  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 13.
Крисьюма
1:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
30' Желтая карточка
Marcelo Hermes
0:1
41' Гол
Энрике Бруно
60' Желтая карточка
Вандерсон
67' Желтая карточка
Eder1
78' Желтая карточка
Igor Gomes
1:1
80' Гол
Клаудиньо Родригес
86' Желтая карточка
Мартинс Родригес
90'+7
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
14
Трауко
Мигель
88
Gustavo
Barreto
8
Newton
2
Аллано
Лима
17
Matheus
XV
22
Marcelo
Hermes
45
Кайке
Артур
12
Fabricio
Agosto
Ramírez3
3
Igor
Gomes
44
Витао
5
Фернандо
Режес
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
8
Энрике
Бруно
10
Патрик
Алан
48
Lucca
Drummond
11
Вандерсон
Крисьюма
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2

История личных встреч

Крисьюма
Интернасьонал Порту Алегре

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
2:3
СB
1:1
КСМР
1:3
БСА
3:0
БСА
0:0
БСА
0:1
БСА
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.33

Среднее время на гол

120
270

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 3 0.27
Кайке Артур 3 0.27
Gustavo Barreto 2 0.18
Fellipe Mateus 2 0.18
Боласье Янник 1 0.09
Marcelo Hermes 1 0.09
Клаудиньо Родригес 1 0.09
Newton 1 0.09
Трауко Мигель 1 0.09
Фигейреду Тобиаш 1 0.09
Renato Kayzer 1 0.09
Higor Meritao 1 0.09
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Роналд 0 0
Rodrigo Fagundes 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 4 0.36
Энрике Бруно 1 0.09
Борре Рафаэль 1 0.09
Фернандо Режес 1 0.09
Мальо Уго 1 0.09
Патрик Алан 1 0.09
Витао 1 0.09
Igor Gomes 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo XII 3 1
Eder1 4 0
Фигейреду Тобиаш 3 0
Маркиньос IV 3 0
Роналд 3 0
Rodrigo Fagundes 3 0
Трауко Мигель 1 1
Боласье Янник 2 0
Клаудиньо Родригес 2 0
Marcelo Hermes 2 0
Аллано Лима 2 0
Higor Meritao 2 0
Newton 1 0
Gustavo Barreto 1 0
Alisson III 1 0
Matheus XV 1 0
Fellipe Mateus 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 4 0
Фернандо Режес 3 0
Аларио Лукас 3 0
Энрике Бруно 3 0
Уэсли Лопес 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Мальо Уго 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Патрик Алан 1 0
Рочет Серхио 1 0
Гомес Бруно 1 0
Ромуло 1 0
Igor Gomes 1 0
José Maurisio3 1 0
Matheus Dias 1 0
Ренан Роберт 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
2
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
4
Крисьюма
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

14
6

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

18
10
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
4
22%
4
40%
61-75
5
28%
2
20%
76-90

Пропущено

19
8
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
11%
1
13%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
3
16%
2
25%
61-75
3
16%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0

Результаты матчей

Крисьюма
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
4
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
1.5
Больше Меньше
1
10
1
10
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 8 3 2 22 - 12 27
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 7 3 3 21 - 13 24
3.
Байя
 13 7 3 3 21 - 16 24
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Атлетико Паранаэнсе
 13 6 4 3 16 - 10 22
6.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 20 - 15 21
7.
Крузейро
 12 6 2 4 16 - 16 20
8.
Форталеза Сеара
 12 5 5 2 13 - 12 20
9.
Ред Булл Брагантино
 13 5 4 4 17 - 15 19
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 10 - 8 18
11.
Атлетико Минейро
 12 4 6 2 18 - 16 18
12.
Жувентуде
 12 4 4 4 15 - 17 16
13.
Крисьюма
 11 3 4 4 18 - 19 13
14.
Куяба
 13 3 4 6 14 - 17 13
15.
Витория
 13 3 3 7 14 - 20 12
16.
Васко да Гама
 13 3 2 8 13 - 25 11
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 5 6 11 - 16 11
18.
Гремио
 11 3 1 7 8 - 12 10
19.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
20.
Флуминенсе
 13 1 3 9 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Фламенго
 6 5 0 1 10 - 6 15
4.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
8.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
9.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
10.
Васко да Гама
 7 3 2 2 10 - 14 11
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
12.
Гремио
 6 3 0 3 5 - 5 9
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
14.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Атлетико Минейро
 6 1 4 1 7 - 8 7
16.
Витория
 7 2 1 4 9 - 12 7
17.
Крисьюма
 6 1 3 2 9 - 12 6
18.
Куяба
 7 1 3 3 6 - 7 6
19.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 3 2 2 10 - 8 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 1 2 5 - 4 10
6.
Атлетико Гойаненсе
 7 2 3 2 6 - 5 9
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Атлетико Паранаэнсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
13.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
14.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Крузейро
 7 1 2 4 4 - 12 5
16.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
17.
Жувентуде
 6 0 2 4 6 - 14 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
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Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5 (1)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 5 (1)
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Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Lucca Drummond сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
    • 30'
      Марсело Эрмес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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