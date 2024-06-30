  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 13.
Форталеза Сеара
2:0
Второй тайм: 68'
Жувентуде
0'
1:0
21' Пенальти
Лусеро Хуан Мартин
2:0
45' Гол
Пикашу Яго
55' Желтая карточка
Пикашу Яго

Ход матча

21'
Лусеро Хуан Мартин
1:0
45'
Пикашу Яго
(Почеттино Томас)
2:0
46'
 
Жилберто IV
Bill2
46'
 
Эвертон
Erick Farias
55'
Пикашу Яго
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Жувентуде
3.70
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6.51
6.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
4
Тити
36
Felipe
Jonatan
35
Эркулес
88
Саша
Лукас
7
Почеттино
Томас
22
Пикашу
Яго
9
Лусеро
Хуан
Мартин
26
Лопес
Брено
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
12
Иносенсио
Габриэль
95
Caique
16
Jadson
III
20
Vicente
Jean
Carlos
21
Барбоза
Лукас
19
Bill2
7
Erick
Farias
Форталеза Сеара
4-3-3
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Форталеза Сеара
Жувентуде

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СB
4:1
СB
0:3
СC
1:1
СC
0:0
СB
2:0
СB
3:2
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Среднее время на гол

108
108

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

72
98

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 5 (2) 0.42
Почеттино Томас 1 0.08
Пикашу Яго 1 0.08
Лопес Брено 1 0.08
Мачука Иманоль 1 0.08
Эркулес 1 0.08
Кушчевич Бенхамин 1 0.08
Пачеко Бруно 1 0.08
Наварро Кевин 1 0.08
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбоза Лукас 4 0.33
Vicente Jean Carlos 3 0.25
Mandaca 2 0.17
Jadson III 1 0.08
Erick Farias 1 0.08
Rodrigo Sam 1 0.08
Danilo Boza 1 0.08
Нене Андерсон 0 0
Bill2 0 0
Эвертон 0 0
Марселинью X 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 6 0
Бритес Эмануэль 4 1
Лусеро Хуан Мартин 3 0
Пикашу Яго 3 0
Почеттино Томас 3 0
Renato Kayzer 1 1
Leandro Martinez I 2 0
Лопес Брено 2 0
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Пачеко Бруно 1 0
Калебе 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 5 1
Caique 4 0
Лукас Хуан 2 1
Габриэл Васконселлос 3 0
Барбоза Лукас 3 0
Marcos Ze 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Rodrigo Sam 2 0
Mandaca 2 0
Vicente Jean Carlos 1 0
Русшел Алан 1 0
Danilo Boza 1 0
Mateus Claus 1 0
Иносенсио Габриэль 1 0
Марселинью X 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Жувентуде
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Жувентуде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
9
Форталеза Сеара
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Жувентуде
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
4
33%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
3
27%
1
7%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
3
21%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0
Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1
Жувентуде
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1
Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Жувентуде

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
5 раз 100%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
8 раз 73%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
3
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
2
9
1.5
3
8
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 7 3 3 21 - 13 24
3.
Байя
 1:2 13 7 3 3 21 - 15 24
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Сан-Паулу
 2:1 13 6 3 4 19 - 15 21
6.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
7.
Форталеза Сеара
 2:0 12 5 5 2 13 - 11 20
8.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
9.
Ред Булл Брагантино
 13 5 4 4 17 - 15 19
10.
Атлетико Минейро
 12 4 6 2 18 - 16 18
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 5 2 3 9 - 7 17
12.
Жувентуде
 0:2 12 4 4 4 14 - 17 16
13.
Куяба
 13 3 4 6 14 - 17 13
14.
Крисьюма
 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Витория
 12 3 3 6 14 - 19 12
16.
Васко да Гама
 13 3 2 8 13 - 25 11
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 5 6 11 - 16 11
18.
Гремио
 1:0 11 3 1 7 8 - 12 10
19.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
20.
Флуминенсе
 0:1 13 1 3 9 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 1:2 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Форталеза Сеара
 2:0 7 4 3 0 10 - 3 15
4.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Жувентуде
 0:2 6 4 2 0 9 - 3 14
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
7.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
8.
Сан-Паулу
 2:1 7 4 1 2 9 - 6 13
9.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
10.
Васко да Гама
 7 3 2 2 10 - 14 11
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
12.
Гремио
 1:0 6 3 0 3 5 - 5 9
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
14.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
15.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
16.
Атлетико Минейро
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Куяба
 7 1 3 3 6 - 7 6
18.
Флуминенсе
 0:1 7 1 3 3 8 - 10 6
19.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 3 2 2 10 - 8 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
6.
Атлетико Гойаненсе
 7 2 3 2 6 - 5 9
7.
Сан-Паулу
 2:1 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
11.
Байя
 1:2 7 1 3 3 10 - 12 6
12.
Форталеза Сеара
 2:0 5 1 2 2 3 - 8 5
13.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
16.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
17.
Жувентуде
 0:2 6 0 2 4 5 - 14 2
18.
Гремио
 1:0 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 0:1 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5 (1)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5 (1)
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Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Форталеза Сеара Аугусто Педро 6
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  • Второй тайм
  • 55'
    Пикашу Яго получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Erick Farias уходит с поля. Эвертон выходит вместо него
  • 46'
    Bill уходит с поля. Жилберто IV выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Почеттино Томас сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Пикашу Яго бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Жувентуде
3.70
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6.51
6.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Форталеза Сеара
Жувентуде
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