  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 13.
Фламенго
1:0
Первый тайм: 33'
Крузейро
0'
1:0
17' Гол
Педро Гильерме
22' Желтая карточка
Араужо Луис
26' Желтая карточка
Каики II

Ход матча

17'
Педро Гильерме
(Жерсон Сантос)
1:0
22'
Араужо Луис
 
26'
 
Каики II
Прогноз на матч от Liveresult
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Фламенго
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
21
Аллан
Соуза
8
Жерсон
Сантос
19
Lorran
7
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
17
Рамиро
16
Lucas
Silva
IV
10
Перейра
Матеус
30
Верон
Габриэл
11
Артур
Гомес
VIII
Фламенго
4-3-3
Крузейро
4-4-2

История личных встреч

Фламенго
Крузейро

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 8 побед

33 матча

42.4%
15.2%
42.4%
14 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:2
КЛ
0:1
СA
1:0
КЛ
0:2
СA
2:0
К
0:0
К
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:0
БСА
3:0
БСА
3:0
БСА
1:1
БСА
1:0
КБ
1:0
КБ
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
5:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:1

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.63
0.82

Среднее время на гол

55
109

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.12
0.94

Среднее время на гол

80
96

Всего голов

45
29

Голов в среднем за матч

1.36
0.88

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

66
102

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 5 (2) 0.38
Араужо Луис 3 0.23
Де ла Крус Николас 2 0.15
Луис Давид 2 0.15
Энрике Бруно 2 0.15
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.08
Жерсон Сантос 1 0.08
Эвертон Соарес 1 0.08
Lorran 1 0.08
Габриэл Барбоза 1 0.08
Evertton Araujo 1 0.08
Уэсли Лопес 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 3 0.25
Rafael VII 3 0.25
Виллиам Фуртадо 2 (1) 0.17
Верон Габриэл 2 0.17
Артур Гомес VIII 1 0.08
Витиньо Виктор 1 0.08
Витал Матеус 1 0.08
Lucas Silva IV 1 0.08
Papagaio 1 0.08
Барреаль Альваро 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 4 0
Бруно Фабрисио 3 0
Тите 3 0
Ортис Лео 2 0
Аллан Соуза 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Педро Гильерме 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Evertton Araujo 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 4 0
Ромеро Лукас Даниэль 2 1
Хавьер Марлон 0 2
Ivaldo 3 0
Рамиро 2 0
Rafael VII 2 0
Виллиам Фуртадо 2 0
Lucas Silva IV 2 0
Papagaio 2 0
Machado 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Марсело Жоао 1 0
Каики II 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Фламенго
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Крузейро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Фламенго
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
13
Фламенго
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Крузейро
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
3
30%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
5
42%
3
23%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
6
30%
5
31%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1
Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0
Крузейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0
Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1

Результаты матчей

Фламенго
Крузейро

Точный счет

2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
6
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
6
1.5
5
6
1
11
2.5
2
9
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 13 8 3 2 21 - 11 27
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 7 3 3 21 - 13 24
3.
Байя
 13 7 3 3 21 - 16 24
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 20 - 15 21
6.
Крузейро
 0:1 12 6 2 4 15 - 15 20
7.
Форталеза Сеара
 12 5 5 2 13 - 12 20
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 13 5 5 3 15 - 10 20
9.
Ред Булл Брагантино
 13 5 4 4 17 - 15 19
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 11 5 3 3 9 - 7 18
11.
Атлетико Минейро
 12 4 6 2 18 - 16 18
12.
Жувентуде
 12 4 4 4 15 - 17 16
13.
Крисьюма
 0:0 11 3 4 4 17 - 18 13
14.
Куяба
 13 3 4 6 14 - 17 13
15.
Витория
 0:0 13 3 4 6 14 - 19 13
16.
Васко да Гама
 13 3 2 8 13 - 25 11
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 5 6 11 - 16 11
18.
Гремио
 11 3 1 7 8 - 12 10
19.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
20.
Флуминенсе
 13 1 3 9 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 0:1 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Фламенго
 1:0 6 5 0 1 9 - 5 15
4.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 6 4 2 0 11 - 3 14
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
8.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
9.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
10.
Васко да Гама
 7 3 2 2 10 - 14 11
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
12.
Гремио
 6 3 0 3 5 - 5 9
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
14.
Витория
 0:0 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
16.
Атлетико Минейро
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Крисьюма
 0:0 6 1 3 2 8 - 11 6
18.
Куяба
 7 1 3 3 6 - 7 6
19.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 1:0 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 3 2 2 10 - 8 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 3 1 2 4 - 3 10
6.
Атлетико Гойаненсе
 7 2 3 2 6 - 5 9
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 0:0 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 7 1 3 3 4 - 7 6
12.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
13.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
14.
Витория
 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Крузейро
 0:1 7 1 2 4 3 - 11 5
16.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
17.
Жувентуде
 6 0 2 4 6 - 14 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5 (1)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 5 (1)
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Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
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Фламенго
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