Тур: 10.
2:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолВейга Рафаэль
38' Желтая карточкаРамирес Эрик
1:1
49' ГолФернандес Матеус
2:1
56' ГолРони III
70' Желтая карточкаВитиньо Витор
90'+6
Ход матча
21'
1:0
38'
49'
1:1
56'
2:1
70'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Майке
Роша
34
Kaiky
Naves
41
Эстевао
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
34 Kaiky NavesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоНападающий
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
7 Дуду
-
-
44 Витор Нуньеш
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
-
-
-
21 _Talisson
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
9.1%
18.2%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
28 матчей
75%
10.7%
14.3%
21 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.4%
46.4%
7.2%
13 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1.71
1.93
Среднее время на гол
52
46
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.21
0.57
Среднее время на гол
74
157
Всего голов
41
35
Голов в среднем за матч
1.46
1.25
Тотал матчей
2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
61
72
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|2 (1)
|0.2
|Рони III
|2
|0.2
|Лазаро
|2
|0.2
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.2
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.1
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.1
|Вейга Рафаэль
|1
|0.1
|Морено Анибал
|1
|0.1
|Риос Ричард
|1
|0.1
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витиньо Витор V
|2
|0.2
|Саша Эдуардо
|2
|0.2
|Helio Junio
|2
|0.2
|Рамирес Эрик II
|1
|0.1
|Фернандес Матеус
|1
|0.1
|Энрике Педру II
|1
|0.1
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.1
|Ignacio Laquintana
|1
|0.1
|Борбас Тиаго
|1
|0.1
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.1
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|4
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Морено Анибал
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Пикерес Хоакин
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Эстевао
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Витор V
|4
|0
|Да Силва Джадсом
|2
|1
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Кандидо Луан
|3
|0
|Nathan Mendes
|3
|0
|Саша Эдуардо
|1
|1
|Pedro Caixinha
|1
|1
|Рамирес Эрик II
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Henry Mosquera
|2
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Кунья Лукас
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
6
Палмейрас Сан-Паулу
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Ред Булл Брагантино
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
4
31%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
4
31%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
50%
4
36%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
55
46
19
19
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Витория
|Willian VI
|5
|Байя
|Стум Эвералдо
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|5