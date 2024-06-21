  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 10.
Витория
4:2
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
8' Гол
Nascimento Leite Matheus II
1:1
14' Пенальти
Скарпа Густаво
34' Желтая карточка
Caio Vinicius2
36' Желтая карточка
Ромуло
2:1
44' Гол
Willian VI
45' Желтая карточка
Luan5
3:1
66' Гол
Willian VI
4:1
76' Гол
Erick Castillo
4:2
88' Гол
Brahian Palacios
90' Желтая карточка
Igor Gomes
90'+4
1
Lucas
Arcanjo
27
Raul
Caceres
15
Caio
Vinicius2
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
29
Willian
VI
8
Luan5
5
Андраде
Лео
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
9
Алеррандро
11
Osvaldo
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
21
Батталья
Родриго
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
47
Ромуло
17
Igor
Gomes
45
Alisson
Santana
15
Сарачо
Федерико
6
Скарпа
Густаво
38
Педриньо
II
42
Carlos
Amaral
Витория
4-3-3
Атлетико Минейро
4-5-1

История личных встреч

Витория
Атлетико Минейро

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

18 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
БСА
2:0
БСА
2:3
БСА
2:2
БСА
1:1
СA
2:3
СA
4:3
СA
1:0
СA
0:0
КБ
3:0
КБ
3:0
СA
0:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Среднее время на гол

57
73

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.72
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 5 0.5
Nascimento Leite Matheus II 2 0.2
Wagner Leonardo 2 (1) 0.2
Erick Castillo 1 0.1
Иури Фрейтас 1 0.1
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Алеррандро 0 0
Эстевес Лукас 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарпа Густаво 3 (1) 0.33
Паулиньо Жозе 3 (1) 0.33
Варгас Эдуардо 3 0.33
Сарачо Федерико 2 0.22
Халк Живанилдо 1 0.11
Арана Гильерме 1 0.11
Brahian Palacios 1 0.11
Igor Gomes 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуду Эдуардо 3 1
Lepu 3 0
Caio Vinicius2 3 0
Wagner Leonardo 1 1
Camutanga 1 1
Андраде Лео 2 0
Эстевес Лукас 2 0
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Willian VI 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Nascimento Leite Matheus II 1 0
Алеррандро 1 0
Luan5 1 0
Lucas Arcanjo 1 0
Тиаго Карпини 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 3 2
Халк Живанилдо 2 1
Паулиньо Жозе 2 1
Де Лара Фукс Бруно 2 1
Эверсон 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Франко Алан 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Скарпа Густаво 2 0
Igor Gomes 2 0
Ромуло 1 0
Igor Rabello 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0

Результаты матчей

Витория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
4
Витория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

1
5
Витория
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
9%
2
29%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
5
71%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
5
36%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Пропущено

18
13
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
6
33%
1
8%
46-60
4
22%
4
31%
61-75
3
17%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2
Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0
Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0

Результаты матчей

Витория
Атлетико Минейро

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Витория
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
3
1.5
1
3
1
5
2.5
1
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
5
4
1
9
2.5
2
7
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 6 2 2 17 - 9 20
2.
Фламенго
 1:1 10 5 4 1 17 - 9 19
3.
Байя
 1:1 10 5 4 1 14 - 10 19
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 10 5 3 2 11 - 4 18
5.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 3 2 14 - 7 18
6.
Крузейро
 9 5 2 2 12 - 10 17
7.
Ред Булл Брагантино
 0:0 10 4 4 2 12 - 9 16
8.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 14 - 9 15
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 4 2 2 7 - 5 14
10.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 14 - 13 13
11.
Жувентуде
 9 3 4 2 11 - 11 13
12.
Форталеза Сеара
 9 3 4 2 7 - 10 13
13.
Куяба
 10 3 1 6 12 - 15 10
14.
Крисьюма
 8 2 3 3 14 - 15 9
15.
Витория
 10 2 3 5 12 - 17 9
16.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 2 6 9 - 14 8
17.
Васко да Гама
 10 2 1 7 7 - 21 7
18.
Коринтианс
 10 1 4 5 7 - 11 7
19.
Гремио
 8 2 0 6 6 - 10 6
20.
Флуминенсе
 10 1 3 6 10 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Крузейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
3.
Байя
 1:1 4 4 0 0 5 - 1 12
4.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Фламенго
 1:1 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Ред Булл Брагантино
 0:0 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
11.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
12.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
13.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 4 6
14.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
15.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
16.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 5 1 2 2 2 - 3 5
18.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 6 4
19.
Крисьюма
 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 1:1 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Байя
 1:1 6 1 4 1 9 - 9 7
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 5 1 3 1 5 - 4 6
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
14.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Витория Willian VI 5
Байя Стум Эвералдо 5
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
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Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Аугусто Педро 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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