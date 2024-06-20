Тур: 10.
1:1
Первый тайм: 19'
Ход матча
8'
14'
1:1
27
Raul
Caceres
29
Willian
VI
8
Luan5
11
Osvaldo
22
Эверсон
47
Ромуло
17
Igor
Gomes
38
Педриньо
II
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Willian VIПолузащитник
-
8 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 OsvaldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Адриано ЛуисНападающий
- Нападающий
-
40 Reynaldo2
-
-
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 РомулоЗащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
-
-
-
41 Isaac Aguiar
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Витория
Атлетико Минейро
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
18 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Среднее время на гол
57
73
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.72
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|3
|0.3
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0.2
|Wagner Leonardo
|2 (1)
|0.2
|Иури Фрейтас
|1
|0.1
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Алеррандро
|0
|0
|Эстевес Лукас
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|3 (1)
|0.33
|Варгас Эдуардо
|3
|0.33
|Скарпа Густаво
|2
|0.22
|Сарачо Федерико
|2
|0.22
|Халк Живанилдо
|1
|0.11
|Арана Гильерме
|1
|0.11
|Igor Gomes
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуду Эдуардо
|3
|1
|Lepu
|3
|0
|Wagner Leonardo
|1
|1
|Camutanga
|1
|1
|Андраде Лео
|2
|0
|Эстевес Лукас
|2
|0
|Caio Vinicius2
|2
|0
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Willian VI
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Lucas Arcanjo
|1
|0
|Тиаго Карпини
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|3
|2
|Халк Живанилдо
|2
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|1
|Де Лара Фукс Бруно
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Арана Гильерме
|2
|0
|Скарпа Густаво
|2
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
Результаты матчей
Витория
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Витория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
1
5
Витория
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Атлетико Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
5
71%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
5
42%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
16
9
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
6
38%
1
11%
46-60
4
25%
3
33%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2
Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0
Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0
Результаты матчей
Витория
Атлетико Минейро
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Витория
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
27
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|11 - 4
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|12 - 10
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|9.
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|10.
|1:1
|9
|3
|5
|1
|13 - 10
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|7 - 10
|13
|13.
|10
|3
|1
|6
|12 - 15
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|16.
|10
|2
|1
|7
|7 - 21
|7
|17.
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|18.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|19.
|8
|2
|0
|6
|6 - 10
|6
|20.
|10
|1
|3
|6
|10 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|15.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|16.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|19.
|4
|0
|2
|2
|6 - 10
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|4.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|19.
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Байя
|Стум Эвералдо
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|5