Тур: 13.
1:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаДжеромел Педро
39' Желтая карточкаКано Херман
52' Желтая карточкаJan Franc Lucumi
55' Желтая карточкаДуглас XV
1:0
61' ГолGustavo Gomes
87' Вторая желтая карточкаJan Franc Lucumi
90'+7
Ход матча
33'
36'
39'
52'
55'
61'
1:0
70'
83'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
4
Марлон
29
Тьяго
Сантос
22
Габриэл
III
80
Теранс
Давид
14
Кано
Херман
11
Кено
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
36 NataЗащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
-
97 Caique IV
-
26 Van Van
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
22 ГабриэлПолузащитник
-
80 Теранс ДавидНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 КеноНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
6 ДиогоЗащитник
-
23 ГугаЗащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Коста ДугласНападающий
-
-
-
19 Кауан Элиас
-
-
46 Lucas Justen
-
Главный тренер: Marcao
История личных встреч
Гремио
Флуминенсе
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
41.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед
38 матчей
55.3%
26.3%
18.4%
21 победа 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.5%
47.4%
13.1%
15 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
39.5%
44.7%
15.8%
15 побед 17 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.58
1.32
Среднее время на гол
57
68
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
0.95
0.74
Среднее время на гол
95
122
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
1.26
1.03
Тотал матчей
2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
71
87
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|2
|0.18
|Gustavo Gomes
|2
|0.18
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.09
|Cuiabano
|1
|0.09
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.09
|Gustavo Martins
|1
|0.09
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Павон Кристиан
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|2
|0.15
|Кано Херман
|2
|0.15
|Лима II
|2
|0.15
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.08
|Аугусто Ренато
|1
|0.08
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.08
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Каннеманн Вальтер
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Дуглас XV
|3
|0
|Джеромел Педро
|2
|0
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|Эли Родриго
|2
|0
|Карбальо Фелипе
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Nathan Ribeiro
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Pepe4
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|7
|0
|Лима II
|4
|1
|Мело Фелипе
|2
|1
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Гуга III
|3
|0
|Александр Гомес II
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Кано Херман
|2
|0
|Диого VII
|2
|0
|Самуэл Шавьер
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Тьяго Сантос
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Флуминенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Гремио
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
1
7
Гремио
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Флуминенсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
0
0%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
0
0%
3
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
22
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
3
25%
5
23%
31-45
2
17%
4
18%
46-60
3
25%
6
27%
61-75
0
0%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1
Результаты матчей
Гремио
Флуминенсе
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Гремио
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
76
110
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|3.
|13
|7
|3
|3
|21 - 16
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|16 - 9
|23
|5.
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|6.
|0:1
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|7.
|12
|5
|5
|2
|13 - 12
|20
|8.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|15 - 10
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|10.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|9 - 7
|18
|11.
|12
|4
|6
|2
|18 - 16
|18
|12.
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|13.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|17 - 18
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|15.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|16.
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|18.
|11
|3
|1
|7
|8 - 12
|10
|19.
|12
|1
|6
|5
|9 - 13
|9
|20.
|13
|1
|3
|9
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 3
|18
|2.
|0:1
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|3.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|4.
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|7.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|8.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|9.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|11.
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|13.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|14.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|16.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|17.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|5.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|4 - 3
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|16.
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|17.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
|20.
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|5 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6