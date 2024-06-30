Тур: 13.
0'
1:0
30' ГолКальери Хонатан
2:0
32' Гол_Ferreira
34' Желтая карточка_Ferreira
44' Желтая карточкаКану Рубенилсон
2:1
49' ГолЖилберто Жуниор
65' Желтая карточкаЛусиано Невес
3:1
65' ГолЛусиано Невес
86' Желтая карточкаAlisson II
89' Желтая карточкаГуставо Диас
90'+8
Ход матча
30'
1:0
32'
2:0
34'
44'
49'
2:1
65'
65'
3:1
86'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
93
Жандрей
28
Alan
Franco1
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
47
_Ferreira
16
Thaciano
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 _FerreiraНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
17 Силва АндреНападающий
-
34 Igao
-
35 Sabino2
-
38 Patryck
-
50 Йонг
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
23 Adriel Ramos
-
66 Ryan Santos
-
-
5 Rezende2
-
20 Yago I
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Сан-Паулу
Байя
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.88
1.25
Среднее время на гол
102
72
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.38
0.38
Среднее время на гол
65
240
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.13
0.81
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
80
110
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|5 (1)
|0.38
|Кальери Хонатан
|3
|0.23
|Лукас Моура
|2
|0.15
|Силва Андре III
|2
|0.15
|Феррейра Факундо
|2
|0.15
|Alisson II
|1
|0.08
|_Ferreira
|1
|0.08
|Арболеда Роберт
|1
|0.08
|Феррареси Науэль
|1
|0.08
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.08
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|0.38
|Gabriel Teixeira
|3
|0.23
|Эступиньян Оскар
|3
|0.23
|Thaciano
|3
|0.23
|Александр Кайо
|2
|0.15
|Лукас Жан
|1
|0.08
|Соуза Коули
|1
|0.08
|Ademir Santos
|1
|0.08
|Жилберто Жуниор
|1
|0.08
|Ратао Рафаэл
|1
|0.08
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|6
|0
|Alisson II
|4
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|Igor Vinicius
|3
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|3
|0
|Густаво Диас
|2
|0
|Кальери Хонатан
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Лукас Моура
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Бобадилья Дамиан
|1
|0
|William Gomes
|1
|0
|_Ferreira
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|4
|0
|Thaciano
|4
|0
|Де Пена Карлос
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Лукас Жан
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Rezende2
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Байя
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
8
Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Байя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
11
Сан-Паулу
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Байя
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
5
50%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
5
13
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
1
20%
4
31%
61-75
3
60%
2
15%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
30%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
30%
5
45%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
21
21
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
5
24%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
5
24%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
1
5%
6
29%
61-75
5
24%
6
29%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
5
36%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1
Байя
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2
Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0
Результаты матчей
Сан-Паулу
Байя
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
2:1
2 раза 33%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
34
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
67
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|3.
|13
|7
|3
|3
|21 - 16
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|16 - 9
|23
|5.
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|6.
|0:1
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|7.
|12
|5
|5
|2
|13 - 12
|20
|8.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|15 - 10
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|10.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|9 - 7
|18
|11.
|12
|4
|6
|2
|18 - 16
|18
|12.
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|13.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|17 - 18
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|15.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|16.
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|18.
|11
|3
|1
|7
|8 - 12
|10
|19.
|12
|1
|6
|5
|9 - 13
|9
|20.
|13
|1
|3
|9
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 3
|18
|2.
|0:1
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|3.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|4.
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|7.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|8.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|9.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|11.
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|13.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|14.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|16.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|17.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|5.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|4 - 3
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|16.
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|17.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
|20.
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|5 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6