Стадион: Кинг Абдулла Спорт Сити. Главный судья: Herrera D.
0:0
Первый тайм
Ход матча
7'
Прогноз на матч от Liveresult
37
Боно
96
Майкл
26
Оспина
Давид
78
Ладжами
Али
15
Теллес
Алекс
23
Яхья
Айман
10
Мане
Садио
12
Бушаль
Наваф
66
_Hibah
W.
- Основной состав
-
37 БоноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
-
26 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
-
78 Ладжами АлиЗащитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Бушаль НавафЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 _Hibah W.
-
Главный тренер: Каштру Луиш
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.85
2
Среднее время на гол
48
45
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.57
1.43
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
62
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|3 (1)
|0.6
|Майкл
|2
|0.4
|Невеш Рубен
|2 (1)
|0.4
|Малком Филипе
|1
|0.2
|Абдулхамид Сауд
|1
|0.2
|Милинкович-Савич Сергей
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мане Садио
|4 (2)
|0.8
|Роналду Криштиану
|3
|0.6
|Фофана Секо
|2
|0.4
|Яхья Айман
|1
|0.2
|Талиска Андерсон
|1
|0.2
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.2
|Маран Мохаммад
|1
|0.2
|Аль-Немер Мешари
|1
|0.2
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|0
|1
|Митрович Александар
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Аль-Булаихи Али
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талиска Андерсон
|0
|1
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
50%
3
30%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
29%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
4
44%
3
21%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1
Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
3:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
2 раза 100%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
- 0:0 АЛЬ-АЛЬ
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Карраско Янник
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мане Садио
|4 (1)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|3
|Абха
|Камано Франсуа
|1 1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|Аль-Халидж
|Хамзи Мансур
|1
|Аль-Иттифак
|Абдулла Хаззази Али
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
69.4% (50)
Ничья
8.3% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд
22.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
83.87% (52)
Меньше
16.13% (10)
Обе команды забьют
Да
88.71% (55)
Нет
11.29% (7)
Популярный счёт
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
47.2% (34)
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
15.3% (11)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
8.3% (6)
1:1 Ничья
4.2% (3)
3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.8% (2)
3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.8% (2)
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