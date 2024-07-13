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  4. OLIMPBET-Суперкубок России 2024
Стадион: .
Зенит
3:1
Второй тайм: 66'
Краснодар
0'
1:0
13' Гол
Родригао де Соуза
2:0
33' Гол
Вендел Маркус
39' Желтая карточка
Кевин Пина
3:0
42' Гол
Глушенков Максим
3:1
65' Гол
Кривцов Никита

Ход матча

13'
Родригао де Соуза
(Дуглас Сантос)
1:0
33'
Вендел Маркус
(Эракович Страхинья)
2:0
39'
 
Кевин Пина
42'
Глушенков Максим
(Вендел Маркус)
3:0
62'
Горшков Юрий
Мостовой Андрей
 
62'
Мантуан Густаво
Клаудиньо
 
65'
3:1
Кривцов Никита
Прогнозы 209
Зенит 76.1% (159)
X 11% (23)
Краснодар 12.9% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Краснодар
3.65
6.70
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Зенит
Краснодар

История личных встреч

Зенит
Краснодар

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

2.15
1.85

Среднее время на гол

41
48

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вендел Маркус 1 1
Родригао де Соуза 1 1
Глушенков Максим 1 1
Дуглас Сантос 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Пина 1 0

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2
Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0
Краснодар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0
Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0

Топ бомбардиров
Зенит Вендел Маркус 1 (1)
Зенит Родригао де Соуза 1
Зенит Глушенков Максим 1
Зенит Дуглас Сантос 0 (1)
Зенит Эракович Страхинья 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар Кевин Пина 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-1! Никита Кривцов! Сократили отставание игроки "Краснодара"! С левого фланга Виктор отдал пас в центр на Кривцова, который финтом убрал Барриоса и пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для вратаря.
  • 64'
    Забросил с центра поля Черников на ход Смолову, но тот не смог оторваться от опеки защитника и потерял мяч. 
  • Замена
    63'
    Двойная замена в составе "Зенита" произошла. Вместо Клаудиньо и Мостового на поле появились Мантуан и Горшков.
  • 62'
    Разыграли угловой "быки", после чего навесил с фланга в центр штрафной Сперцян, но мяч головой вынес в центр поля Эракович.
  • Угловой
    61'
    Батчи с фланга навесил на дальнюю штангу, где пробивал Виктор, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 60'
    С левого фланга тонко отдавал пас Смолов на ход Виктору, но того опередил Родригао и вынес сферу в аут.
  • 59'
    С левого фланга отдавал пас Виктор в штрафную на Смолова, который пробил с лету в дальний нижний угол, но мяч в падении отбил в сторону Латышонок.
  • 58'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Глушенков. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 57'
    Грубо наступил Сперцян прямой ногой на ногу Глушенкову. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя. 
  • 56'
    Перехватил мяч Кевин на чужой половине поля и тут же протолкнул на Смолова, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
  • Офсайд
    55'
    Красивым пасом пяткой Батчи нашел в штрафной соперника Смолова, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 54'
    Диагональ исполнял Черников на левый фланг, куда забегал Сперцян, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 53'
    Убегал в контратаку по флангу Батчи после заброса от Черникова, но напоролся он на Барриоса, который отобрал мяч в подкате.
  • 52'
    На скорости ворвался в штрафную соперника Мостовой, но напоролся на Тормену, который поставил корпус и отобрал мяч.
  • 51'
    Подхватил снаряд на правой бровке Олусегун и подал в центр штрафной, но мяч головой Родригао вынес в аут.
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    • 50'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Смолов после паса от Батчи и пробил с разворота, но мяч Латышонок отбил кулаком в сторону.
    • 49'
      Убегал в контратаку по центру Глушенков и покатил поперек на Мостового, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • 48'
      Забросил в штрафную соперника с правого фланга Олусегун на ход Виктору, но тому пробить в борьбе против Эраковича не удалось.
    • 47'
      Прорывался к воротам соперника Кевин и пробил с дальней дистанции, но не попал в створ ворот.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли игроки "Краснодара" отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет "Зенит"!
    • 45'
      Забросил Сперцян с фланга на ход Виктору в штрафную соперника, но тот в верховой борьбе подыграл себе рукой, что не осталось без внимания судьи.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма. 
    • 44'
      Мостовой отдавал с левого фланга в штрафную на Вендела, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Кайо.
    • 43'
      По флангу отдавал пас Дуглас на ход Мостовому, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • Описание гола
      42'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Максим Глушенков! Поймали соперника на контратаке игроки "Зенита". Ушел от соперника по флангу Вендел и вырезал в центр на Глушенкова, который оторвался от опеки Кайо и пробил мимо Агкацева, точно в дальний нижний угол ворот.
    • Угловой
      41'
      Забросил с фланга в центр штрафной Батчи на Виктора, но того в последний момент опередил Караваев и вынес на угловой.
    • 40'
      Отдавал с правого фланга пас Глушенков в центр на Кассьерру, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • Желтая карточка
      39'
      Теперь уже грамотно подставился на чужой половине поля Мостовой и получил по ногам от Кевина, который схлопотал желтую карточку.
    • 38'
      Сместился Кассьерра с фланга в центр и отдал поперек на Глушенкова, но тому пробить Тормена не позволил.
    • 37'
      В центре поля Барриос оказался на газоне в борьбе против Сперцяна, судья назначил штрафной удар.
    • 36'
      Олусегун ушел от соперника и забросил тут же с фланга в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 35'
      С центра поля забросил Кривцов на ход Смолову, но того опередил Эракович и вынес сферу подальше от ворот.
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Маркус Вендел! Удвоили преимущество петербуржцы. С угла поля навесил Глушенков на ближнюю штангу, где головой Эракович продлил на дальнюю, а здесь в падении Вендел вколотил снаряд точно в пустой угол ворот.
    • Опасный момент
      33'
      Отдавал с правого фланга Глушенков в центр на Вендела, который выскочил на ворота, но с острого угла пробил низом точно в голкипера.
    • 32'
      Олусегун ушел финтом от соперника по флангу и покатил в центр на Смолова, но этот пас перехваттил Дуглас.
    • 31'
      В центре поля руками Вендел уложил на газон Кривцова в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут краснодарцы. 
    • 30'
      Вендел перехватил мяч в центре поля, прорвался к штрафной, но откровенно передержал и в итоге подарил снаряд защитнику.
    • 29'
      С правого фланга тонко в штрафную вырезал Глушенков на Кассьерру, но того опередил на выходе Агкацев.
    • 28'
      Перехватили инициативу игроки "Краснодара", больше стали атаковать, но пока без по-настоящему опасных моментов.
    • 27'
      Мог убегать Смолов на ворота соперника после заброса от Кривцова, но его от мяча корпусом Родригао грамотно оттеснил.
    • 26'
      С центра поля Вендел забросил в штрафную на ход Кассьерре, но тот проиграл борьбу за мяч Кайо.
    • 25'
      С правого фланга сместился в штрафную Олусегун и прострелил вдоль ворот, но здесь удар Кривцова накрыли защитники.
    • 24'
      Диагональ исполнял Барриос на правый фланг, куда забегал Кассьерра, но в борьбе против Тормены потерял он мяч.
    • 23'
      Отдавал тонкий пас в штрафную Кевин на ход Виктору, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Латышонка. 
    • 21'
      Прострелил с правого фланга Караваев, здесь пытался пробить Клаудиньо, но стрельнул намного выше перекладины.
    • 20'
      С левого фланга низом Виктор прострелил в центр на Смолова, но тому пробить по воротам помешали защитники.
    • 19'
      Забросил с правого фланга Караваев в штрафную на Клаудиньо, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.
    • 18'
      Кривцов вырезал в штрафную соперника на ход Виктору, но тот нарушил правила в борьбе против Родригао.
    • 17'
      Теперь уже отдавал тонко Клаудиньо в штрафную на Кассьерру, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 16'
      Прорвался по флангу на скорости Мостовой, но напоролся на Олусегуна, который в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 15'
      С левого фланга Клаудиньо забросил вперед на ход Глушенкову, но того опередил Тормена и вынес сферу головой в аут.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Родригао де Соуза! Удалось открыть счёт игрокам "Зенита"! После затяжной атаки подхватил мяч на фланге Дуглас и выдал подачу на линию вратарской, куда ворвался Родригао и головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.
    • 13'
      Мягко забросил в штрафную Глушенков на ход Кассьерре, но тот не смог обработать мяч и подарил его голкиперу.
    • Опасный момент
      12'
      Разыграли угловой петербуржцы, после чего с фланга попытался забросить Глушенков за шиворот голкиперу, но тот в прыжке перевел на угловой.
    • 12'
      С угла поля навесил Клаудиньо на дальнюю штангу, но здесь Вендел не попал головой по мячу в борьбе против Кайо.
    • Угловой
      11'
      Перехватил мяч на чужой половине поля Клаудиньо и отдал тут же пас вперед на Глушенкова, но в подкате вынес Кайо на угловой.
    • 10'
      Сместился с правого фланга в центр Глушенков и пробил по воротам, но мяч рикошетом от спины защитника полетел в руки вратаю.
    • 9'
      Догнал мяч на фланге Мостовой и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Венделу попасть по мячу в борьбе с защитником не удалось.
    • 8'
      С фланга отдал тонкий пас в штрафную Олусегун, но мяч после серии рикошетов оказался в руках голкипера.
    • 7'
      Убегал в контратаку на скорости по флангу Олусегун и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 6'
      Забросил с центра поля в штрафную соперника Батчи на ход Сперцяну, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • 5'
      В центре поля получил по ногам Вендел в борьбе против Кевина. Штрафной удар исполнять будут игроки "Зенита".
    • 4'
      Ушел от соперника по флангу Сперцян и покатил поперек на Смолова, но тому добраться до мяча не позволил Родригао.
    • 3'
      Забросил в штрафную соперника Вендел на ход Кассьерре, но тот проиграл борьбу за мяч Тормене.
    • 2'
      Петербуржцы будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе зелено-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Вендел Маркус сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Глушенков Максим бьет в цель!
    • 39'
      Кевин Пина получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Эракович Страхинья сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Вендел Маркус бьет в цель!
    • 13'
      Дуглас Сантос сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Родригао де Соуза бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 3:1 Краснодар

    Исход игры
    Зенит
    76.1% (159)
    Ничья
    11% (23)
    Краснодар
    12.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.17% (90)
    Меньше
    26.83% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    78.86% (97)
    Нет
    21.14% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    30.6% (64)
    1:0 Зенит
    8.1% (17)
    1:1 Ничья
    3.8% (8)
    1:2 Краснодар
    3.3% (7)
    2:0 Зенит
    3.3% (7)
    2:2 Ничья
    2.9% (6)
    3:1 Зенит
    2.9% (6)
    3:2 Зенит
    2.4% (5)
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