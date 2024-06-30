  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 13.
Гремио
1:0
Второй тайм: 73'
Флуминенсе
0'
36' Желтая карточка
Джеромел Педро
39' Желтая карточка
Кано Херман
52' Желтая карточка
Jan Franc Lucumi
55' Желтая карточка
Дуглас XV
1:0
61' Гол
Gustavo Gomes
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
3
Джеромел
Педро
5
Эли
Родриго
6
Рейналдо
Мануэл
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
15
Эденилсон
дос
Сантос
10
Кристальдо
Франко
21
Павон
Кристиан
39
Gustavo
Gomes
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
4
Марлон
25
Карлос
Антонио
12
Марсело
Виера
29
Тьяго
Сантос
8
Gabriel
Martinelli
III
22
Габриэл
III
80
Теранс
Давид
14
Кано
Херман
11
Кено
Гремио
4-3-3
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Гремио
Флуминенсе

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
41.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед

38 матчей

55.3%
26.3%
18.4%
21 победа 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.5%
47.4%
13.1%
15 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

39.5%
44.7%
15.8%
15 побед 17 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:5
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:2
К
0:2
К
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
К
1:1
К
0:0
СA
1:0
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
2:0
КЛ
0:0
КЛ
0:3
СA
2:2
СA
1:0
СA
5:4
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
КБ
2:0
КБ
2:3
СA
5:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.58
1.32

Среднее время на гол

57
68

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

0.95
0.74

Среднее время на гол

95
122

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.26
1.03

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

71
87

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 2 0.18
Gustavo Gomes 2 0.18
Сотельдо Йеферсон 1 0.09
Cuiabano 1 0.09
Эденилсон дос Сантос 1 0.09
Рейналдо Мануэл 1 0.09
Gustavo Martins 1 0.09
Каннеманн Вальтер 0 0
Павон Кристиан 0 0
Педро Жоао II 0 0
Вильясанти Матиас 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 2 0.15
Кано Херман 2 0.15
Лима II 2 0.15
Марсело Виера 1 (1) 0.08
Аугусто Ренато 1 0.08
Мартинелли Габриэл 1 0.08
Самуэл Шавьер 0 0
Ариас Джон 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Gomes 5 0
Каннеманн Вальтер 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Дуглас XV 3 0
Джеромел Педро 2 0
Эденилсон дос Сантос 2 0
Эли Родриго 2 0
Карбальо Фелипе 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Nathan Ribeiro 2 0
Коста Диего 0 1
Pepe4 0 1
Фабио да Сильва 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Педро Жоао II 1 0
Рейналдо Мануэл 1 0
Вильясанти Матиас 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 7 0
Лима II 4 1
Мело Фелипе 2 1
Мартинелли Габриэл 3 0
Гуга III 3 0
Александр Гомес II 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Андре 2 0
Кано Херман 2 0
Диого VII 2 0
Самуэл Шавьер 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Марсело Виера 1 0
Тьяго Сантос 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Габриэл III 1 0
Ариас Джон 1 0
Jan Franc Lucumi 1 0

Результаты матчей

Гремио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Флуминенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Гремио
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

1
7
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

12
21
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
3
25%
5
24%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
3
25%
5
24%
61-75
0
0%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1

Результаты матчей

Гремио
Флуминенсе

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Гремио
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
5
1
9
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 7 3 3 21 - 13 24
3.
Байя
 1:2 13 7 3 3 21 - 15 24
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Сан-Паулу
 2:1 13 6 3 4 19 - 15 21
6.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
7.
Форталеза Сеара
 2:0 12 5 5 2 13 - 11 20
8.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
9.
Ред Булл Брагантино
 13 5 4 4 17 - 15 19
10.
Атлетико Минейро
 12 4 6 2 18 - 16 18
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 5 2 3 9 - 7 17
12.
Жувентуде
 0:2 12 4 4 4 14 - 17 16
13.
Куяба
 13 3 4 6 14 - 17 13
14.
Крисьюма
 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Витория
 12 3 3 6 14 - 19 12
16.
Васко да Гама
 13 3 2 8 13 - 25 11
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 5 6 11 - 16 11
18.
Гремио
 1:0 11 3 1 7 8 - 12 10
19.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
20.
Флуминенсе
 0:1 13 1 3 9 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 1:2 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Форталеза Сеара
 2:0 7 4 3 0 10 - 3 15
4.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Жувентуде
 0:2 6 4 2 0 9 - 3 14
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
7.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
8.
Сан-Паулу
 2:1 7 4 1 2 9 - 6 13
9.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
10.
Васко да Гама
 7 3 2 2 10 - 14 11
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
12.
Гремио
 1:0 6 3 0 3 5 - 5 9
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
14.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
15.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
16.
Атлетико Минейро
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Куяба
 7 1 3 3 6 - 7 6
18.
Флуминенсе
 0:1 7 1 3 3 8 - 10 6
19.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 3 2 2 10 - 8 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
6.
Атлетико Гойаненсе
 7 2 3 2 6 - 5 9
7.
Сан-Паулу
 2:1 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
11.
Байя
 1:2 7 1 3 3 10 - 12 6
12.
Форталеза Сеара
 2:0 5 1 2 2 3 - 8 5
13.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
16.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
17.
Жувентуде
 0:2 6 0 2 4 5 - 14 2
18.
Гремио
 1:0 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 0:1 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5 (1)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Форталеза Сеара Аугусто Педро 6
Весь список
  • 55'
    Дуглас XV получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Jan Franc Lucumi получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Теранс Давид уходит с поля. Jan Franc Lucumi выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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