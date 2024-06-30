Тур: 13.
1:1
Конец матча
Ход матча
11'
0:1
23'
1:1
46'
73'
90'
16
Igor
Rabello
47
Ромуло
17
Igor
Gomes
1
Роналдо
2
Магиньо
4
Alix
7
Рони
10
Shaylon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
47 РомулоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 ПедриньоПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
41 Isaac Aguiar
-
40 Victinho
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
4 AlixЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 РониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
- Защитник
-
15 МаркауЗащитник
-
20 Max
-
19 Derek
-
18 Mateo Zuleta
-
17 Randerson
-
-
-
-
Главный тренер: Anderson Gomes
История личных встреч
Атлетико Минейро
Атлетико Гойаненсе
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
14 матчей
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.71
1.86
Среднее время на гол
33
48
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Среднее время на гол
63
63
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
2.07
1.64
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
43
54
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|0.42
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.25
|Варгас Эдуардо
|3
|0.25
|Сарачо Федерико
|2
|0.17
|Халк Живанилдо
|1
|0.08
|Арана Гильерме
|1
|0.08
|Brahian Palacios
|1
|0.08
|Ромуло
|1
|0.08
|Carlos Amaral
|1
|0.08
|Igor Gomes
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|3
|0.23
|Guilherme Romao
|1
|0.08
|Shaylon
|1 (1)
|0.08
|Вагнер Лав
|1
|0.08
|Luiz Felipe III
|1
|0.08
|Gabriel Baralhas
|1
|0.08
|Derek
|1
|0.08
|Mateo Zuleta
|1
|0.08
|Роналдо
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|3
|2
|Де Лара Фукс Бруно
|4
|1
|Халк Живанилдо
|2
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Арана Гильерме
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|5
|0
|Luiz Felipe III
|2
|1
|Martins Adriano
|3
|0
|Guilherme Romao
|3
|0
|Gabriel Baralhas
|3
|0
|Роналдо
|1
|1
|Магиньо
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Alix
|1
|1
|Энрике Педру II
|2
|0
|Рони
|2
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Bruno Tubarao
|2
|0
|Alejo Cruz Techera
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Max
|1
|0
|Emiliano Rodriguez
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Ранжел Педро
|1
|0
|Derek
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Атлетико Гойаненсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Атлетико Минейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
9
2
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Атлетико Гойаненсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
13
4
Голы по времени матча
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
4
36%
1
25%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
1
13%
5
42%
76-90
Забито
18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
6%
2
20%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
17%
4
40%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
5
31%
2
12%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2
Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Атлетико Гойаненсе
Точный счет
1:1
4 раза 67%
0:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Атлетико Гойаненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
51
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
66
310
210
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|6