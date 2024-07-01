Тур: 13.
1:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаMarcelo Hermes
0:1
41' ГолЭнрике Бруно
60' Желтая карточкаВандерсон
67' Желтая карточкаEder1
78' Желтая карточкаIgor Gomes
1:1
80' ГолКлаудиньо Родригес
86' Желтая карточкаМартинс Родригес
90'+7
Ход матча
30'
41'
0:1
46'
60'
67'
67'
71'
78'
80'
86'
8
Newton
17
Matheus
XV
45
Кайке
Артур
44
Витао
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
- Запасные игроки
-
33 WalissonЗащитник
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
-
25 Alisson III
-
-
-
-
23 Eder1
-
30 Mateo Barcia
-
41 Erick Garcia
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
-
11 ВандерсонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
41 Matheus Dias
-
24 Anthoni
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Крисьюма
Интернасьонал Порту Алегре
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.33
Среднее время на гол
120
270
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|3
|0.27
|Кайке Артур
|3
|0.27
|Gustavo Barreto
|2
|0.18
|Fellipe Mateus
|2
|0.18
|Боласье Янник
|1
|0.09
|Marcelo Hermes
|1
|0.09
|Клаудиньо Родригес
|1
|0.09
|Newton
|1
|0.09
|Трауко Мигель
|1
|0.09
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.09
|Renato Kayzer
|1
|0.09
|Higor Meritao
|1
|0.09
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
|Роналд
|0
|0
|Rodrigo Fagundes
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|4
|0.36
|Энрике Бруно
|1
|0.09
|Борре Рафаэль
|1
|0.09
|Фернандо Режес
|1
|0.09
|Мальо Уго
|1
|0.09
|Патрик Алан
|1
|0.09
|Витао
|1
|0.09
|Igor Gomes
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo XII
|3
|1
|Eder1
|4
|0
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Роналд
|3
|0
|Rodrigo Fagundes
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Боласье Янник
|2
|0
|Клаудиньо Родригес
|2
|0
|Marcelo Hermes
|2
|0
|Аллано Лима
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Newton
|1
|0
|Gustavo Barreto
|1
|0
|Alisson III
|1
|0
|Matheus XV
|1
|0
|Fellipe Mateus
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|4
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Аларио Лукас
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Борре Рафаэль
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Рочет Серхио
|1
|0
|Гомес Бруно
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
2
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
7
4
Крисьюма
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
14
6
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
18
10
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
4
22%
4
40%
61-75
5
28%
2
20%
76-90
Пропущено
19
8
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
11%
1
13%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
3
16%
2
25%
61-75
3
16%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0
Результаты матчей
Крисьюма
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
4
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
110
110
110
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|5 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6