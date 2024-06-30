  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 13.
Сан-Паулу
3:1
Конец матча
Байя
0'
1:0
30' Гол
Кальери Хонатан
2:0
32' Гол
_Ferreira
34' Желтая карточка
_Ferreira
44' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
2:1
49' Гол
Жилберто Жуниор
65' Желтая карточка
Лусиано Невес
3:1
65' Гол
Лусиано Невес
86' Желтая карточка
Alisson II
89' Желтая карточка
Густаво Диас
90'+8
93
Жандрей
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
6
Welington
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
47
_Ferreira
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
10
Рибейро
Эвертон
6
Лукас
Жан
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
Сан-Паулу
4-5-1
Байя
4-4-2

История личных встреч

Сан-Паулу
Байя

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
0:0
К
1:0
К
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.88
1.25

Среднее время на гол

102
72

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.38
0.38

Среднее время на гол

65
240

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.13
0.81

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

80
110

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 5 (1) 0.38
Кальери Хонатан 3 0.23
Лукас Моура 2 0.15
Силва Андре III 2 0.15
Феррейра Факундо 2 0.15
Alisson II 1 0.08
_Ferreira 1 0.08
Арболеда Роберт 1 0.08
Феррареси Науэль 1 0.08
Бобадилья Дамиан 1 0.08
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0
Арруда Эрик 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 5 (1) 0.38
Gabriel Teixeira 3 0.23
Эступиньян Оскар 3 0.23
Thaciano 3 0.23
Александр Кайо 2 0.15
Лукас Жан 1 0.08
Соуза Коули 1 0.08
Ademir Santos 1 0.08
Жилберто Жуниор 1 0.08
Ратао Рафаэл 1 0.08
Рибейро Эвертон 0 0
Да Силва Лусиано 0 0
Де Пена Карлос 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 6 0
Alisson II 4 0
Michel Araujo 3 0
Igor Vinicius 3 0
Луис Франциско Зубелдиа 3 0
Густаво Диас 2 0
Кальери Хонатан 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Alan Franco1 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Лукас Моура 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Patryck 1 0
Арруда Эрик 1 0
Бобадилья Дамиан 1 0
William Gomes 1 0
_Ferreira 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 4 0
Thaciano 4 0
Де Пена Карлос 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Лукас Жан 2 0
Александр Кайо 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Yago I 1 0
Rezende2 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Байя
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
8
Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Байя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
11
Сан-Паулу
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Байя
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
5
50%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

5
13
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
1
20%
4
31%
61-75
3
60%
2
15%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
30%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
30%
5
45%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

21
21
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
5
24%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
5
24%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
1
5%
6
29%
61-75
5
24%
6
29%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
5
36%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1
Байя
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2
Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0

Результаты матчей

Сан-Паулу
Байя

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
2:1
2 раза 33%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
6
7
3
10
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 13 8 3 2 21 - 11 27
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 7 3 3 21 - 13 24
3.
Байя
 13 7 3 3 21 - 16 24
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 20 - 15 21
6.
Крузейро
 0:1 12 6 2 4 15 - 15 20
7.
Форталеза Сеара
 12 5 5 2 13 - 12 20
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 13 5 5 3 15 - 10 20
9.
Ред Булл Брагантино
 13 5 4 4 17 - 15 19
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 11 5 3 3 9 - 7 18
11.
Атлетико Минейро
 12 4 6 2 18 - 16 18
12.
Жувентуде
 12 4 4 4 15 - 17 16
13.
Крисьюма
 0:0 11 3 4 4 17 - 18 13
14.
Куяба
 13 3 4 6 14 - 17 13
15.
Витория
 0:0 13 3 4 6 14 - 19 13
16.
Васко да Гама
 13 3 2 8 13 - 25 11
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 5 6 11 - 16 11
18.
Гремио
 11 3 1 7 8 - 12 10
19.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
20.
Флуминенсе
 13 1 3 9 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 0:1 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Фламенго
 1:0 6 5 0 1 9 - 5 15
4.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 6 4 2 0 11 - 3 14
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
8.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
9.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
10.
Васко да Гама
 7 3 2 2 10 - 14 11
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
12.
Гремио
 6 3 0 3 5 - 5 9
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
14.
Витория
 0:0 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
16.
Атлетико Минейро
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Крисьюма
 0:0 6 1 3 2 8 - 11 6
18.
Куяба
 7 1 3 3 6 - 7 6
19.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 1:0 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 3 2 2 10 - 8 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 3 1 2 4 - 3 10
6.
Атлетико Гойаненсе
 7 2 3 2 6 - 5 9
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 0:0 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 7 1 3 3 4 - 7 6
12.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
13.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
14.
Витория
 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Крузейро
 0:1 7 1 2 4 3 - 11 5
16.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
17.
Жувентуде
 6 0 2 4 6 - 14 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5 (1)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 5 (1)
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Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Кану Рубенилсон получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Феррейра получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Лусиано Невес сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Феррейра бьет в цель!
    • 30'
      Игор Винисиус сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Кальери Хонатан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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