Тур: 11.
1:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
10'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
6
Роналд
17
Matheus
XV
23
Eder1
12
John
Victor
66
Cuiabano
26
Грегоре
6
Че
Че
70
Ромеро
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
- Нападающий
-
23 Eder1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
- Нападающий
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
-
25 Alisson III
-
41 Erick Garcia
-
30 Mateo Barcia
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Ярлен
-
25 Kaue
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Крисьюма
Ботафого Рио-де-Жанейро
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
3.75
1.75
Среднее время на гол
24
51
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.83
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
31
77
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|3
|0.33
|Gustavo Barreto
|2
|0.22
|Fellipe Mateus
|2
|0.22
|Боласье Янник
|1
|0.11
|Marcelo Hermes
|1
|0.11
|Newton
|1
|0.11
|Трауко Мигель
|1
|0.11
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.11
|Renato Kayzer
|1
|0.11
|Higor Meritao
|1
|0.11
|Кайке Артур
|1
|0.11
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
|Роналд
|0
|0
|Rodrigo Fagundes
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|3
|0.27
|Данило Барбоза
|3
|0.27
|Саварино Джефферсон
|2
|0.18
|Баштуш Бартоломеу
|2
|0.18
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.18
|Энрике Луис IX
|1
|0.09
|Джеффиньо
|1
|0.09
|Cuiabano
|1
|0.09
|Jacob Montes
|1
|0.09
|Понте Матео
|1
|0.09
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Ромеро Оскар
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo XII
|2
|1
|Rodrigo Fagundes
|3
|0
|Eder1
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Боласье Янник
|2
|0
|Фигейреду Тобиаш
|2
|0
|Маркиньос IV
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Marcelo Hermes
|1
|0
|Аллано Лима
|1
|0
|Gustavo Barreto
|1
|0
|Alisson III
|1
|0
|Matheus XV
|1
|0
|Fellipe Mateus
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|2
|1
|Данило Барбоза
|3
|0
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Дамиан Суарес
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Эрнандес Диего
|2
|0
|Грегоре
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Понте Матео
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Крисьюма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
8
Крисьюма
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
1
7%
4
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
4
29%
3
18%
61-75
2
14%
4
24%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5
Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4
Результаты матчей
Крисьюма
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
4 раза 80%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
46
17
19
17
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|3.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|12 - 10
|17
|7.
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|9.
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|7 - 10
|13
|13.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|14.
|10
|3
|1
|6
|12 - 15
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|16.
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|17.
|10
|2
|1
|7
|7 - 21
|7
|18.
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|19.
|8
|2
|0
|6
|6 - 10
|6
|20.
|10
|1
|3
|6
|10 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|16.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|17.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|18.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|19.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|19.
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Витория
|Willian VI
|5
|Байя
|Стум Эвералдо
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|5