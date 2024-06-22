  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 11.
Крисьюма
1:0
Первый тайм: 21'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
1:0
10' Гол
Gustavo Barreto
21' Желтая карточка
Alexander Barboza
1
Gustavo
XII
13
Jonatan
Moreira
III
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
6
Роналд
17
Matheus
XV
11
Боласье
Янник
23
Eder1
14
Трауко
Мигель
12
John
Victor
4
Понте
Матео
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
66
Cuiabano
26
Грегоре
6
Че
Че
70
Ромеро
Оскар
7
Энрике
Луис
IX
9
Соарес
Франсиско
11
Сантос
Жуниор
Крисьюма
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3

История личных встреч

Крисьюма
Ботафого Рио-де-Жанейро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

К
4:2
КБ
2:2
БСА
1:1
БСА
6:0
БСА
3:0
БСА
1:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

3.75
1.75

Среднее время на гол

24
51

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.83
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

31
77

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 3 0.33
Gustavo Barreto 2 0.22
Fellipe Mateus 2 0.22
Боласье Янник 1 0.11
Marcelo Hermes 1 0.11
Newton 1 0.11
Трауко Мигель 1 0.11
Фигейреду Тобиаш 1 0.11
Renato Kayzer 1 0.11
Higor Meritao 1 0.11
Кайке Артур 1 0.11
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Роналд 0 0
Rodrigo Fagundes 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 3 0.27
Данило Барбоза 3 0.27
Саварино Джефферсон 2 0.18
Баштуш Бартоломеу 2 0.18
Соарес Франсиско 2 (1) 0.18
Энрике Луис IX 1 0.09
Джеффиньо 1 0.09
Cuiabano 1 0.09
Jacob Montes 1 0.09
Понте Матео 1 0.09
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Ромеро Оскар 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo XII 2 1
Rodrigo Fagundes 3 0
Eder1 3 0
Трауко Мигель 1 1
Боласье Янник 2 0
Фигейреду Тобиаш 2 0
Маркиньос IV 2 0
Роналд 2 0
Higor Meritao 2 0
Marcelo Hermes 1 0
Аллано Лима 1 0
Gustavo Barreto 1 0
Alisson III 1 0
Matheus XV 1 0
Fellipe Mateus 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 2 1
Данило Барбоза 3 0
Соарес Франсиско 2 0
Джеффиньо 2 0
Дамиан Суарес 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Marlon Freitas 2 0
Эрнандес Диего 2 0
Грегоре 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Lucas Halter 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3
Крисьюма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
8
Крисьюма
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
1
7%
4
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
4
29%
3
18%
61-75
2
14%
4
24%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5
Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4

Результаты матчей

Крисьюма
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
4 раза 80%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
6
1
7
2.5
1
9
1
7
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 10 6 3 1 18 - 9 21
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 11 6 2 3 17 - 10 20
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 3 2 14 - 7 18
5.
Байя
 10 5 3 2 14 - 11 18
6.
Крузейро
 9 5 2 2 12 - 10 17
7.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 14 - 9 15
8.
Ред Булл Брагантино
 10 4 3 3 13 - 11 15
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 4 2 2 7 - 5 14
10.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 14 - 13 13
11.
Жувентуде
 9 3 4 2 11 - 11 13
12.
Форталеза Сеара
 9 3 4 2 7 - 10 13
13.
Крисьюма
 1:0 9 3 3 3 15 - 15 12
14.
Куяба
 10 3 1 6 12 - 15 10
15.
Витория
 10 2 3 5 12 - 17 9
16.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 2 6 9 - 14 8
17.
Васко да Гама
 10 2 1 7 7 - 21 7
18.
Коринтианс
 10 1 4 5 7 - 11 7
19.
Гремио
 8 2 0 6 6 - 10 6
20.
Флуминенсе
 10 1 3 6 10 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Крузейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
3.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
4.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
5.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 5 3 1 1 9 - 4 10
7.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 2 1 2 4 - 4 7
12.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 4 6
15.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
16.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
17.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
18.
Крисьюма
 1:0 5 1 2 2 7 - 10 5
19.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 6 4
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 6 3 1 2 8 - 6 10
3.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Крисьюма
 1:0 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
14.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Витория Willian VI 5
Байя Стум Эвералдо 5
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Аугусто Педро 5
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  • Первый тайм
  • 10'
    Роналд сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Barreto бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крисьюма
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
3.65
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3.40
3.25
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Где смотреть матч Крисьюма 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

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Крисьюма
Ботафого Рио-де-Жанейро
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