  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 10.
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
43' Гол
Уэсли Лопес
86' Желтая карточка
Арангис Чарлес
90' Желтая карточка
Алберто Юри
90'+10
12
Fabricio
Agosto
Ramírez3
16
Бустос
Фабрисио
3
Igor
Gomes
5
Фернандо
Режес
4
Ренан
Роберт
40
Ромуло
8
Энрике
Бруно
11
Вандерсон
7
Hyoran
21
Уэсли
Лопес
31
Аларио
Лукас
32
Донелли
Матеус
2
Котулио
Матеус
13
Энрике
Густаво
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
77
Коронадо
Игор
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2
Коринтианс
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
К
1:1
К
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
БСА
1:2
БСА
2:1
БСА
0:0
БСА
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:2
КБ
2:2
КБ
2:0
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.65

Среднее время на гол

72
139

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.12
1.31

Среднее время на гол

80
68

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.18
0.97

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

76
92

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 6 0.75
Борре Рафаэль 1 0.13
Фернандо Режес 1 0.13
Мальо Уго 1 0.13
Энрике Бруно 0 0
Igor Gomes 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 2 0.2
Gustavo Mosquito 1 0.1
Кака II 1 0.1
Коронадо Игор 1 0.1
Гарро Родриго 0 0
Hugo Farias 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 4 0
Уэсли Лопес 4 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Фернандо Режес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Мальо Уго 1 0
Патрик Алан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Рочет Серхио 1 0
Гомес Бруно 1 0
Ромуло 1 0
José Maurisio3 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Matheus Dias 1 0
Ренан Роберт 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алберто Юри 3 0
Гарро Родриго 3 0
Мигель Карлос 3 0
Raniele 3 0
Энрике Густаво 1 1
Каэтано Жоао 1 1
Ромеро Анхель 2 0
Bidon Breno 2 0
Котулио Матеус 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Торрес Феликс 1 0
Hugo Farias 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
6
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Коринтианс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
83%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
5
56%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2
Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0
Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
7
1
7
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 6 2 2 17 - 9 20
2.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
3.
Байя
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 3 2 14 - 7 18
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 2 2 11 - 4 17
6.
Крузейро
 9 5 2 2 12 - 10 17
7.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
8.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 14 - 9 15
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 4 2 2 7 - 5 14
10.
Атлетико Минейро
 8 3 4 1 12 - 9 13
11.
Жувентуде
 9 3 4 2 11 - 11 13
12.
Форталеза Сеара
 9 3 4 2 7 - 10 13
13.
Куяба
 10 3 1 6 12 - 15 10
14.
Крисьюма
 8 2 3 3 14 - 15 9
15.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 2 6 9 - 14 8
16.
Васко да Гама
 10 2 1 7 7 - 21 7
17.
Коринтианс
 10 1 4 5 7 - 11 7
18.
Гремио
 8 2 0 6 6 - 10 6
19.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
20.
Флуминенсе
 10 1 3 6 10 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Крузейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
3.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
4.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
11.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
12.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 4 6
13.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
14.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
15.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 6 4
18.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
19.
Крисьюма
 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 5 1 3 1 8 - 8 6
11.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
14.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Байя Стум Эвералдо 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Аугусто Педро 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Игорь Гомес сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Уэсли Лопес бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 14'
      Йоран сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Аларио Лукас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Коринтианс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (24) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный