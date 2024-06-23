Тур: 11.
0:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаАллисон
35' Желтая карточкаClayson
43' Желтая карточкаМинейро Лукас
45' Желтая карточкаRhaldney Norberto
90' Желтая карточкаПети Арманду
90'+6
Ход матча
28'
35'
43'
63'
90'
4
Marllon
20
Рикельме
10
Max
Alves
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 RailanЗащитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
3 АллисонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
97 Andre1
-
-
34 Bruno VI
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 РониПолузащитник
-
20 Mateo Zuleta
-
21 Max
-
19 Derek
-
-
-
16 Randerson
-
-
-
Главный тренер: Anderson Gomes
История личных встреч
Куяба
Атлетико Гойаненсе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.8
Среднее время на гол
120
112
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.75
Среднее время на гол
112
120
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.78
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
115
115
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|3 (1)
|0.27
|Clayson
|3
|0.27
|Рамон
|2
|0.18
|Кафу Жонатан
|1
|0.09
|Max Alves
|1
|0.09
|Chrytian Eliel
|1
|0.09
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.09
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|2
|0.18
|Guilherme Romao
|1
|0.09
|Shaylon
|1 (1)
|0.09
|Вагнер Лав
|1
|0.09
|Gabriel Baralhas
|1
|0.09
|Derek
|1
|0.09
|Mateo Zuleta
|1
|0.09
|Роналдо
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matheus Alexandre
|4
|0
|Денилсон Невес
|3
|0
|Рамон
|3
|0
|Marllon
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Railan
|2
|0
|Минейро Лукас
|2
|0
|Clayson
|2
|0
|Fernando Sobral
|2
|0
|Ласерда Дерик
|2
|0
|Филипе Аугусто
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Andre1
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
|Guilherme Madruga
|1
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|5
|0
|Martins Adriano
|3
|0
|Guilherme Romao
|3
|0
|Роналдо
|1
|1
|Магиньо
|1
|1
|Luiz Felipe III
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Alix
|1
|1
|Энрике Педру II
|2
|0
|Рони
|2
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|0
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Shaylon
|1
|0
|Bruno Tubarao
|1
|0
|Ранжел Педро
|1
|0
|Derek
|1
|0
|Alejo Cruz Techera
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Атлетико Гойаненсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Куяба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
6
1
Куяба
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Атлетико Гойаненсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
4
44%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
33%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
6
40%
2
13%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5
Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0
Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1
Результаты матчей
Куяба
Атлетико Гойаненсе
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Куяба
Атлетико Гойаненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
32
15
14
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
24
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
65
29
38
29
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|3.
|11
|6
|2
|3
|18 - 11
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|12 - 10
|17
|8.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 9
|16
|9.
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|10.
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|7 - 10
|13
|13.
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|15.
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|16.
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|17.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|7 - 21
|8
|18.
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|19.
|9
|2
|0
|7
|6 - 11
|6
|20.
|10
|1
|3
|6
|10 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 12
|8
|11.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|16.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|17.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|18.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|4.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|19.
|0:0
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Витория
|Willian VI
|5
|Байя
|Стум Эвералдо
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|5