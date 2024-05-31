Первый тайм

7' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЧ!

Малком с правого угла штрафной закручивает мяч на дальнюю штангу, Митрович пробивает головой под опорную ногу Оспине, заставляя того капитулировать!

6' Мане после передачи партнера вываливается на рандеву с Боно по центру, однако стреляет с 13 метров над перекладиной!

4' Сегодня начало пока спокойное, команды понимают важность этого противостояния. Плюс у "Аль-Насра" в этом сезоне на соперника всё-таки наточен зуб.

3' Совсем недавно, 2 недели назад, соперники встречались в матче чемпионата, тогда "Аль-Наср" был близок к победе, ведя со второй минуты, однако Митрович в компенсированное время спас "Аль-Хиляль" от поражения.

2' Напомним, что в чемпионате, который завершился в понедельник, команды заняли два первых места, причем отрыв "Аль-Хиляля" составил 14 очков.