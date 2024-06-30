Тур: 13.
Ход матча
17'
1:0
22'
26'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
21
Аллан
Соуза
19
Lorran
27
Энрике
Бруно
27
Нерис
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
17
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
51 Daniel Sales
-
49 Dyogo
-
-
35 Lucas Rayan
-
29 Viktor Hugo
-
26 Werton
-
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Нападающий
-
35 Pedrao
-
23 Machado
-
-
68 Viana Arthur
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Фламенго
Крузейро
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 8 побед
33 матча
42.4%
15.2%
42.4%
14 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.63
0.82
Среднее время на гол
55
109
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.12
0.94
Среднее время на гол
80
96
Всего голов
45
29
Голов в среднем за матч
1.36
0.88
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
66
102
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|5 (2)
|0.38
|Араужо Луис
|3
|0.23
|Де ла Крус Николас
|2
|0.15
|Луис Давид
|2
|0.15
|Энрике Бруно
|2
|0.15
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.08
|Жерсон Сантос
|1
|0.08
|Эвертон Соарес
|1
|0.08
|Lorran
|1
|0.08
|Габриэл Барбоза
|1
|0.08
|Evertton Araujo
|1
|0.08
|Уэсли Лопес
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|3
|0.25
|Rafael VII
|3
|0.25
|Виллиам Фуртадо
|2 (1)
|0.17
|Верон Габриэл
|2
|0.17
|Артур Гомес VIII
|1
|0.08
|Витиньо Виктор
|1
|0.08
|Витал Матеус
|1
|0.08
|Lucas Silva IV
|1
|0.08
|Papagaio
|1
|0.08
|Барреаль Альваро
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|4
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Аллан Соуза
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|4
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|2
|1
|Хавьер Марлон
|0
|2
|Ivaldo
|3
|0
|Рамиро
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|Lucas Silva IV
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Крузейро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Фламенго
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
13
Фламенго
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Крузейро
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
3
30%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
5
42%
3
23%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
6
30%
5
31%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1
Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0
Крузейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0
Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1
Результаты матчей
Фламенго
Крузейро
Точный счет
2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
6
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
25
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
66
56
111
29
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|3.
|13
|7
|3
|3
|21 - 16
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|16 - 9
|23
|5.
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|6.
|0:1
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|7.
|12
|5
|5
|2
|13 - 12
|20
|8.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|15 - 10
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|10.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|9 - 7
|18
|11.
|12
|4
|6
|2
|18 - 16
|18
|12.
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|13.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|17 - 18
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|15.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|16.
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|18.
|11
|3
|1
|7
|8 - 12
|10
|19.
|12
|1
|6
|5
|9 - 13
|9
|20.
|13
|1
|3
|9
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 3
|18
|2.
|0:1
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|3.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|4.
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|7.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|8.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|9.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|11.
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|13.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|14.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|16.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|17.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|5.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|4 - 3
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|16.
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|17.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
|20.
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|5 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6