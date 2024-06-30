  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 13.
Атлетико Минейро
1:1
Конец матча
Атлетико Гойаненсе
0'
0:1
11' Гол
Фернандо Луис
1:1
23' Гол
Паулиньо Жозе
73' Желтая карточка
Luiz Felipe III
90'+8
31
Matheus
Mendes
25
Феррейра
Мариано
21
Батталья
Родриго
16
Igor
Rabello
47
Ромуло
27
Paulo
Monteiro
17
Igor
Gomes
30
Brahian
Palacios
42
Carlos
Amaral
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Martins
Adriano
4
Alix
6
Guilherme
Romao
5
Lucas
Kal
7
Рони
8
Alejo
Cruz
Techera
10
Shaylon
11
Фернандо
Луис
IV
9
Emiliano
Rodriguez
Атлетико Минейро
4-4-2
Атлетико Гойаненсе
4-5-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Атлетико Гойаненсе

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

14 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:3
СA
3:2

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.71
1.86

Среднее время на гол

33
48

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Среднее время на гол

63
63

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

2.07
1.64

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
54

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 5 (1) 0.42
Скарпа Густаво 3 (1) 0.25
Варгас Эдуардо 3 0.25
Сарачо Федерико 2 0.17
Халк Живанилдо 1 0.08
Арана Гильерме 1 0.08
Brahian Palacios 1 0.08
Ромуло 1 0.08
Carlos Amaral 1 0.08
Igor Gomes 0 0
Igor Rabello 0 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 3 0.23
Guilherme Romao 1 0.08
Shaylon 1 (1) 0.08
Вагнер Лав 1 0.08
Luiz Felipe III 1 0.08
Gabriel Baralhas 1 0.08
Derek 1 0.08
Mateo Zuleta 1 0.08
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 3 2
Де Лара Фукс Бруно 4 1
Халк Живанилдо 2 1
Паулиньо Жозе 2 1
Эверсон 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Igor Rabello 3 0
Франко Алан 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Ромуло 2 0
Igor Gomes 2 0
Феррейра Мариано 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 5 0
Luiz Felipe III 2 1
Martins Adriano 3 0
Guilherme Romao 3 0
Gabriel Baralhas 3 0
Роналдо 1 1
Магиньо 1 1
Gabriel Barros 1 1
Alix 1 1
Энрике Педру II 2 0
Рони 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Shaylon 2 0
Bruno Tubarao 2 0
Alejo Cruz Techera 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Max 1 0
Emiliano Rodriguez 1 0
Lucas Kal 1 0
Ранжел Педро 1 0
Derek 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Атлетико Гойаненсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Атлетико Минейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

9
2
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Атлетико Гойаненсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

13
4

Голы по времени матча

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
1
13%
5
42%
76-90

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
6%
2
20%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
17%
4
40%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
5
31%
2
12%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2
Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Атлетико Гойаненсе

Точный счет

1:1
4 раза 67%
0:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Атлетико Гойаненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
1
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
5
6
6
1.5
3
10
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Байя
 12 7 3 2 20 - 13 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 7 3 3 21 - 13 24
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
7.
Ред Булл Брагантино
 13 5 4 4 17 - 15 19
8.
Сан-Паулу
 12 5 3 4 17 - 14 18
9.
Атлетико Минейро
 12 4 6 2 18 - 16 18
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 5 2 3 9 - 7 17
11.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 11 - 11 17
12.
Жувентуде
 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Куяба
 13 3 4 6 14 - 17 13
14.
Крисьюма
 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Витория
 12 3 3 6 14 - 19 12
16.
Васко да Гама
 13 3 2 8 13 - 25 11
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 5 6 11 - 16 11
18.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
19.
Гремио
 10 2 1 7 7 - 12 7
20.
Флуминенсе
 12 1 3 8 10 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
7.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 8 - 3 12
9.
Васко да Гама
 7 3 2 2 10 - 14 11
10.
Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Атлетико Минейро
 6 1 4 1 7 - 8 7
16.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
17.
Куяба
 7 1 3 3 6 - 7 6
18.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
19.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 3 2 2 10 - 8 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
6.
Атлетико Гойаненсе
 7 2 3 2 6 - 5 9
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
13.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
20.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5 (1)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Васко да Гама Pablo Vegetti 5
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Форталеза Сеара Аугусто Педро 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Г О О О О Л - Паулиньо Жозе бьет в цель!
  • 11'
    Лукас Кал сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Фернандо Луис IV бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Гойаненсе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный