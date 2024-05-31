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  4. Кубок Короля 2023-2024
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 12
Аль-Хиляль Эр-Рияд 50% (6)
X 8.3% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд 41.7% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
1.97
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История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
С
2:1
ТМК
2:0
ПЛ
3:0
ККАЧ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ЛЧА
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.85
2

Среднее время на гол

48
45

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
62

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 3 (1) 0.75
Майкл 2 0.5
Невеш Рубен 2 (1) 0.5
Малком Филипе 1 0.25
Абдулхамид Сауд 1 0.25
Милинкович-Савич Сергей 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мане Садио 4 (2) 1
Роналду Криштиану 3 0.75
Фофана Секо 2 0.5
Яхья Айман 1 0.25
Талиска Андерсон 1 0.25
Гариб Абдуррахман 1 0.25
Маран Мохаммад 1 0.25
Аль-Немер Мешари 1 0.25
Отавио Эдмилсон 0 0
Аль-Хайбари Абдулла 0 0
Брозович Марсело 0 0
Теллес Алекс 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 0 1
Митрович Александар 1 0
Невеш Рубен 1 0
Аль-Булаихи Али 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талиска Андерсон 0 1
Роналду Криштиану 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Брозович Марсело 1 0
Мане Садио 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
50%
3
30%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
29%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
4
44%
3
21%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1
Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

3:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
2 раза 100%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
3
1
1/16 финала
2 Аль-Наджма
1 Аль-Раед Бурайда
2 Аль-Фейсали Амман
0 Аль-Таи
1 Аль-Рияд
2 Аль-Фейха
7 Аль-Хулуд
8 Аль-Иттихад Джидда
0 Аль-Джабалайн
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
3 Аль-Хазем
1 Аль-Араби
2 Аль-Таавун Бурайда
0 Аль-Кадисия
0 Аль Орубах
2 Аль-Вахда Мекка
3 Аль-Фатех
1 Аль-Ахдуд
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
1 Аль-Батин
1 Охуд
5 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Иттифак
0 Джидда Клаб
2 Аль-Айн
3 Аль-Ахли Джидда
1 Абха
0 Хаджер
2 Аль-Халидж
0 Аль-Адаль
2 Дамак
1 Аль-Кайсумах
1/8 финала
0 Аль-Наджма
3 Аль-Фейсали Амман
0 Аль-Фейха
3 Аль-Иттихад Джидда
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Хазем
2 Аль-Таавун Бурайда
0 Аль-Вахда Мекка
1 Аль-Фатех
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
1 Аль-Наср Эр-Рияд
0 Аль-Иттифак
1 Аль-Ахли Джидда
2 Абха
7 Аль-Халидж
6 Дамак
1/4 финала
0 Аль-Фейсали Амман
4 Аль-Иттихад Джидда
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Таавун Бурайда
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
5 Аль-Наср Эр-Рияд
1 Абха
2 Аль-Халидж
1/2 финала
1 Аль-Иттихад Джидда
2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
3 Аль-Наср Эр-Рияд
1 Аль-Халидж
Финал
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Топ бомбардиров
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карраско Янник 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Мане Садио 4 (1)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 4
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 3
Весь список

Топ нарушителей
Абха Камано Франсуа 1 1
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Милинкович-Савич Сергей 1
Аль-Халидж Хамзи Мансур 1
Аль-Иттифак Абдулла Хаззази Али 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 мая 2024, осталось 10 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 12
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 50% (6)
    X 8.3% (1)
    Аль-Наср Эр-Рияд 41.7% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    1.97
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    3.90
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    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    56.3% (9)
    Ничья
    6.3% (1)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    37.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (12)
    Меньше
    25% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (13)
    Нет
    18.75% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    37.5% (6)
    2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    37.5% (6)
    1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    18.8% (3)
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    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Аль-Наср Эр-Рияд
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