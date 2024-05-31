Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Копенгаген

93' Ольсен Оливер из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Матч возобновлен

88' Даммерс Вессель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Фусейни Мохаммед II нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

86' Ольсен Оливер из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

81' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Раннерс

73' Маттссон Магнус не смог попасть в створ ударом издали

73' Удар от ворот произведет Копенгаген

72' Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

72' Матч возобновлен

71' Классон Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Эльюнусси Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Вавро Денис получил желтую карточку от судьи

69' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Копенгаген

63' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде

60' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Раннерс

59' Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

56' Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

56' Анкерсен Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Хорошую попытку сделал Орри Оскарссон. Удар в створ, но вратарь начеку

52' Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

50' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

49' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Одей Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Одей Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

46' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе