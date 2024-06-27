Тур: 12.
1:1
Второй тайм: 54'
0'
1:0
7' ГолThaciano
1:1
20' ГолHenrique Paulo
32' Желтая карточкаАдсон
38' Желтая карточкаDavid VI
Ход матча
7'
1:0
20'
1:1
32'
38'
16
Thaciano
38
Victor
X
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
28
Адсон
7
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Yago I
-
5 Rezende2
-
66 Ryan Santos
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Victor XЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Hugo MouraПолузащитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
- Полузащитник
-
28 АдсонНападающий
- Нападающий
-
7 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
-
32 Рохас РобертЗащитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 РайанНападающий
-
31 РоссиНападающий
- Нападающий
-
66 ЛеандриньоНападающий
-
98 JP
-
23 Jose Gabriel
-
3 Leo XV
-
Главный тренер: Rafael Paiva
История личных встреч
Байя
Васко да Гама
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Среднее время на гол
64
150
Всего голов
33
16
Голов в среднем за матч
1.65
0.8
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
54
112
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|0.42
|Gabriel Teixeira
|3
|0.25
|Thaciano
|3
|0.25
|Эступиньян Оскар
|2
|0.17
|Александр Кайо
|2
|0.17
|Лукас Жан
|1
|0.08
|Соуза Коули
|1
|0.08
|Ademir Santos
|1
|0.08
|Ратао Рафаэл
|1
|0.08
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|4
|0.33
|David VI
|2
|0.17
|Леандриньо
|1
|0.08
|Майкон Перейра
|1
|0.08
|Henrique Paulo
|1
|0.08
|Mateus Cocao
|1
|0.08
|Guilherme Estrella
|1
|0.08
|Пайе Димитри
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Hugo Moura
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
|JP
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thaciano
|4
|0
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Де Пена Карлос
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Лукас Жан
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Rezende2
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальдамес Пабло
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|David VI
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Луис Виктор
|1
|1
|Hugo Moura
|1
|1
|Victor X
|1
|1
|Росси
|2
|0
|Майкон Перейра
|2
|0
|Mateus Cocao
|2
|0
|Адсон
|1
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Пракседес Бруно
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
Результаты матчей
Байя
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Васко да Гама
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Васко да Гама
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
7
7
Байя
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Васко да Гама
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
2
100%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Забито
18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
6
33%
1
10%
61-75
5
28%
2
20%
76-90
Пропущено
12
23
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
2
17%
6
26%
46-60
3
25%
3
13%
61-75
2
17%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0
Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0
Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4
Результаты матчей
Байя
Васко да Гама
Точный счет
1:0
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Байя
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
38
110
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|20 - 11
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|3.
|0:2
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|4.
|1:1
|12
|6
|4
|2
|19 - 13
|22
|5.
|11
|6
|2
|3
|15 - 14
|20
|6.
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|7.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|8 - 5
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|16 - 14
|18
|9.
|2:0
|11
|4
|5
|2
|10 - 11
|17
|10.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|11.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|12.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|15 - 14
|15
|13.
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|15.
|1:1
|12
|3
|2
|7
|12 - 23
|11
|16.
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|17.
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|18.
|12
|1
|6
|5
|9 - 13
|9
|19.
|10
|2
|1
|7
|7 - 12
|7
|20.
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|7.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|8.
|2:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|9.
|0:2
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|11.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|16.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|18.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|2:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|17.
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|1:1
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5 (4)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Витория
|Willian VI
|5
|Жувентуде
|Барбоза Лукас
|4 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|6