Тур: 10.
0'
1:0
24' ГолЖерсон Сантос
34' Желтая карточкаОртис Лео
1:1
35' ГолСтум Эвералдо
69' Желтая карточкаЛукас Жан
2:1
90' ГолЛуис Давид
90'+6
Ход матча
24'
1:0
34'
35'
1:1
69'
84'
90'
2:1
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
19
Lorran
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
-
57 Иаго ЛопесЗащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
26 Werton
-
29 Viktor Hugo
-
-
-
35 Lucas Rayan
-
49 Dyogo
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
20 Yago I
-
5 Rezende2
-
66 Ryan Santos
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Фламенго
Байя
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
2.57
2.43
Среднее время на гол
35
37
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
2.07
1.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
43
50
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|3 (1)
|0.3
|Араужо Луис
|3
|0.3
|Де ла Крус Николас
|2
|0.2
|Луис Давид
|2
|0.2
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.1
|Жерсон Сантос
|1
|0.1
|Эвертон Соарес
|1
|0.1
|Lorran
|1
|0.1
|Габриэл Барбоза
|1
|0.1
|Evertton Araujo
|1
|0.1
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|0.5
|Gabriel Teixeira
|2
|0.2
|Александр Кайо
|2
|0.2
|Лукас Жан
|1
|0.1
|Соуза Коули
|1
|0.1
|Ратао Рафаэл
|1
|0.1
|Thaciano
|1
|0.1
|Ademir Santos
|1
|0.1
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Эступиньян Оскар
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Аллан Соуза
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thaciano
|4
|0
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Де Пена Карлос
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Лукас Жан
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Rezende2
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Байя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
7
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Байя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
5
Фламенго
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Байя
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
5
56%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
60%
2
20%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
18
14
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
4
22%
4
29%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
17%
6
43%
61-75
5
28%
2
14%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
4
44%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0
ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0
Байя
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0
Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2
Результаты матчей
Фламенго
Байя
Точный счет
2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
6
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
4 раза 40%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
33
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
19
19
19
19
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Витория
|Willian VI
|5
|Байя
|Стум Эвералдо
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|5