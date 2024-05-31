Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Орри Оскарссон из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Орри Оскарссон нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

46' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Кулибали Лассо получил желтую карточку от судьи

44' Дикс Кевин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Удар от ворот произведет Раннерс

43' Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали

42' Удар от ворот произведет Копенгаген

41' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

38' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

37' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Раннерс

35' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Раннерс

35' Орри Оскарссон не смог попасть в створ ударом издали

34' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

32' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Копенгаген

31' Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде

28' Удар от ворот произведет Копенгаген

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Фусейни Мохаммед II получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Фусейни Мохаммед II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Хорошую попытку сделал Одей Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Удар от ворот произведет Копенгаген

15' Оооо... вот это был удар! Нордли Симен Болькан должен был забить с этой позиции.

15' Нордли Симен Болькан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Орри Оскарссон из команды Копенгаген

13' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Анкерсен Петер получил желтую карточку от судьи

10' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Команда Раннерс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Раннерс будет все-таки засчитан.

7' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Раннерс

5' Энггаард Мэдс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

2' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Раннерс

1' Эльюнусси Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Копенгаген начинает с центра поля