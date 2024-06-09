  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 6.
Крисьюма
2:5
Конец матча
Куяба
0'
0:1
16' Гол
Питта Исидро
0:2
23' Гол
Clayson
31' Желтая карточка
Matheus Alexandre
0:3
35' Гол
Clayson
0:4
46' Гол
Max Alves
1:4
63' Гол
Matheus XV
2:4
66' Гол
Фигейреду Тобиаш
70' Желтая карточка
Eder1
74' Желтая карточка
Маркиньос
76' Желтая карточка
Walter Leandro Capeloza Artune II
77' Желтая карточка
Роналд
80' Красная карточка
Трауко Мигель
86' Желтая карточка
Фигейреду Тобиаш
86' Желтая карточка
Fernando Sobral
88' Желтая карточка
Rodrigo Fagundes
90' Желтая карточка
Guilherme Madruga
90' Желтая карточка
Кафу Жонатан
2:5
90' Гол
Рамон
90' Желтая карточка
Andre1
90'+8
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
5
Higor
Meritao
10
Маркиньос
IV
17
Matheus
XV
23
Eder1
11
Боласье
Янник
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
7
Кафу
Жонатан
10
Max
Alves
25
Clayson
9
Питта
Исидро
Крисьюма
4-4-2
Куяба
4-2-3-1

История личных встреч

Крисьюма
Куяба

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 3 0.6
Fellipe Mateus 2 0.4
Боласье Янник 1 0.2
Фигейреду Тобиаш 1 0.2
Renato Kayzer 1 0.2
Higor Meritao 1 0.2
Marcelo Hermes 0 0
Walisson 0 0
Gustavo Barreto 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Clayson 2 0.29
Питта Исидро 1 0.14
Рамон 1 0.14
Max Alves 1 0.14
Кафу Жонатан 0 0
Денилсон Невес 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fagundes 3 0
Трауко Мигель 1 1
Маркиньос IV 2 0
Роналд 2 0
Higor Meritao 2 0
Боласье Янник 1 0
Фигейреду Тобиаш 1 0
Marcelo Hermes 1 0
Gustavo XII 1 0
Аллано Лима 1 0
Gustavo Barreto 1 0
Alisson III 1 0
Matheus XV 1 0
Fellipe Mateus 1 0
Eder1 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Marllon 2 0
Эмпереур Алан 2 0
Fernando Sobral 2 0
Ласерда Дерик 2 0
Рамон 1 0
Филипе Аугусто 1 0
Railan 1 0
Минейро Лукас 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Clayson 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Andre1 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Guilherme Madruga 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Куяба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Крисьюма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Куяба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
0
Крисьюма
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Куяба
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

9
0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
5
38%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4
Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1 Крисьюма - Бруске 1:2 Аваи - Крисьюма 2:3 Крисьюма - ФК Барра 1:0
Куяба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0
Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2

Результаты матчей

Крисьюма
Куяба

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
6 раз 86%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
6
1
4
2.5
1
6
1
4
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Байя
 7 4 2 1 10 - 7 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 4 1 2 13 - 7 13
4.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 12 - 6 13
5.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Крузейро
 6 3 1 2 8 - 9 10
10.
Атлетико Минейро
 6 2 4 0 10 - 4 10
11.
Форталеза Сеара
 6 2 4 0 6 - 4 10
12.
Жувентуде
 6 2 3 1 7 - 8 9
13.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
14.
Васко да Гама
 7 2 0 5 7 - 17 6
15.
Флуминенсе
 7 1 3 3 9 - 13 6
16.
Крисьюма
 5 1 2 2 9 - 9 5
17.
Коринтианс
 7 1 2 4 3 - 6 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 7 1 1 5 4 - 9 4
19.
Куяба
 7 1 1 5 5 - 13 4
20.
Витория
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Жувентуде
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Васко да Гама
 4 2 0 2 5 - 12 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
13.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Крисьюма
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Куяба
 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 3 1 0 2 5 - 7 3
15.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
16.
Витория
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Флуминенсе
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 3
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Флуминенсе Гансо Пауло 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Питта Исидро сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Макс Алвес бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Крисьюма 2:5 Куяба онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный