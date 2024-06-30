Тур: 13.
2:1
Конец матча
0'
1:0
21' ПенальтиЛусеро Хуан Мартин
2:0
45' ГолПикашу Яго
55' Желтая карточкаПикашу Яго
69' Желтая карточкаСаша
2:1
75' ГолЭвертон
90'+8
Ход матча
21'
45'
2:0
46'
46'
55'
69'
75'
2:1
78'
78'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Тинга
I
4
Тити
35
Эркулес
88
Саша
Лукас
22
Пикашу
Яго
26
Лопес
Брено
95
Caique
16
Jadson
III
19
Bill2
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоНападающий
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 КауанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Дуду V1
-
31 Аморим
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 CaiqueПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Bill2Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 АбнерЗащитник
-
28 Русшел АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 ЭвертонПолузащитник
- Нападающий
-
-
77 Mateus Claus
-
-
29 Ruan
-
44 Mandaca
-
72 Peixoto
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Форталеза Сеара
Жувентуде
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Среднее время на гол
108
108
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.25
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
72
98
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|5 (2)
|0.42
|Почеттино Томас
|1
|0.08
|Пикашу Яго
|1
|0.08
|Лопес Брено
|1
|0.08
|Мачука Иманоль
|1
|0.08
|Эркулес
|1
|0.08
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.08
|Пачеко Бруно
|1
|0.08
|Наварро Кевин
|1
|0.08
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбоза Лукас
|4
|0.33
|Vicente Jean Carlos
|3
|0.25
|Mandaca
|2
|0.17
|Jadson III
|1
|0.08
|Эвертон
|1
|0.08
|Erick Farias
|1
|0.08
|Rodrigo Sam
|1
|0.08
|Danilo Boza
|1
|0.08
|Нене Андерсон
|0
|0
|Bill2
|0
|0
|Лукас Хуан
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аугусто Педро
|6
|0
|Бритес Эмануэль
|4
|1
|Лусеро Хуан Мартин
|3
|0
|Пикашу Яго
|3
|0
|Почеттино Томас
|3
|0
|Renato Kayzer
|1
|1
|Leandro Martinez I
|2
|0
|Лопес Брено
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Тити
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Пачеко Бруно
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|5
|1
|Caique
|4
|0
|Лукас Хуан
|2
|1
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Барбоза Лукас
|3
|0
|Marcos Ze
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Rodrigo Sam
|2
|0
|Mandaca
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|1
|0
|Русшел Алан
|1
|0
|Danilo Boza
|1
|0
|Mateus Claus
|1
|0
|Иносенсио Габриэль
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Жувентуде
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
6
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Жувентуде
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
9
Форталеза Сеара
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Жувентуде
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
10
6
8 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
1
25%
4
29%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
13
15
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
17%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
33%
4
24%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0
Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1
Жувентуде
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1
Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Жувентуде
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
6 раз 100%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
9 раз 75%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
39
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|3.
|13
|7
|3
|3
|21 - 16
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|16 - 9
|23
|5.
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|6.
|0:1
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|7.
|12
|5
|5
|2
|13 - 12
|20
|8.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|15 - 10
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|10.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|9 - 7
|18
|11.
|12
|4
|6
|2
|18 - 16
|18
|12.
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|13.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|17 - 18
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|15.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|16.
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|18.
|11
|3
|1
|7
|8 - 12
|10
|19.
|12
|1
|6
|5
|9 - 13
|9
|20.
|13
|1
|3
|9
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 3
|18
|2.
|0:1
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|3.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|4.
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|7.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|8.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|9.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|11.
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|13.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|14.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|16.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|17.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|5.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|4 - 3
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|16.
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|17.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
|20.
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|5 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6