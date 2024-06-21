  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 10.
Палмейрас Сан-Паулу
2:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
1:0
21' Гол
Вейга Рафаэль
38' Желтая карточка
Рамирес Эрик
1:1
49' Гол
Фернандес Матеус
2:1
56' Гол
Рони III
70' Желтая карточка
Витиньо Витор
90'+6
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
34
Kaiky
Naves
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
5
Морено
Анибал
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
23
Вейга
Рафаэль
41
Эстевао
10
Рони
III
1
Швенгбер
Клейтон
45
Nathan
Mendes
3
Сантос
Эдуардо
14
Энрике
Педру
II
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
7
Рамирес
Эрик
II
8
Эвангелиста
Лукас
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
30
Henry
Mosquera
Палмейрас Сан-Паулу
4-4-2
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
9.1%
18.2%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

28 матчей

75%
10.7%
14.3%
21 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.4%
46.4%
7.2%
13 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

ПА
0:1
СA
2:1
СA
1:1
ПА
2:0
СA
2:2
СA
2:0
ПА
2:1
ПА
1:1
СA
2:4
СA
3:1
ПА
0:1
СA
1:0
К
1:0
К
1:3
СA
1:2
ПА
2:1
ПА
2:0
П
0:2
П
1:0
ПА
1:0
П
2:0
БСБ
0:2
БСБ
2:1
CP
1:2
CP
3:0
CP
2:3
CP
2:1
CP
2:5

Голы

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1.71
1.93

Среднее время на гол

52
46

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.21
0.57

Среднее время на гол

74
157

Всего голов

41
35

Голов в среднем за матч

1.46
1.25

Тотал матчей

2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

61
72

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 2 (1) 0.2
Рони III 2 0.2
Лазаро 2 0.2
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.2
Гомес Густаво 1 (1) 0.1
Лопес Хосе Мануэль 1 0.1
Вейга Рафаэль 1 0.1
Морено Анибал 1 0.1
Риос Ричард 1 0.1
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витиньо Витор V 2 0.2
Саша Эдуардо 2 0.2
Helio Junio 2 0.2
Рамирес Эрик II 1 0.1
Фернандес Матеус 1 0.1
Энрике Педру II 1 0.1
Эвангелиста Лукас 1 0.1
Ignacio Laquintana 1 0.1
Борбас Тиаго 1 0.1
Кандидо Луан 1 (1) 0.1
Густавиньо 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 4 0
Лопес Хосе Мануэль 3 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Эндрик II 3 0
Рафаэл Жозе 2 0
Рони III 2 0
Морено Анибал 2 0
Менино Габриэль 2 0
Вевертон Перейра 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Пикерес Хоакин 1 0
Caio Paulista 1 0
Риос Ричард 1 0
Эстевао 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Витор V 4 0
Да Силва Джадсом 2 1
Капишаба Жуниньо 3 0
Кандидо Луан 3 0
Nathan Mendes 3 0
Саша Эдуардо 1 1
Pedro Caixinha 1 1
Рамирес Эрик II 2 0
Эвангелиста Лукас 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Henry Mosquera 2 0
Швенгбер Клейтон 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Кунья Лукас 1 0
Мендес Дуглас 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
6
Палмейрас Сан-Паулу
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Ред Булл Брагантино
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
4
31%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
4
31%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
50%
4
36%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 10 6 3 1 18 - 9 21
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 6 2 2 17 - 9 20
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 6 2 2 13 - 5 20
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 3 2 14 - 7 18
5.
Байя
 10 5 3 2 14 - 11 18
6.
Крузейро
 9 5 2 2 12 - 10 17
7.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 14 - 9 15
8.
Ред Булл Брагантино
 10 4 3 3 13 - 11 15
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 4 2 2 7 - 5 14
10.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 14 - 13 13
11.
Жувентуде
 9 3 4 2 11 - 11 13
12.
Форталеза Сеара
 9 3 4 2 7 - 10 13
13.
Куяба
 10 3 1 6 12 - 15 10
14.
Крисьюма
 8 2 3 3 14 - 15 9
15.
Витория
 10 2 3 5 12 - 17 9
16.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 2 6 9 - 14 8
17.
Васко да Гама
 10 2 1 7 7 - 21 7
18.
Коринтианс
 10 1 4 5 7 - 11 7
19.
Гремио
 8 2 0 6 6 - 10 6
20.
Флуминенсе
 10 1 3 6 10 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Крузейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
3.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
4.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
5.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
7.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 2 1 2 4 - 4 7
12.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 4 6
15.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
16.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
17.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
18.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 6 4
19.
Крисьюма
 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
14.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Витория Willian VI 5
Байя Стум Эвералдо 5
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Аугусто Педро 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Рамирес Эрик II уходит с поля. Борбас Тиаго выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Рамирес Эрик II получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Рони III сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Вейга Рафаэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Ред Булл Брагантино онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный