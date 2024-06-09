Тур: 6.
0'
0:1
16' ГолПитта Исидро
0:2
23' ГолClayson
31' Желтая карточкаMatheus Alexandre
0:3
35' ГолClayson
0:4
46' ГолMax Alves
1:4
63' ГолMatheus XV
2:4
66' ГолФигейреду Тобиаш
70' Желтая карточкаEder1
74' Желтая карточкаМаркиньос
76' Желтая карточкаWalter Leandro Capeloza Artune II
77' Желтая карточкаРоналд
80' Красная карточкаТрауко Мигель
86' Желтая карточкаФигейреду Тобиаш
86' Желтая карточкаFernando Sobral
88' Желтая карточкаRodrigo Fagundes
90' Желтая карточкаGuilherme Madruga
90' Желтая карточкаКафу Жонатан
2:5
90' ГолРамон
90' Желтая карточкаAndre1
90'+8
Ход матча
16'
0:1
23'
0:2
35'
0:3
44'
46'
0:4
63'
66'
70'
74'
77'
80'
86'
86'
88'
88'
90'
90'
2:5
90'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Маркиньос
IV
17
Matheus
XV
23
Eder1
4
Marllon
23
Рамон
10
Max
Alves
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
-
23 Eder1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
-
6 РоналдПолузащитник
- Нападающий
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
-
45 Кайке АртурНападающий
-
25 Alisson III
-
8 Newton
-
-
30 Mateo Barcia
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 АллисонЗащитник
-
21 RailanЗащитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
12 Rhyan
-
34 Bruno VI
-
20 Рикельме
-
-
-
-
97 Andre1
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Крисьюма
Куяба
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|3
|0.6
|Fellipe Mateus
|2
|0.4
|Боласье Янник
|1
|0.2
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.2
|Renato Kayzer
|1
|0.2
|Higor Meritao
|1
|0.2
|Marcelo Hermes
|0
|0
|Walisson
|0
|0
|Gustavo Barreto
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Clayson
|2
|0.29
|Питта Исидро
|1
|0.14
|Рамон
|1
|0.14
|Max Alves
|1
|0.14
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Денилсон Невес
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fagundes
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Маркиньос IV
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Боласье Янник
|1
|0
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0
|Marcelo Hermes
|1
|0
|Gustavo XII
|1
|0
|Аллано Лима
|1
|0
|Gustavo Barreto
|1
|0
|Alisson III
|1
|0
|Matheus XV
|1
|0
|Fellipe Mateus
|1
|0
|Eder1
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Marllon
|2
|0
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Fernando Sobral
|2
|0
|Ласерда Дерик
|2
|0
|Рамон
|1
|0
|Филипе Аугусто
|1
|0
|Railan
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Andre1
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
|Guilherme Madruga
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Куяба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Крисьюма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Куяба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
5
0
Крисьюма
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Куяба
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
9
0
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
5
38%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4
Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1 Крисьюма - Бруске 1:2 Аваи - Крисьюма 2:3 Крисьюма - ФК Барра 1:0
Куяба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0
Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2
Результаты матчей
Крисьюма
Куяба
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
4 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
6 раз 86%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
16
14
16
14
16
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Жувентуде
|Jadson III
|1 3
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4