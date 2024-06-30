  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 13.
Форталеза Сеара
2:1
Конец матча
Жувентуде
0'
1:0
21' Пенальти
Лусеро Хуан Мартин
2:0
45' Гол
Пикашу Яго
55' Желтая карточка
Пикашу Яго
69' Желтая карточка
Саша
2:1
75' Гол
Эвертон
90'+8
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
4
Тити
36
Felipe
Jonatan
35
Эркулес
88
Саша
Лукас
7
Почеттино
Томас
22
Пикашу
Яго
9
Лусеро
Хуан
Мартин
26
Лопес
Брено
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
12
Иносенсио
Габриэль
95
Caique
16
Jadson
III
20
Vicente
Jean
Carlos
21
Барбоза
Лукас
19
Bill2
7
Erick
Farias
Форталеза Сеара
4-3-3
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Форталеза Сеара
Жувентуде

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СB
4:1
СB
0:3
СC
1:1
СC
0:0
СB
2:0
СB
3:2
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Среднее время на гол

108
108

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

72
98

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 5 (2) 0.42
Почеттино Томас 1 0.08
Пикашу Яго 1 0.08
Лопес Брено 1 0.08
Мачука Иманоль 1 0.08
Эркулес 1 0.08
Кушчевич Бенхамин 1 0.08
Пачеко Бруно 1 0.08
Наварро Кевин 1 0.08
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбоза Лукас 4 0.33
Vicente Jean Carlos 3 0.25
Mandaca 2 0.17
Jadson III 1 0.08
Эвертон 1 0.08
Erick Farias 1 0.08
Rodrigo Sam 1 0.08
Danilo Boza 1 0.08
Нене Андерсон 0 0
Bill2 0 0
Лукас Хуан 0 0
Марселинью X 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 6 0
Бритес Эмануэль 4 1
Лусеро Хуан Мартин 3 0
Пикашу Яго 3 0
Почеттино Томас 3 0
Renato Kayzer 1 1
Leandro Martinez I 2 0
Лопес Брено 2 0
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Саша Лукас 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Пачеко Бруно 1 0
Калебе 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 5 1
Caique 4 0
Лукас Хуан 2 1
Габриэл Васконселлос 3 0
Барбоза Лукас 3 0
Marcos Ze 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Rodrigo Sam 2 0
Mandaca 2 0
Vicente Jean Carlos 1 0
Русшел Алан 1 0
Danilo Boza 1 0
Mateus Claus 1 0
Иносенсио Габриэль 1 0
Марселинью X 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Жувентуде
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Жувентуде
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
9
Форталеза Сеара
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Жувентуде
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

10
6
8 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
1
25%
4
29%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

13
15
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
17%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
33%
4
24%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0
Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1
Жувентуде
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1
Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Жувентуде

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
6 раз 100%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
9 раз 75%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
3
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
3
9
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 13 8 3 2 21 - 11 27
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 7 3 3 21 - 13 24
3.
Байя
 13 7 3 3 21 - 16 24
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 20 - 15 21
6.
Крузейро
 0:1 12 6 2 4 15 - 15 20
7.
Форталеза Сеара
 12 5 5 2 13 - 12 20
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 13 5 5 3 15 - 10 20
9.
Ред Булл Брагантино
 13 5 4 4 17 - 15 19
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 11 5 3 3 9 - 7 18
11.
Атлетико Минейро
 12 4 6 2 18 - 16 18
12.
Жувентуде
 12 4 4 4 15 - 17 16
13.
Крисьюма
 0:0 11 3 4 4 17 - 18 13
14.
Куяба
 13 3 4 6 14 - 17 13
15.
Витория
 0:0 13 3 4 6 14 - 19 13
16.
Васко да Гама
 13 3 2 8 13 - 25 11
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 5 6 11 - 16 11
18.
Гремио
 11 3 1 7 8 - 12 10
19.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
20.
Флуминенсе
 13 1 3 9 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 0:1 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Фламенго
 1:0 6 5 0 1 9 - 5 15
4.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 6 4 2 0 11 - 3 14
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
8.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
9.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
10.
Васко да Гама
 7 3 2 2 10 - 14 11
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
12.
Гремио
 6 3 0 3 5 - 5 9
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
14.
Витория
 0:0 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
16.
Атлетико Минейро
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Крисьюма
 0:0 6 1 3 2 8 - 11 6
18.
Куяба
 7 1 3 3 6 - 7 6
19.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 1:0 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 3 2 2 10 - 8 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 3 1 2 4 - 3 10
6.
Атлетико Гойаненсе
 7 2 3 2 6 - 5 9
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 0:0 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 7 1 3 3 4 - 7 6
12.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
13.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
14.
Витория
 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Крузейро
 0:1 7 1 2 4 3 - 11 5
16.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
17.
Жувентуде
 6 0 2 4 6 - 14 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5 (1)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
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    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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