  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 11.
Куяба
0:0
Конец матча
Атлетико Гойаненсе
0'
28' Желтая карточка
Аллисон
35' Желтая карточка
Clayson
43' Желтая карточка
Минейро Лукас
45' Желтая карточка
Rhaldney Norberto
90' Желтая карточка
Пети Арманду
90'+6
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
10
Max
Alves
7
Кафу
Жонатан
9
Питта
Исидро
25
Clayson
1
Ранжел
Педро
2
Магиньо
3
Martins
Adriano
4
Энрике
Педру
II
6
Guilherme
Romao
5
Lucas
Kal
8
Gabriel
Baralhas
7
Rhaldney
Norberto
10
Shaylon
11
Фернандо
Луис
IV
9
Emiliano
Rodriguez
Куяба
4-3-3
Атлетико Гойаненсе
4-5-1

История личных встреч

Куяба
Атлетико Гойаненсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:1
К
0:0
СA
1:1
К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
ТМС
1:1
СB
1:1
СB
0:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.8

Среднее время на гол

120
112

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.75

Среднее время на гол

112
120

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.78
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

115
115

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 3 (1) 0.27
Clayson 3 0.27
Рамон 2 0.18
Кафу Жонатан 1 0.09
Max Alves 1 0.09
Chrytian Eliel 1 0.09
Fernando Sobral 1 (1) 0.09
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 2 0.18
Guilherme Romao 1 0.09
Shaylon 1 (1) 0.09
Вагнер Лав 1 0.09
Gabriel Baralhas 1 0.09
Derek 1 0.09
Mateo Zuleta 1 0.09
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matheus Alexandre 4 0
Денилсон Невес 3 0
Рамон 3 0
Marllon 3 0
Пети Арманду 1 1
Эмпереур Алан 2 0
Railan 2 0
Минейро Лукас 2 0
Clayson 2 0
Fernando Sobral 2 0
Ласерда Дерик 2 0
Филипе Аугусто 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Аллисон 1 0
Andre1 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Guilherme Madruga 1 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 5 0
Martins Adriano 3 0
Guilherme Romao 3 0
Роналдо 1 1
Магиньо 1 1
Luiz Felipe III 1 1
Gabriel Barros 1 1
Alix 1 1
Энрике Педру II 2 0
Рони 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Gabriel Baralhas 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Shaylon 1 0
Bruno Tubarao 1 0
Ранжел Педро 1 0
Derek 1 0
Alejo Cruz Techera 1 0

Результаты матчей

Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Атлетико Гойаненсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Куяба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

6
1
Куяба
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Атлетико Гойаненсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
4
44%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
33%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
6
40%
2
13%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5
Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0
Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1

Результаты матчей

Куяба
Атлетико Гойаненсе

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Куяба
Атлетико Гойаненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
3
8
2
9
2.5
2
9
3.5
2
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 10 6 3 1 18 - 9 21
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 2 3 18 - 11 20
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 3 2 14 - 7 18
5.
Байя
 10 5 3 2 14 - 11 18
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 5 2 2 8 - 5 17
7.
Крузейро
 9 5 2 2 12 - 10 17
8.
Сан-Паулу
 0:0 11 4 4 3 14 - 9 16
9.
Ред Булл Брагантино
 10 4 3 3 13 - 11 15
10.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 14 - 13 13
11.
Жувентуде
 9 3 4 2 11 - 11 13
12.
Форталеза Сеара
 9 3 4 2 7 - 10 13
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 11 3 2 6 12 - 15 11
15.
Витория
 10 2 3 5 12 - 17 9
16.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 14 9
17.
Васко да Гама
 0:0 11 2 2 7 7 - 21 8
18.
Коринтианс
 10 1 4 5 7 - 11 7
19.
Гремио
 9 2 0 7 6 - 11 6
20.
Флуминенсе
 10 1 3 6 10 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Крузейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
3.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
4.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
5.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
7.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Васко да Гама
 0:0 6 2 2 2 5 - 12 8
11.
Сан-Паулу
 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
12.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 2 1 2 4 - 4 7
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
15.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
16.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
17.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
4.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
5.
Сан-Паулу
 0:0 6 2 3 1 9 - 5 9
6.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
14.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 0:0 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Витория Willian VI 5
Байя Стум Эвералдо 5
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Аугусто Педро 5
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  • 58'
    Матеус Александр уходит с поля. Railan выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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