:1
13' Гол
Оскарссон Орри
44' Желтая карточка
Дикс Кевин
44' Желтая карточка
Кулибали Лассо

Ход матча

5'
0:1
Даммерс Вессель
(Энггаард Мэдс)
11'
Анкерсен Петер
 
13'
Оскарссон Орри
(Эльюнусси Мохамед)
1:1
44'
Дикс Кевин
 
44'
 
Кулибали Лассо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 279 Количество передач 170
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Копенгаген
Ничья
Раннерс
1.87
8.40
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Копенгаген
4-3-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Копенгаген
Раннерс

31 матч

87.1%
12.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.4%
29%
24 победы 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

47 матчей

57.4%
17%
25.6%
27 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

40.4%
38.3%
21.3%
19 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

51.1%
27.7%
21.2%
24 победы 13 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:4
СД
4:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

51
33

Голов в среднем за матч

1.96
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1
0.81

Среднее время на гол

90
111

Всего голов

72
54

Голов в среднем за матч

1.53
1.15

Тотал матчей

2.5
46
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
25
Больше 53%
Меньше 47%
22
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
44

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 10 0.3
Эльюнусси Мохамед 9 0.27
Гонсалвеш Диогу 8 (4) 0.24
Бардгджи Руни 7 0.21
Классон Виктор 5 0.15
Ачури Мохамед Элиас 4 0.12
Дикс Кевин 4 (2) 0.12
Фальк Расмус 3 0.09
Ларссон Джордан 3 0.09
Лерагер Лукас 2 0.06
Маттссон Магнус 2 0.06
Корнелиус Андреас 2 0.06
Вавро Денис 2 0.06
Анкерсен Петер 1 0.03
Фрохолдт Виктор 1 0.03
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.03
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 9 0.27
Нордли Симен Болькан 5 (1) 0.15
Одей Стивен 4 0.12
Бундгаард Филип 4 (2) 0.12
Даммерс Вессель 3 0.09
Копплин Бьорн 2 0.06
Бьёркенгрен Йон 2 0.06
Хег Даниэль 2 0.06
Ольсен Оливер 1 0.03
Энггаард Мэдс 1 0.03
Эйджийри Эрнест 1 0.03
Hugo Andersson2 1 0.03
Mike Themsen 1 0.03
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Tammer Bany Odeh 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 7 0
Дикс Кевин 4 1
Фальк Расмус 5 0
Йелерт Элиас 5 0
Нееструп Якоб 4 0
Анкерсен Петер 4 0
Ларссон Джордан 4 0
Гонсалвеш Диогу 4 0
Вавро Денис 3 0
Соренсен Кристиан I 3 0
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Грабара Камиль 2 0
Маттссон Магнус 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Бойлесен Николай 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Клем Виллиам 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энггаард Мэдс 7 0
Даммерс Вессель 5 1
Ольсен Оливер 6 0
Бьёркенгрен Йон 5 0
Кулибали Лассо 5 0
Каллесеэ Миккель 3 1
Карлгрен Патрик 3 0
Фусейни Мохаммед II 3 0
Hugo Andersson2 3 0
Одей Стивен 2 0
Занден Оливер 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0
Mike Themsen 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Раннерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
9
Копенгаген
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Раннерс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

31
18
Копенгаген
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
16% (5)
44% (14)
Раннерс
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

36
27

Голы по времени матча

Забито

29
19
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
5
17%
4
21%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
4
14%
5
26%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
7
24%
4
21%
76-90

Пропущено

17
27
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
1
6%
2
7%
1-15
1
6%
8
30%
30%
16-30
4
24%
3
11%
31-45
2
12%
4
15%
46-60
6
35%
6
22%
61-75
3
18%
4
15%
76-90

Забито

35
21
13 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 21
5
14%
5
24%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
4
11%
5
24%
31-45
7
20%
5
24%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
10
29%
2
10%
76-90

Пропущено

21
23
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
10%
2
9%
1-15
7
33%
2
9%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
19%
5
22%
61-75
2
10%
8
35%
76-90

Забито

64
40
26 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 15
3 Не забивали 10
10
16%
9
23%
1-15
7
11%
5
13%
16-30
9
14%
6
15%
31-45
11
17%
10
25%
46-60
10
16%
4
10%
61-75
17
27%
6
15%
76-90

Пропущено

38
50
19 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 27
3
8%
4
8%
1-15
8
21%
10
20%
16-30
8
21%
6
12%
31-45
4
11%
7
14%
46-60
10
26%
11
22%
61-75
5
13%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2
Раннерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2
Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0

Результаты матчей

Копенгаген
Раннерс

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
2:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
2:2
6 раз 19%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
1
8 раз 25%
3
6 раз 19%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
9
7
1.5
6
10
4
12
2.5
1
15
3
13
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
12
4
1.5
6
10
6
10
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
23
9
21
11
1.5
12
20
10
22
2.5
3
29
4
28
3.5
1
31

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 15 (2)
Брондбю Валлис Николай 13 (8)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 13 (4)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13 (1)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
АГФ Орхус Поульсен Николай 10
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
Оденсе Трибулл Том 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Ох, нехорошо это выглядит. Одей Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 48'
      Одей Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 47'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 47'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 46'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Копенгаген
    Ничья
    Раннерс
    1.87
    8.40
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    8.00
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    Копенгаген
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