  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 10.
Фламенго
1:1
Второй тайм: 84'
Байя
0'
1:0
23' Гол
Жерсон Сантос
34' Желтая карточка
Ортис Лео
1:1
35' Гол
Стум Эвералдо
69' Желтая карточка
Лукас Жан
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
3
Ортис
Лео
8
Жерсон
Сантос
19
Lorran
7
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
Фламенго
4-3-3
Байя
4-4-2

История личных встреч

Фламенго
Байя

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
0:5
СA
4:3
СA
3:5
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
3:3

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

2.57
2.43

Среднее время на гол

35
37

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

2.07
1.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
50

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 3 (1) 0.3
Араужо Луис 3 0.3
Де ла Крус Николас 2 0.2
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.1
Эвертон Соарес 1 0.1
Lorran 1 0.1
Жерсон Сантос 1 0.1
Луис Давид 1 0.1
Габриэл Барбоза 1 0.1
Evertton Araujo 1 0.1
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 5 (1) 0.5
Gabriel Teixeira 2 0.2
Александр Кайо 2 0.2
Лукас Жан 1 0.1
Соуза Коули 1 0.1
Ратао Рафаэл 1 0.1
Thaciano 1 0.1
Ademir Santos 1 0.1
Рибейро Эвертон 0 0
Де Пена Карлос 0 0
Эступиньян Оскар 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Тите 3 0
Аллан Соуза 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Ортис Лео 1 0
Педро Гильерме 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Evertton Araujo 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thaciano 4 0
Кану Рубенилсон 3 0
Де Пена Карлос 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Лукас Жан 2 0
Александр Кайо 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Yago I 1 0
Rezende2 1 0

Результаты матчей

Фламенго
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Байя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
6
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
5
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Байя
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
5
63%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
75%
1
13%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
6
46%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
4
50%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0
ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0
Байя
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0
Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2

Результаты матчей

Фламенго
Байя

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
6
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 6 2 2 17 - 9 20
2.
Фламенго
 1:1 10 5 4 1 17 - 9 19
3.
Байя
 1:1 10 5 4 1 14 - 10 19
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 10 5 3 2 11 - 4 18
5.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 3 2 14 - 7 18
6.
Крузейро
 9 5 2 2 12 - 10 17
7.
Ред Булл Брагантино
 0:0 10 4 4 2 12 - 9 16
8.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 14 - 9 15
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 4 2 2 7 - 5 14
10.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 14 - 13 13
11.
Жувентуде
 9 3 4 2 11 - 11 13
12.
Форталеза Сеара
 9 3 4 2 7 - 10 13
13.
Куяба
 10 3 1 6 12 - 15 10
14.
Крисьюма
 8 2 3 3 14 - 15 9
15.
Витория
 10 2 3 5 12 - 17 9
16.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 2 6 9 - 14 8
17.
Васко да Гама
 10 2 1 7 7 - 21 7
18.
Коринтианс
 10 1 4 5 7 - 11 7
19.
Гремио
 8 2 0 6 6 - 10 6
20.
Флуминенсе
 10 1 3 6 10 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Крузейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
3.
Байя
 1:1 4 4 0 0 5 - 1 12
4.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Фламенго
 1:1 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Ред Булл Брагантино
 0:0 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
11.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
12.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
13.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 4 6
14.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
15.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
16.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 5 1 2 2 2 - 3 5
18.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 6 4
19.
Крисьюма
 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 1:1 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Байя
 1:1 6 1 4 1 9 - 9 7
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 5 1 3 1 5 - 4 6
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
14.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Витория Willian VI 5
Байя Стум Эвералдо 5
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Аугусто Педро 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Лукас Жан сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Стум Эвералдо бьет в цель!
  • 34'
    Ортис Лео получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Педро Гильерме сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Жерсон Сантос бьет в цель!
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    Фламенго
    Ничья
    Байя
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