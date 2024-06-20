  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 10.
Крузейро
2:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
26' Желтая карточка
Перейра Матеус
34' Желтая карточка
Диого
1:0
41' Пенальти
Виллиам Фуртадо
45' Желтая карточка
Machado
49' Желтая карточка
Vinicius Robert
80' Желтая карточка
Тьяго Сантос
80' Желтая карточка
Диниз Фернандо
2:0
90' Гол
Виллиам Фуртадо
90'+7
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
16
Lucas
Silva
IV
23
Machado
17
Рамиро
30
Верон
Габриэл
10
Перейра
Матеус
80
Vinicius
Robert
1
Фабио
Лопес
77
Маркус
Аленсар
25
Карлос
Антонио
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
8
Gabriel
Martinelli
III
45
Лима
II
20
Аугусто
Ренато
9
Джон
Кеннеди
14
Кано
Херман
90
Коста
Дуглас
Крузейро
4-3-3
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Флуминенсе

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

35.5%
19.4%
45.1%
11 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.8%
54.8%
19.4%
8 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:2
К
0:3
К
2:1
СA
0:0
К
2:2
СA
4:1
К
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
2:0
КСМР
3:4
СA
2:0
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
3:3
БСА
1:0
БСА
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:3

Голы

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.56
0.93

Среднее время на гол

57
96

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.38

Среднее время на гол

61
65

Всего голов

47
36

Голов в среднем за матч

1.52
1.16

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

59
77

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 3 0.33
Rafael VII 3 0.33
Виллиам Фуртадо 2 (1) 0.22
Артур Гомес VIII 1 0.11
Витал Матеус 1 0.11
Lucas Silva IV 1 0.11
Papagaio 1 0.11
Барреаль Альваро 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 2 0.2
Кано Херман 2 0.2
Лима II 2 0.2
Марсело Виера 1 (1) 0.1
Аугусто Ренато 1 0.1
Мартинелли Габриэл 1 0.1
Самуэл Шавьер 0 0
Ариас Джон 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 4 0
Ромеро Лукас Даниэль 2 1
Rafael VII 2 0
Виллиам Фуртадо 2 0
Ivaldo 2 0
Papagaio 2 0
Хавьер Марлон 0 1
Machado 1 0
Рамиро 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Марсело Жоао 1 0
Каики II 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 6 0
Мело Фелипе 2 1
Лима II 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Гуга III 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Андре 2 0
Диого VII 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Александр Гомес II 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Кано Херман 1 0
Марсело Виера 1 0
Тьяго Сантос 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Самуэл Шавьер 1 0
Ариас Джон 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Флуминенсе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
7
Крузейро
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Флуминенсе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

11
1
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
0
0%
1
100%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

13
9
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
0
0%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

9
19
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
5
26%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
1
11%
5
26%
61-75
1
11%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0
Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2
Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4

Результаты матчей

Крузейро
Флуминенсе

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
3
7
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 6 2 2 17 - 9 20
2.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
3.
Байя
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 3 2 14 - 7 18
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 2 2 11 - 4 17
6.
Крузейро
 9 5 2 2 12 - 10 17
7.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
8.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 14 - 9 15
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 4 2 2 7 - 5 14
10.
Атлетико Минейро
 8 3 4 1 12 - 9 13
11.
Жувентуде
 9 3 4 2 11 - 11 13
12.
Форталеза Сеара
 9 3 4 2 7 - 10 13
13.
Куяба
 10 3 1 6 12 - 15 10
14.
Крисьюма
 8 2 3 3 14 - 15 9
15.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 2 6 9 - 14 8
16.
Васко да Гама
 10 2 1 7 7 - 21 7
17.
Коринтианс
 10 1 4 5 7 - 11 7
18.
Гремио
 8 2 0 6 6 - 10 6
19.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
20.
Флуминенсе
 10 1 3 6 10 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Крузейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
3.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
4.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
11.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
12.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 4 6
13.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
14.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
15.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 6 4
18.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
19.
Крисьюма
 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 5 1 3 1 8 - 8 6
11.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
14.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Байя Стум Эвералдо 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Аугусто Педро 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Мачадо получил желтую карточку от судьи
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