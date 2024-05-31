Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.85
2
Среднее время на гол
48
45
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.57
1.43
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
62
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|3 (1)
|0.75
|Майкл
|2
|0.5
|Невеш Рубен
|2 (1)
|0.5
|Малком Филипе
|1
|0.25
|Абдулхамид Сауд
|1
|0.25
|Милинкович-Савич Сергей
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мане Садио
|4 (2)
|1
|Роналду Криштиану
|3
|0.75
|Фофана Секо
|2
|0.5
|Яхья Айман
|1
|0.25
|Талиска Андерсон
|1
|0.25
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.25
|Маран Мохаммад
|1
|0.25
|Аль-Немер Мешари
|1
|0.25
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|0
|1
|Митрович Александар
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Аль-Булаихи Али
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талиска Андерсон
|0
|1
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
50%
3
30%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
29%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
4
44%
3
21%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1
Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
3:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
2 раза 100%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Карраско Янник
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мане Садио
|4 (1)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|3
|Абха
|Камано Франсуа
|1 1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|Аль-Халидж
|Хамзи Мансур
|1
|Аль-Иттифак
|Абдулла Хаззази Али
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
56.3% (9)
Ничья
6.3% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
37.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
75% (12)
Меньше
25% (4)
Обе команды забьют
Да
81.25% (13)
Нет
18.75% (3)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
37.5% (6)
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
37.5% (6)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
18.8% (3)
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