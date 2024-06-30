Тур: 13.
0'
1:0
30' ГолКальери Хонатан
2:0
32' Гол_Ferreira
34' Желтая карточка_Ferreira
44' Желтая карточкаКану Рубенилсон
2:1
49' ГолЖилберто Жуниор
Ход матча
30'
1:0
32'
2:0
34'
44'
49'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
93
Жандрей
28
Alan
Franco1
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
47
_Ferreira
16
Thaciano
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 _FerreiraНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
17 Силва АндреНападающий
-
34 Igao
-
35 Sabino2
-
38 Patryck
-
50 Йонг
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
23 Adriel Ramos
-
66 Ryan Santos
-
-
5 Rezende2
-
20 Yago I
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Сан-Паулу
Байя
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.88
1.25
Среднее время на гол
102
72
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.38
0.38
Среднее время на гол
65
240
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.13
0.81
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
80
110
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|4 (1)
|0.31
|Кальери Хонатан
|3
|0.23
|Лукас Моура
|2
|0.15
|Силва Андре III
|2
|0.15
|Феррейра Факундо
|2
|0.15
|Alisson II
|1
|0.08
|Арболеда Роберт
|1
|0.08
|Феррареси Науэль
|1
|0.08
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.08
|_Ferreira
|1
|0.08
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|0.38
|Gabriel Teixeira
|3
|0.23
|Эступиньян Оскар
|3
|0.23
|Thaciano
|3
|0.23
|Александр Кайо
|2
|0.15
|Лукас Жан
|1
|0.08
|Соуза Коули
|1
|0.08
|Ademir Santos
|1
|0.08
|Жилберто Жуниор
|1
|0.08
|Ратао Рафаэл
|1
|0.08
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|5
|0
|Alisson II
|3
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|Igor Vinicius
|3
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|3
|0
|Кальери Хонатан
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Лукас Моура
|1
|0
|Густаво Диас
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Бобадилья Дамиан
|1
|0
|William Gomes
|1
|0
|_Ferreira
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|4
|0
|Thaciano
|4
|0
|Де Пена Карлос
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Лукас Жан
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Rezende2
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Байя
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
7
Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Байя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
11
Сан-Паулу
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Байя
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
4
10
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
3
75%
2
20%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
30%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
30%
5
45%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
18
20
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
5
28%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
17%
5
25%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
5
28%
6
30%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
5
38%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1
Байя
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2
Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0
Результаты матчей
Сан-Паулу
Байя
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
2:1
2 раза 33%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
66
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|20 - 11
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|3.
|1:2
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|16 - 9
|23
|5.
|2:1
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|15 - 14
|20
|7.
|2:0
|12
|5
|5
|2
|13 - 11
|20
|8.
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|10.
|12
|4
|6
|2
|18 - 16
|18
|11.
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|12.
|0:2
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|13.
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|18.
|1:0
|11
|3
|1
|7
|8 - 12
|10
|19.
|12
|1
|6
|5
|9 - 13
|9
|20.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|6
|6
|0
|0
|11 - 3
|18
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|3.
|2:0
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|5.
|0:2
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|8.
|2:1
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|9.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|11.
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|16.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|17.
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|18.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|19.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|7.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|11.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|12.
|2:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|16.
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|17.
|0:2
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|18.
|1:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
|20.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|6