Стадион: Паркен. Главный судья: Кехлет Якоб
1:1
Второй тайм: 53'
0'
0:1
5' ГолДаммерс Вессель
11' Желтая карточкаАнкерсен Петер
1:1
13' ГолОскарссон Орри
44' Желтая карточкаДикс Кевин
44' Желтая карточкаКулибали Лассо
Ход матча
5'
0:1
11'
13'
44'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
279 Количество передач 170
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
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-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Раннерс
31 матч
87.1%
12.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.4%
29%
24 победы 9 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
47 матчей
57.4%
17%
25.6%
27 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
40.4%
38.3%
21.3%
19 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
51.1%
27.7%
21.2%
24 победы 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
33
Голов в среднем за матч
1.96
1.57
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1
0.81
Среднее время на гол
90
111
Всего голов
72
54
Голов в среднем за матч
1.53
1.15
Тотал матчей
2.5
46
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
25
Больше 53%
Меньше 47%
22
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
Среднее время на гол
58
78
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оскарссон Орри
|10
|0.3
|Эльюнусси Мохамед
|9
|0.27
|Гонсалвеш Диогу
|8 (4)
|0.24
|Бардгджи Руни
|7
|0.21
|Классон Виктор
|5
|0.15
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.12
|Дикс Кевин
|4 (2)
|0.12
|Фальк Расмус
|3
|0.09
|Ларссон Джордан
|3
|0.09
|Лерагер Лукас
|2
|0.06
|Маттссон Магнус
|2
|0.06
|Корнелиус Андреас
|2
|0.06
|Вавро Денис
|2
|0.06
|Анкерсен Петер
|1
|0.03
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.03
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.03
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|9
|0.27
|Нордли Симен Болькан
|5 (1)
|0.15
|Одей Стивен
|4
|0.12
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.12
|Даммерс Вессель
|3
|0.09
|Копплин Бьорн
|2
|0.06
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0.06
|Хег Даниэль
|2
|0.06
|Ольсен Оливер
|1
|0.03
|Энггаард Мэдс
|1
|0.03
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.03
|Hugo Andersson2
|1
|0.03
|Mike Themsen
|1
|0.03
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Tammer Bany Odeh
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ачури Мохамед Элиас
|7
|0
|Дикс Кевин
|4
|1
|Фальк Расмус
|5
|0
|Йелерт Элиас
|5
|0
|Нееструп Якоб
|4
|0
|Анкерсен Петер
|4
|0
|Ларссон Джордан
|4
|0
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Вавро Денис
|3
|0
|Соренсен Кристиан I
|3
|0
|Классон Виктор
|2
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Маттссон Магнус
|2
|0
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Клем Виллиам
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энггаард Мэдс
|7
|0
|Даммерс Вессель
|5
|1
|Ольсен Оливер
|6
|0
|Бьёркенгрен Йон
|5
|0
|Кулибали Лассо
|5
|0
|Каллесеэ Миккель
|3
|1
|Карлгрен Патрик
|3
|0
|Фусейни Мохаммед II
|3
|0
|Hugo Andersson2
|3
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Занден Оливер
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
|Mike Themsen
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Раннерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
9
Копенгаген
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Раннерс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
31
18
Копенгаген
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
16% (5)
44% (14)
Раннерс
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
36
27
Голы по времени матча
Забито
29
19
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
5
17%
4
21%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
4
14%
5
26%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
7
24%
4
21%
76-90
Пропущено
17
27
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
1
6%
2
7%
1-15
1
6%
8
30%
30%
16-30
4
24%
3
11%
31-45
2
12%
4
15%
46-60
6
35%
6
22%
61-75
3
18%
4
15%
76-90
Забито
35
21
13 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 21
5
14%
5
24%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
4
11%
5
24%
31-45
7
20%
5
24%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
10
29%
2
10%
76-90
Пропущено
21
23
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
10%
2
9%
1-15
7
33%
2
9%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
19%
5
22%
61-75
2
10%
8
35%
76-90
Забито
64
40
26 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 15
3 Не забивали 10
10
16%
9
23%
1-15
7
11%
5
13%
16-30
9
14%
6
15%
31-45
11
17%
10
25%
46-60
10
16%
4
10%
61-75
17
27%
6
15%
76-90
Пропущено
38
50
19 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 27
3
8%
4
8%
1-15
8
21%
10
20%
16-30
8
21%
6
12%
31-45
4
11%
7
14%
46-60
10
26%
11
22%
61-75
5
13%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2
Раннерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2
Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0
Результаты матчей
Копенгаген
Раннерс
Точный счет
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
2:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
2:2
6 раз 19%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
1
8 раз 25%
3
6 раз 19%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
97
610
412
115
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
124
610
610
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
293
Больше Меньше
239
2111
1220
1022
329
428
131
|Вайле
|Онугха Герман
|15 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|13 (8)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (4)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13 (1)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (4)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|Оденсе
|Трибулл Том
|1 7