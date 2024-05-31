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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Стадион: . Зрители: 24866 Главный судья: Кехлет Якоб
Копенгаген
2:1
Конец матча
Раннерс
0'
0:1
5' Гол
Даммерс Вессель
11' Желтая карточка
Анкерсен Петер
1:1
13' Гол
Оскарссон Орри
44' Желтая карточка
Дикс Кевин
44' Желтая карточка
Кулибали Лассо
2:1
56' Гол
Эльюнусси Мохамед
69' Желтая карточка
Вавро Денис
90'+7

Ход матча

5'
0:1
Даммерс Вессель
(Энггаард Мэдс)
11'
Анкерсен Петер
 
13'
Оскарссон Орри
(Эльюнусси Мохамед)
1:1
44'
Дикс Кевин
 
44'
 
Кулибали Лассо
56'
Эльюнусси Мохамед
(Анкерсен Петер)
2:1
69'
Вавро Денис
 
72'
Лерагер Лукас
Классон Виктор
 
76'
 
Нордли Симен Болькан
Копплин Бьорн
76'
 
Занден Оливер
Лауэнборг Фредерик
77'
Ларссон Джордан
Ачури Мохамед Элиас
 
78'
Фальк Расмус
Клем Виллиам
 
83'
 
Браянац Муамер
Одей Стивен
84'
 
Эйджийри Эрнест
Энггаард Мэдс
88'
 
Hugo Andersson2
Даммерс Вессель

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 279 Количество передач 170
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Копенгаген
4-3-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Копенгаген
Раннерс

31 матч

87.1%
12.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.4%
29%
24 победы 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

47 матчей

57.4%
17%
25.6%
27 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

40.4%
38.3%
21.3%
19 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

51.1%
27.7%
21.2%
24 победы 13 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:4
СД
4:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

51
33

Голов в среднем за матч

1.96
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1
0.81

Среднее время на гол

90
111

Всего голов

72
54

Голов в среднем за матч

1.53
1.15

Тотал матчей

2.5
46
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
25
Больше 53%
Меньше 47%
22
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
44

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 10 0.3
Оскарссон Орри 10 0.3
Гонсалвеш Диогу 8 (4) 0.24
Бардгджи Руни 7 0.21
Классон Виктор 5 0.15
Ачури Мохамед Элиас 4 0.12
Дикс Кевин 4 (2) 0.12
Фальк Расмус 3 0.09
Ларссон Джордан 3 0.09
Лерагер Лукас 2 0.06
Маттссон Магнус 2 0.06
Корнелиус Андреас 2 0.06
Вавро Денис 2 0.06
Анкерсен Петер 1 0.03
Фрохолдт Виктор 1 0.03
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.03
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 9 0.27
Нордли Симен Болькан 5 (1) 0.15
Одей Стивен 4 0.12
Бундгаард Филип 4 (2) 0.12
Даммерс Вессель 3 0.09
Копплин Бьорн 2 0.06
Бьёркенгрен Йон 2 0.06
Хег Даниэль 2 0.06
Ольсен Оливер 1 0.03
Энггаард Мэдс 1 0.03
Эйджийри Эрнест 1 0.03
Hugo Andersson2 1 0.03
Mike Themsen 1 0.03
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Tammer Bany Odeh 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 7 0
Дикс Кевин 4 1
Фальк Расмус 5 0
Йелерт Элиас 5 0
Нееструп Якоб 4 0
Анкерсен Петер 4 0
Вавро Денис 4 0
Ларссон Джордан 4 0
Гонсалвеш Диогу 4 0
Соренсен Кристиан I 3 0
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Грабара Камиль 2 0
Маттссон Магнус 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Бойлесен Николай 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Клем Виллиам 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энггаард Мэдс 7 0
Даммерс Вессель 5 1
Ольсен Оливер 6 0
Бьёркенгрен Йон 5 0
Кулибали Лассо 5 0
Каллесеэ Миккель 3 1
Карлгрен Патрик 3 0
Фусейни Мохаммед II 3 0
Hugo Andersson2 3 0
Одей Стивен 2 0
Занден Оливер 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0
Mike Themsen 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
6% (1)
24% (4)
Раннерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

5
10
Копенгаген
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Раннерс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

31
18
Копенгаген
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
15% (5)
42% (14)
Раннерс
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

36
28

Голы по времени матча

Забито

31
20
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
6
19%
5
25%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
5
16%
1
5%
31-45
5
16%
5
25%
46-60
5
16%
3
15%
61-75
7
23%
4
20%
76-90

Пропущено

18
29
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
2
11%
3
10%
1-15
1
6%
8
28%
16-30
4
22%
3
10%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
6
33%
6
21%
61-75
3
17%
4
14%
76-90

Забито

35
21
13 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
5
14%
5
24%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
4
11%
5
24%
31-45
7
20%
5
24%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
10
29%
2
10%
76-90

Пропущено

21
23
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
10%
2
9%
1-15
7
33%
2
9%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
19%
5
22%
61-75
2
10%
8
35%
76-90

Забито

66
41
27 В 1-м тайме 21
39 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 16
3 Не забивали 10
11
17%
10
24%
1-15
7
11%
5
12%
16-30
9
14%
6
15%
31-45
12
18%
10
24%
46-60
10
15%
4
10%
61-75
17
26%
6
15%
76-90

Пропущено

39
52
20 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 28
4
10%
5
10%
1-15
8
21%
10
19%
16-30
8
21%
6
12%
31-45
4
10%
8
15%
46-60
10
26%
11
21%
61-75
5
13%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2
Раннерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2
Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0

Результаты матчей

Копенгаген
Раннерс

Точный счет

1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
2:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
2:2
6 раз 18%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 36%
1
8 раз 24%
3
6 раз 18%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
1
12 раз 36%
0
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
4
10
7
1.5
6
10
4
13
2.5
1
15
3
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
5
12
4
1.5
6
11
6
10
2.5
2
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
3
0.5
Больше Меньше
24
9
22
11
1.5
12
21
10
23
2.5
3
30
4
29
3.5
1
32

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 15 (2)
Брондбю Валлис Николай 13 (8)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 13 (4)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13 (1)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
АГФ Орхус Поульсен Николай 10
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
Оденсе Трибулл Том 1 7
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