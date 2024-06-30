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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 13.
Атлетико Минейро
1:1
Второй тайм: 90+'
Атлетико Гойаненсе
0'
0:1
11' Гол
Фернандо Луис
1:1
23' Гол
Паулиньо Жозе
73' Желтая карточка
Luiz Felipe III

Ход матча

11'
0:1
Фернандо Луис
(Lucas Kal)
23'
Паулиньо Жозе
1:1
46'
 
Luiz Felipe III
Alix
68'
Педриньо
Paulo Monteiro
 
73'
 
Luiz Felipe III
86'
 
Derek
Emiliano Rodriguez
86'
 
Max
Alejo Cruz Techera
90'
 
Bruno Tubarao
Магиньо
90'
 
Randerson
Рони
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Атлетико Гойаненсе
3.85
3.85
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5.80
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Все Коэффициенты
31
Matheus
Mendes
25
Феррейра
Мариано
21
Батталья
Родриго
16
Igor
Rabello
47
Ромуло
27
Paulo
Monteiro
17
Igor
Gomes
30
Brahian
Palacios
42
Carlos
Amaral
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Martins
Adriano
4
Alix
6
Guilherme
Romao
5
Lucas
Kal
7
Рони
8
Alejo
Cruz
Techera
10
Shaylon
11
Фернандо
Луис
IV
9
Emiliano
Rodriguez
Атлетико Минейро
4-4-2
Атлетико Гойаненсе
4-5-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Атлетико Гойаненсе

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

14 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:3
СA
3:2

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.71
1.86

Среднее время на гол

33
48

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Среднее время на гол

63
63

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

2.07
1.64

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
54

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 5 (1) 0.42
Скарпа Густаво 3 (1) 0.25
Варгас Эдуардо 3 0.25
Сарачо Федерико 2 0.17
Халк Живанилдо 1 0.08
Арана Гильерме 1 0.08
Brahian Palacios 1 0.08
Ромуло 1 0.08
Carlos Amaral 1 0.08
Igor Gomes 0 0
Igor Rabello 0 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 3 0.23
Guilherme Romao 1 0.08
Shaylon 1 (1) 0.08
Вагнер Лав 1 0.08
Luiz Felipe III 1 0.08
Gabriel Baralhas 1 0.08
Derek 1 0.08
Mateo Zuleta 1 0.08
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 3 2
Де Лара Фукс Бруно 4 1
Халк Живанилдо 2 1
Паулиньо Жозе 2 1
Эверсон 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Igor Rabello 3 0
Франко Алан 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Ромуло 2 0
Igor Gomes 2 0
Феррейра Мариано 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 5 0
Luiz Felipe III 2 1
Martins Adriano 3 0
Guilherme Romao 3 0
Gabriel Baralhas 3 0
Роналдо 1 1
Магиньо 1 1
Gabriel Barros 1 1
Alix 1 1
Энрике Педру II 2 0
Рони 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Shaylon 2 0
Bruno Tubarao 2 0
Alejo Cruz Techera 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Max 1 0
Emiliano Rodriguez 1 0
Lucas Kal 1 0
Ранжел Педро 1 0
Derek 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Атлетико Гойаненсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Атлетико Минейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

9
2
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Атлетико Гойаненсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

12
3

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
1
13%
5
42%
76-90

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
6%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
11%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
3
18%
4
44%
61-75
4
24%
2
22%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
3
20%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2
Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Атлетико Гойаненсе

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Атлетико Гойаненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
5
1
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
5
6
5
1.5
3
9
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Байя
 12 7 3 2 20 - 13 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 7 3 3 21 - 13 24
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
7.
Ред Булл Брагантино
 13 5 4 4 17 - 15 19
8.
Сан-Паулу
 12 5 3 4 17 - 14 18
9.
Атлетико Минейро
 1:1 12 4 6 2 18 - 16 18
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 5 2 3 9 - 7 17
11.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 11 - 11 17
12.
Жувентуде
 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Куяба
 13 3 4 6 14 - 17 13
14.
Крисьюма
 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Витория
 12 3 3 6 14 - 19 12
16.
Васко да Гама
 13 3 2 8 13 - 25 11
17.
Атлетико Гойаненсе
 1:1 13 2 5 6 11 - 16 11
18.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
19.
Гремио
 10 2 1 7 7 - 12 7
20.
Флуминенсе
 12 1 3 8 10 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
7.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 8 - 3 12
9.
Васко да Гама
 7 3 2 2 10 - 14 11
10.
Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Атлетико Минейро
 1:1 6 1 4 1 7 - 8 7
16.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
17.
Куяба
 7 1 3 3 6 - 7 6
18.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
19.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:1 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 1:1 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 3 2 2 10 - 8 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
6.
Атлетико Гойаненсе
 1:1 7 2 3 2 6 - 5 9
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
13.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
20.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5 (1)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Васко да Гама Pablo Vegetti 5
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Форталеза Сеара Аугусто Педро 6
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Г О О О О Л - Паулиньо Жозе бьет в цель!
  • 11'
    Лукас Кал сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Фернандо Луис IV бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Атлетико Гойаненсе
3.85
3.85
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5.80
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