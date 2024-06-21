Тур: 10.
0'
1:0
23' ГолЖерсон Сантос
34' Желтая карточкаОртис Лео
1:1
35' ГолСтум Эвералдо
69' Желтая карточкаЛукас Жан
Ход матча
23'
1:0
34'
35'
1:1
69'
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
19
Lorran
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
-
57 Иаго ЛопесЗащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
26 Werton
-
29 Viktor Hugo
-
-
-
35 Lucas Rayan
-
49 Dyogo
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
20 Yago I
-
5 Rezende2
-
66 Ryan Santos
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Фламенго
Байя
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
2.57
2.43
Среднее время на гол
35
37
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
2.07
1.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
43
50
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|3 (1)
|0.3
|Араужо Луис
|3
|0.3
|Де ла Крус Николас
|2
|0.2
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.1
|Эвертон Соарес
|1
|0.1
|Lorran
|1
|0.1
|Жерсон Сантос
|1
|0.1
|Луис Давид
|1
|0.1
|Габриэл Барбоза
|1
|0.1
|Evertton Araujo
|1
|0.1
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|0.5
|Gabriel Teixeira
|2
|0.2
|Александр Кайо
|2
|0.2
|Лукас Жан
|1
|0.1
|Соуза Коули
|1
|0.1
|Ратао Рафаэл
|1
|0.1
|Thaciano
|1
|0.1
|Ademir Santos
|1
|0.1
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Эступиньян Оскар
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Аллан Соуза
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thaciano
|4
|0
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Де Пена Карлос
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Лукас Жан
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Rezende2
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Байя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
6
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
5
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Байя
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
5
63%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
75%
1
13%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
6
46%
61-75
4
25%
2
15%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
4
50%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0
ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0
Байя
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0
Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2
Результаты матчей
Фламенго
Байя
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
6
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
18
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|3.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|11 - 4
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|12 - 10
|17
|7.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|9.
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|7 - 10
|13
|13.
|10
|3
|1
|6
|12 - 15
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|15.
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|16.
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|17.
|10
|2
|1
|7
|7 - 21
|7
|18.
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|19.
|8
|2
|0
|6
|6 - 10
|6
|20.
|10
|1
|3
|6
|10 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|3.
|1:1
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|13.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|16.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|17.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|19.
|4
|0
|2
|2
|6 - 10
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|19.
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Витория
|Willian VI
|5
|Байя
|Стум Эвералдо
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|5