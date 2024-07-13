С левого фланга отдавал пас Виктор в штрафную на Смолова, который пробил с лету в дальний нижний угол, но мяч в падении отбил в сторону Латышонок.

С левого фланга тонко отдавал пас Смолов на ход Виктору, но того опередил Родригао и вынес сферу в аут.

Батчи с фланга навесил на дальнюю штангу, где пробивал Виктор, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

Разыграли угловой "быки", после чего навесил с фланга в центр штрафной Сперцян, но мяч головой вынес в центр поля Эракович.

Двойная замена в составе "Зенита" произошла. Вместо Клаудиньо и Мостового на поле появились Мантуан и Горшков.

Забросил с центра поля Черников на ход Смолову, но тот не смог оторваться от опеки защитника и потерял мяч.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-1! Никита Кривцов! Сократили отставание игроки "Краснодара"! С левого фланга Виктор отдал пас в центр на Кривцова, который финтом убрал Барриоса и пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для вратаря.

Подхватил снаряд на правой бровке Олусегун и подал в центр штрафной, но мяч головой Родригао вынес в аут.

На скорости ворвался в штрафную соперника Мостовой, но напоролся на Тормену, который поставил корпус и отобрал мяч.

Убегал в контратаку по флангу Батчи после заброса от Черникова, но напоролся он на Барриоса, который отобрал мяч в подкате.

Диагональ исполнял Черников на левый фланг, куда забегал Сперцян, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

Красивым пасом пяткой Батчи нашел в штрафной соперника Смолова, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

Перехватил мяч Кевин на чужой половине поля и тут же протолкнул на Смолова, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

Грубо наступил Сперцян прямой ногой на ногу Глушенкову. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Глушенков. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

Прорывался к воротам соперника Кевин и пробил с дальней дистанции, но не попал в створ ворот.

Забросил в штрафную соперника с правого фланга Олусегун на ход Виктору, но тому пробить в борьбе против Эраковича не удалось.

Убегал в контратаку по центру Глушенков и покатил поперек на Мостового, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Смолов после паса от Батчи и пробил с разворота, но мяч Латышонок отбил кулаком в сторону.

По флангу отдавал пас Дуглас на ход Мостовому, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

Мостовой отдавал с левого фланга в штрафную на Вендела, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Кайо.

Забросил Сперцян с фланга на ход Виктору в штрафную соперника, но тот в верховой борьбе подыграл себе рукой, что не осталось без внимания судьи.

42' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Максим Глушенков! Поймали соперника на контратаке игроки "Зенита". Ушел от соперника по флангу Вендел и вырезал в центр на Глушенкова, который оторвался от опеки Кайо и пробил мимо Агкацева, точно в дальний нижний угол ворот.

41' Забросил с фланга в центр штрафной Батчи на Виктора, но того в последний момент опередил Караваев и вынес на угловой.

40' Отдавал с правого фланга пас Глушенков в центр на Кассьерру, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

39' Теперь уже грамотно подставился на чужой половине поля Мостовой и получил по ногам от Кевина, который схлопотал желтую карточку.

38' Сместился Кассьерра с фланга в центр и отдал поперек на Глушенкова, но тому пробить Тормена не позволил.

37' В центре поля Барриос оказался на газоне в борьбе против Сперцяна, судья назначил штрафной удар.

36' Олусегун ушел от соперника и забросил тут же с фланга в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

35' С центра поля забросил Кривцов на ход Смолову, но того опередил Эракович и вынес сферу подальше от ворот.

34' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Маркус Вендел! Удвоили преимущество петербуржцы. С угла поля навесил Глушенков на ближнюю штангу, где головой Эракович продлил на дальнюю, а здесь в падении Вендел вколотил снаряд точно в пустой угол ворот.

33' Отдавал с правого фланга Глушенков в центр на Вендела, который выскочил на ворота, но с острого угла пробил низом точно в голкипера.

32' Олусегун ушел финтом от соперника по флангу и покатил в центр на Смолова, но этот пас перехваттил Дуглас.

31' В центре поля руками Вендел уложил на газон Кривцова в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут краснодарцы.

30' Вендел перехватил мяч в центре поля, прорвался к штрафной, но откровенно передержал и в итоге подарил снаряд защитнику.

29' С правого фланга тонко в штрафную вырезал Глушенков на Кассьерру, но того опередил на выходе Агкацев.

28' Перехватили инициативу игроки "Краснодара", больше стали атаковать, но пока без по-настоящему опасных моментов.

27' Мог убегать Смолов на ворота соперника после заброса от Кривцова, но его от мяча корпусом Родригао грамотно оттеснил.

26' С центра поля Вендел забросил в штрафную на ход Кассьерре, но тот проиграл борьбу за мяч Кайо.

25' С правого фланга сместился в штрафную Олусегун и прострелил вдоль ворот, но здесь удар Кривцова накрыли защитники.

24' Диагональ исполнял Барриос на правый фланг, куда забегал Кассьерра, но в борьбе против Тормены потерял он мяч.

23' Отдавал тонкий пас в штрафную Кевин на ход Виктору, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Латышонка.

21' Прострелил с правого фланга Караваев, здесь пытался пробить Клаудиньо, но стрельнул намного выше перекладины.

20' С левого фланга низом Виктор прострелил в центр на Смолова, но тому пробить по воротам помешали защитники.

19' Забросил с правого фланга Караваев в штрафную на Клаудиньо, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.

18' Кривцов вырезал в штрафную соперника на ход Виктору, но тот нарушил правила в борьбе против Родригао.

17' Теперь уже отдавал тонко Клаудиньо в штрафную на Кассьерру, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

16' Прорвался по флангу на скорости Мостовой, но напоролся на Олусегуна, который в чистом подкате вынес сферу в аут.

15' С левого фланга Клаудиньо забросил вперед на ход Глушенкову, но того опередил Тормена и вынес сферу головой в аут.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Родригао де Соуза! Удалось открыть счёт игрокам "Зенита"! После затяжной атаки подхватил мяч на фланге Дуглас и выдал подачу на линию вратарской, куда ворвался Родригао и головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.

13' Мягко забросил в штрафную Глушенков на ход Кассьерре, но тот не смог обработать мяч и подарил его голкиперу.

12' Разыграли угловой петербуржцы, после чего с фланга попытался забросить Глушенков за шиворот голкиперу, но тот в прыжке перевел на угловой.

12' С угла поля навесил Клаудиньо на дальнюю штангу, но здесь Вендел не попал головой по мячу в борьбе против Кайо.

11' Перехватил мяч на чужой половине поля Клаудиньо и отдал тут же пас вперед на Глушенкова, но в подкате вынес Кайо на угловой.

10' Сместился с правого фланга в центр Глушенков и пробил по воротам, но мяч рикошетом от спины защитника полетел в руки вратаю.

9' Догнал мяч на фланге Мостовой и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Венделу попасть по мячу в борьбе с защитником не удалось.

8' С фланга отдал тонкий пас в штрафную Олусегун, но мяч после серии рикошетов оказался в руках голкипера.

7' Убегал в контратаку на скорости по флангу Олусегун и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

6' Забросил с центра поля в штрафную соперника Батчи на ход Сперцяну, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

5' В центре поля получил по ногам Вендел в борьбе против Кевина. Штрафной удар исполнять будут игроки "Зенита".

4' Ушел от соперника по флангу Сперцян и покатил поперек на Смолова, но тому добраться до мяча не позволил Родригао.

3' Забросил в штрафную соперника Вендел на ход Кассьерре, но тот проиграл борьбу за мяч Тормене.

2' Петербуржцы будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе зелено-черный комплект формы.