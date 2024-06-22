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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 11.
Крисьюма
2:1
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
1:0
10' Гол
Gustavo Barreto
21' Желтая карточка
Alexander Barboza
43' Желтая карточка
Фигейреду Тобиаш
1:1
55' Гол
Lucas Halter
64' Желтая карточка
Грегоре
70' Желтая карточка
Ромеро Оскар
79' Желтая карточка
Fellipe Mateus
2:1
84' Гол
Кайке Артур
90' Желтая карточка
Аллано Лима
90' Желтая карточка
Gustavo XII
90'+9
1
Gustavo
XII
13
Jonatan
Moreira
III
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
6
Роналд
17
Matheus
XV
11
Боласье
Янник
23
Eder1
14
Трауко
Мигель
12
John
Victor
4
Понте
Матео
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
66
Cuiabano
26
Грегоре
6
Че
Че
70
Ромеро
Оскар
7
Энрике
Луис
IX
9
Соарес
Франсиско
11
Сантос
Жуниор
Крисьюма
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3

История личных встреч

Крисьюма
Ботафого Рио-де-Жанейро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

К
4:2
КБ
2:2
БСА
1:1
БСА
6:0
БСА
3:0
БСА
1:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

3.75
1.75

Среднее время на гол

24
51

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.83
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

31
77

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 3 0.33
Gustavo Barreto 2 0.22
Fellipe Mateus 2 0.22
Кайке Артур 2 0.22
Боласье Янник 1 0.11
Marcelo Hermes 1 0.11
Newton 1 0.11
Трауко Мигель 1 0.11
Фигейреду Тобиаш 1 0.11
Renato Kayzer 1 0.11
Higor Meritao 1 0.11
Клаудиньо Родригес 0 0
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Роналд 0 0
Rodrigo Fagundes 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 3 0.27
Данило Барбоза 3 0.27
Саварино Джефферсон 2 0.18
Баштуш Бартоломеу 2 0.18
Соарес Франсиско 2 (1) 0.18
Энрике Луис IX 1 0.09
Джеффиньо 1 0.09
Cuiabano 1 0.09
Lucas Halter 1 0.09
Jacob Montes 1 0.09
Понте Матео 1 0.09
Ромеро Оскар 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo XII 3 1
Фигейреду Тобиаш 3 0
Rodrigo Fagundes 3 0
Eder1 3 0
Трауко Мигель 1 1
Боласье Янник 2 0
Маркиньос IV 2 0
Аллано Лима 2 0
Fellipe Mateus 2 0
Роналд 2 0
Higor Meritao 2 0
Marcelo Hermes 1 0
Gustavo Barreto 1 0
Alisson III 1 0
Matheus XV 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 3 1
Ромеро Оскар 3 0
Данило Барбоза 3 0
Грегоре 3 0
Соарес Франсиско 2 0
Джеффиньо 2 0
Дамиан Суарес 2 0
Marlon Freitas 2 0
Эрнандес Диего 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Lucas Halter 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
4
Крисьюма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
8
Крисьюма
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Ботафого Рио-де-Жанейро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
4
44%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
2
13%
4
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
3
19%
4
22%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
2
18%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
4
25%
1
9%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5
Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4

Результаты матчей

Крисьюма
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 80%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
4
1 раз 11%
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
4
7
1
8
2.5
1
10
1
8
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 10 6 3 1 18 - 9 21
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 2 3 18 - 11 20
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 3 2 14 - 7 18
5.
Байя
 10 5 3 2 14 - 11 18
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 9 5 2 2 8 - 5 17
7.
Крузейро
 9 5 2 2 12 - 10 17
8.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 14 - 9 15
9.
Ред Булл Брагантино
 10 4 3 3 13 - 11 15
10.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 14 - 13 13
11.
Жувентуде
 9 3 4 2 11 - 11 13
12.
Форталеза Сеара
 9 3 4 2 7 - 10 13
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 0:0 11 3 2 6 12 - 15 11
15.
Витория
 10 2 3 5 12 - 17 9
16.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 11 2 3 6 9 - 14 9
17.
Васко да Гама
 10 2 1 7 7 - 21 7
18.
Коринтианс
 10 1 4 5 7 - 11 7
19.
Гремио
 0:1 9 2 0 7 6 - 11 6
20.
Флуминенсе
 10 1 3 6 10 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Крузейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
3.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
4.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
5.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
7.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 2 1 2 4 - 4 7
12.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Гремио
 0:1 5 2 0 3 4 - 5 6
15.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
16.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
17.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 0:0 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 5 3 0 2 4 - 3 9
4.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
5.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 6 2 2 2 5 - 4 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 0:0 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
14.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Гремио
 0:1 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Витория Willian VI 5
Байя Стум Эвералдо 5
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
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Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Аугусто Педро 5
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Фигейреду Тобиаш получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Г О О О О Л - Матеушиньо бьет в цель!
    • 21'
      Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Роналд сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Barreto бьет в цель!
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