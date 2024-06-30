Тур: 13.
1:0
Второй тайм: 73'
0'
36' Желтая карточкаДжеромел Педро
39' Желтая карточкаКано Херман
52' Желтая карточкаJan Franc Lucumi
55' Желтая карточкаДуглас XV
1:0
61' ГолGustavo Gomes
Ход матча
33'
36'
39'
52'
55'
61'
1:0
70'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
4
Марлон
29
Тьяго
Сантос
22
Габриэл
III
80
Теранс
Давид
14
Кано
Херман
11
Кено
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
36 NataЗащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
-
97 Caique IV
-
26 Van Van
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
22 ГабриэлПолузащитник
-
80 Теранс ДавидНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 КеноНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
6 ДиогоЗащитник
-
23 ГугаЗащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Коста ДугласНападающий
-
-
-
19 Кауан Элиас
-
-
46 Lucas Justen
-
Главный тренер: Marcao
История личных встреч
Гремио
Флуминенсе
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
41.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед
38 матчей
55.3%
26.3%
18.4%
21 победа 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.5%
47.4%
13.1%
15 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
39.5%
44.7%
15.8%
15 побед 17 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.58
1.32
Среднее время на гол
57
68
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
0.95
0.74
Среднее время на гол
95
122
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
1.26
1.03
Тотал матчей
2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
71
87
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|2
|0.18
|Gustavo Gomes
|2
|0.18
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.09
|Cuiabano
|1
|0.09
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.09
|Gustavo Martins
|1
|0.09
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Павон Кристиан
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|2
|0.15
|Кано Херман
|2
|0.15
|Лима II
|2
|0.15
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.08
|Аугусто Ренато
|1
|0.08
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.08
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Каннеманн Вальтер
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Дуглас XV
|3
|0
|Джеромел Педро
|2
|0
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|Эли Родриго
|2
|0
|Карбальо Фелипе
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Nathan Ribeiro
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Pepe4
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|7
|0
|Лима II
|4
|1
|Мело Фелипе
|2
|1
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Гуга III
|3
|0
|Александр Гомес II
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Кано Херман
|2
|0
|Диого VII
|2
|0
|Самуэл Шавьер
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Тьяго Сантос
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
|Jan Franc Lucumi
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Флуминенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Гремио
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
1
7
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
12
21
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
3
25%
5
24%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
3
25%
5
24%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1
Результаты матчей
Гремио
Флуминенсе
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Гремио
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
52
14
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
75
19
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|20 - 11
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|3.
|1:2
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|16 - 9
|23
|5.
|2:1
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|15 - 14
|20
|7.
|2:0
|12
|5
|5
|2
|13 - 11
|20
|8.
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|10.
|12
|4
|6
|2
|18 - 16
|18
|11.
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|12.
|0:2
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|13.
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|18.
|1:0
|11
|3
|1
|7
|8 - 12
|10
|19.
|12
|1
|6
|5
|9 - 13
|9
|20.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|6
|6
|0
|0
|11 - 3
|18
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|3.
|2:0
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|5.
|0:2
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|8.
|2:1
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|9.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|11.
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|16.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|17.
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|18.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|19.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|7.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|11.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|12.
|2:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|16.
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|17.
|0:2
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|18.
|1:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
|20.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|6