Тур: 13.
0:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаBruno Zapelli
51' Желтая карточкаАндраде Лео
60' Желтая карточкаJose Hugo
0:1
81' ГолJulimar
82' Желтая карточкаPablo I
90' Желтая карточкаCaio Vinicius2
90'+6
Ход матча
12'
51'
60'
78'
81'
0:1
82'
90'
97
Lepu
8
Luan5
29
Willian
VI
11
Osvaldo
20
Julimar
92
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 OsvaldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
-
40 Reynaldo2
-
-
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Нападающий
-
90 Emersonn
-
-
-
22 Madson II
-
26 Erick2
-
45 Lucas Belezi
-
57 Joao Cruz
-
Главный тренер: Juca
История личных встреч
Витория
Атлетико Паранаэнсе
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
18 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.78
1.22
Среднее время на гол
50
73
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.89
1.67
Среднее время на гол
47
54
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.83
1.44
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
49
62
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|5
|0.38
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0.15
|Wagner Leonardo
|2 (1)
|0.15
|Мота Жеан
|1
|0.08
|Erick Castillo
|1
|0.08
|Иури Фрейтас
|1
|0.08
|Janderson
|1
|0.08
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Алеррандро
|0
|0
|Эстевес Лукас
|0
|0
|Jose Hugo
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.31
|Каноббио Агустин
|2
|0.15
|Pablo I
|2
|0.15
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.08
|Tomas Cuello
|1
|0.08
|Nikao
|1
|0.08
|Leonardo Godoy
|1
|0.08
|Julimar
|1
|0.08
|Christian Cardoso
|1
|0.08
|Erick2
|1
|0.08
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Caio Vinicius2
|5
|0
|Дуду Эдуардо
|3
|1
|Андраде Лео
|3
|0
|Lepu
|3
|0
|Эстевес Лукас
|3
|0
|Wagner Leonardo
|1
|1
|Camutanga
|1
|1
|Luan5
|2
|0
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Willian VI
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Lucas Arcanjo
|1
|0
|Jose Hugo
|1
|0
|Тиаго Карпини
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандиньо XII
|5
|0
|Lucas Esquivel
|3
|1
|Pablo I
|4
|0
|Каноббио Агустин
|1
|1
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Thiago Heleno
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Christian Cardoso
|2
|0
|Bruno Zapelli
|2
|0
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Julimar
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
Результаты матчей
Витория
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
2
Витория
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Атлетико Паранаэнсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
11
Витория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Атлетико Паранаэнсе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
4
27%
76-90
Пропущено
21
11
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
5%
3
27%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
4
19%
1
9%
31-45
6
29%
2
18%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4
Результаты матчей
Витория
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Витория
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
24
16
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
310
310
112
211
112
112
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|5 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6