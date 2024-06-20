Тур: 10.
1:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
42'
1:0
40
Ромуло
11
Вандерсон
7
Hyoran
21
Уэсли
Лопес
31
Аларио
Лукас
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесНападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
-
24 Anthoni
-
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
-
29 АртурВратарь
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
- Нападающий
-
17 ЖованеНападающий
-
47 Tchoca
-
-
40 Felipe Longo
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс
15 матчей
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
33 матча
21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.25
0.65
Среднее время на гол
72
139
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.12
1.31
Среднее время на гол
80
68
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.18
0.97
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
76
92
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|5
|0.63
|Борре Рафаэль
|1
|0.13
|Фернандо Режес
|1
|0.13
|Мальо Уго
|1
|0.13
|Аларио Лукас
|1
|0.13
|Энрике Бруно
|0
|0
|Hyoran
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|2
|0.2
|Gustavo Mosquito
|1
|0.1
|Кака II
|1
|0.1
|Коронадо Игор
|1
|0.1
|Гарро Родриго
|0
|0
|Hugo Farias
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|4
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Витао
|3
|0
|Фернандо Режес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Борре Рафаэль
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Мальо Уго
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Рочет Серхио
|1
|0
|Гомес Бруно
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Энрике Густаво
|1
|1
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Алберто Юри
|2
|0
|Bidon Breno
|2
|0
|Котулио Матеус
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
6
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Коринтианс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
83%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
5
56%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2
Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0
Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
23
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
36
16
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|11 - 4
|17
|6.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|11 - 10
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|9.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|10.
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|7 - 10
|13
|13.
|10
|3
|1
|6
|12 - 15
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|16.
|10
|2
|1
|7
|7 - 21
|7
|17.
|0:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|18.
|8
|2
|0
|6
|6 - 10
|6
|19.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|20.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|14.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|19.
|4
|0
|2
|2
|6 - 10
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|19.
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|20.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Байя
|Стум Эвералдо
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|5