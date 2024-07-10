Стадион: Волгоград Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Зенит
Краснодар
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
26 матчей
61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
2.15
1.85
Среднее время на гол
41
48
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.58
1.42
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
57
63
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2
Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0
Краснодар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0
Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Краснодар
Исход игры
Зенит
72.8% (59)
Ничья
9.9% (8)
Краснодар
17.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
74.51% (38)
Меньше
25.49% (13)
Обе команды забьют
Да
78.43% (40)
Нет
21.57% (11)
Популярный счёт
2:1 Зенит
33.3% (27)
1:0 Зенит
7.4% (6)
2:0 Зенит
4.9% (4)
2:2 Ничья
3.7% (3)
3:1 Зенит
3.7% (3)
1:1 Ничья
2.5% (2)
3:2 Зенит
2.5% (2)
1:2 Краснодар
2.5% (2)
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