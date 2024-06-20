Тур: 10.
2:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаПерейра Матеус
34' Желтая карточкаДиого
1:0
41' ПенальтиВиллиам Фуртадо
45' Желтая карточкаMachado
49' Желтая карточкаVinicius Robert
80' Желтая карточкаТьяго Сантос
80' Желтая карточкаДиниз Фернандо
2:0
90' ГолВиллиам Фуртадо
90'+7
Ход матча
26'
34'
41'
1:0
45'
46'
49'
77'
80'
80'
82'
90'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
23
Machado
17
Рамиро
29
Тьяго
Сантос
45
Лима
II
14
Кано
Херман
90
Коста
Дуглас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
-
58 Jhosefer
-
31 Rafael Bilu
-
68 Viana Arthur
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
90 Коста ДугласНападающий
- Запасные игроки
-
27 Felipe AlvesВратарь
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Вратарь
-
4 МарлонЗащитник
- Полузащитник
-
22 ГабриэлПолузащитник
-
80 Теранс ДавидПолузащитник
-
11 КеноНападающий
-
-
19 Кауан Элиас
-
31 Calegari
-
46 Lucas Justen
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Крузейро
Флуминенсе
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
35.5%
19.4%
45.1%
11 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.8%
54.8%
19.4%
8 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.56
0.93
Среднее время на гол
57
96
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.38
Среднее время на гол
61
65
Всего голов
47
36
Голов в среднем за матч
1.52
1.16
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
59
77
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|3
|0.33
|Rafael VII
|3
|0.33
|Виллиам Фуртадо
|2 (1)
|0.22
|Артур Гомес VIII
|1
|0.11
|Витал Матеус
|1
|0.11
|Lucas Silva IV
|1
|0.11
|Papagaio
|1
|0.11
|Барреаль Альваро
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|2
|0.2
|Кано Херман
|2
|0.2
|Лима II
|2
|0.2
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.1
|Аугусто Ренато
|1
|0.1
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.1
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|4
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|2
|1
|Rafael VII
|2
|0
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Хавьер Марлон
|0
|1
|Machado
|1
|0
|Рамиро
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|6
|0
|Мело Фелипе
|2
|1
|Лима II
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Гуга III
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Диого VII
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Александр Гомес II
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Тьяго Сантос
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Самуэл Шавьер
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Флуминенсе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
7
Крузейро
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Флуминенсе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
11
1
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
0
0%
1
100%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
13
9
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
0
0%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
9
19
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
5
26%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
1
11%
5
26%
61-75
1
11%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0
Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2
Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4
Результаты матчей
Крузейро
Флуминенсе
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
45
37
27
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Байя
|Стум Эвералдо
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|5