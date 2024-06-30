  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 13.
Витория
0:0
Первый тайм: 32'
Атлетико Паранаэнсе
0'
12' Желтая карточка
Bruno Zapelli

Ход матча

8'
Jose Hugo
Osvaldo
 
12'
 
Bruno Zapelli
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Витория
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
3.15
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Все Коэффициенты
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
15
Caio
Vinicius2
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
8
Luan5
5
Андраде
Лео
29
Willian
VI
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
9
Алеррандро
11
Osvaldo
24
Leonardo
Linck
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
5
Фернандиньо
XII
3
Gabriel
Paulista
VIII
10
Bruno
Zapelli
88
Christian
Cardoso
20
Julimar
92
Pablo
I
Витория
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-5-1

История личных встреч

Витория
Атлетико Паранаэнсе

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

18 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

СA
1:2
СA
4:0
СA
2:3
СA
4:1
СA
3:2
СA
1:1
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
3:5
БСА
3:2
БСБ
0:2
БСБ
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.78
1.22

Среднее время на гол

50
73

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.89
1.67

Среднее время на гол

47
54

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.83
1.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
62

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 5 0.38
Nascimento Leite Matheus II 2 0.15
Wagner Leonardo 2 (1) 0.15
Мота Жеан 1 0.08
Erick Castillo 1 0.08
Иури Фрейтас 1 0.08
Janderson 1 0.08
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Алеррандро 0 0
Эстевес Лукас 0 0
Jose Hugo 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 4 0.31
Каноббио Агустин 2 0.15
Pablo I 2 0.15
Фернандиньо XII 1 (1) 0.08
Tomas Cuello 1 0.08
Nikao 1 0.08
Leonardo Godoy 1 0.08
Christian Cardoso 1 0.08
Erick2 1 0.08
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Madson II 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуду Эдуардо 3 1
Caio Vinicius2 4 0
Lepu 3 0
Эстевес Лукас 3 0
Wagner Leonardo 1 1
Camutanga 1 1
Андраде Лео 2 0
Luan5 2 0
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Willian VI 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Nascimento Leite Matheus II 1 0
Алеррандро 1 0
Lucas Arcanjo 1 0
Тиаго Карпини 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандиньо XII 5 0
Lucas Esquivel 3 1
Pablo I 3 0
Каноббио Агустин 1 1
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Thiago Heleno 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Madson II 2 0
Сантана Алекс 2 0
Christian Cardoso 2 0
Bruno Zapelli 2 0
Понтес Микаэл 0 1
Julimar 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Erick2 1 0
Бенто Крепски 1 0
Filipinho 1 0

Результаты матчей

Витория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
2
Витория
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Атлетико Паранаэнсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
11
Витория
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Атлетико Паранаэнсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

20
11
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
3
27%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
6
30%
2
18%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
3
15%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4

Результаты матчей

Витория
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Витория
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
3
9
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 13 8 3 2 21 - 11 27
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 7 3 3 21 - 13 24
3.
Байя
 13 7 3 3 21 - 16 24
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 20 - 15 21
6.
Крузейро
 0:1 12 6 2 4 15 - 15 20
7.
Форталеза Сеара
 12 5 5 2 13 - 12 20
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 13 5 5 3 15 - 10 20
9.
Ред Булл Брагантино
 13 5 4 4 17 - 15 19
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 11 5 3 3 9 - 7 18
11.
Атлетико Минейро
 12 4 6 2 18 - 16 18
12.
Жувентуде
 12 4 4 4 15 - 17 16
13.
Крисьюма
 0:0 11 3 4 4 17 - 18 13
14.
Куяба
 13 3 4 6 14 - 17 13
15.
Витория
 0:0 13 3 4 6 14 - 19 13
16.
Васко да Гама
 13 3 2 8 13 - 25 11
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 5 6 11 - 16 11
18.
Гремио
 11 3 1 7 8 - 12 10
19.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
20.
Флуминенсе
 13 1 3 9 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 0:1 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Фламенго
 1:0 6 5 0 1 9 - 5 15
4.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 6 4 2 0 11 - 3 14
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
8.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
9.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
10.
Васко да Гама
 7 3 2 2 10 - 14 11
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
12.
Гремио
 6 3 0 3 5 - 5 9
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
14.
Витория
 0:0 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
16.
Атлетико Минейро
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Крисьюма
 0:0 6 1 3 2 8 - 11 6
18.
Куяба
 7 1 3 3 6 - 7 6
19.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 1:0 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 3 2 2 10 - 8 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 3 1 2 4 - 3 10
6.
Атлетико Гойаненсе
 7 2 3 2 6 - 5 9
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 0:0 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 7 1 3 3 4 - 7 6
12.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
13.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
14.
Витория
 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Крузейро
 0:1 7 1 2 4 3 - 11 5
16.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
17.
Жувентуде
 6 0 2 4 6 - 14 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5 (1)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 5 (1)
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Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Витория
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
3.15
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3.05
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3.30
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Витория
Атлетико Паранаэнсе
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