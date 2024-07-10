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Стадион: .
Зенит
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 81
Зенит 72.8% (59)
X 9.9% (8)
Краснодар 17.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Краснодар
4.00
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4.00
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4.74
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Зенит
Краснодар

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

2.15
1.85

Среднее время на гол

41
48

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
63

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2
Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0
Краснодар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0
Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2024, осталось 2 дня 12 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 81
    Зенит 72.8% (59)
    X 9.9% (8)
    Краснодар 17.3% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Краснодар
    4.00
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    4.74
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Краснодар

    Исход игры
    Зенит
    72.8% (59)
    Ничья
    9.9% (8)
    Краснодар
    17.3% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.51% (38)
    Меньше
    25.49% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    78.43% (40)
    Нет
    21.57% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    33.3% (27)
    1:0 Зенит
    7.4% (6)
    2:0 Зенит
    4.9% (4)
    2:2 Ничья
    3.7% (3)
    3:1 Зенит
    3.7% (3)
    1:1 Ничья
    2.5% (2)
    3:2 Зенит
    2.5% (2)
    1:2 Краснодар
    2.5% (2)
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