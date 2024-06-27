  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 12.
Байя
1:1
Второй тайм: 54'
Васко да Гама
0'
1:0
7' Гол
Thaciano
1:1
20' Гол
Henrique Paulo
32' Желтая карточка
Адсон
38' Желтая карточка
David VI

Ход матча

7'
Thaciano
(Стум Эвералдо)
1:0
20'
1:1
Henrique Paulo
(Lucas Piton)
32'
 
Адсон
38'
 
David VI
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Байя
Ничья
Васко да Гама
5.70
4.02
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Все Коэффициенты
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
38
Victor
X
4
Майкон
Перейра
6
Lucas
Piton
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
14
Guilherme
Estrella
28
Адсон
99
Pablo
Vegetti
7
David
VI
Байя
4-4-2
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Байя
Васко да Гама

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СB
2:1
СB
1:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:1
К
2:0
СA
3:0
К
3:0
СA
3:0
СA
2:1
СB
1:0
СB
4:3
СA
0:2
СA
1:1
СB
2:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Среднее время на гол

64
150

Всего голов

33
16

Голов в среднем за матч

1.65
0.8

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

54
112

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 5 (1) 0.42
Gabriel Teixeira 3 0.25
Thaciano 3 0.25
Эступиньян Оскар 2 0.17
Александр Кайо 2 0.17
Лукас Жан 1 0.08
Соуза Коули 1 0.08
Ademir Santos 1 0.08
Ратао Рафаэл 1 0.08
Рибейро Эвертон 0 0
Да Силва Лусиано 0 0
Де Пена Карлос 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 4 0.33
David VI 2 0.17
Леандриньо 1 0.08
Майкон Перейра 1 0.08
Henrique Paulo 1 0.08
Mateus Cocao 1 0.08
Guilherme Estrella 1 0.08
Пайе Димитри 0 0
Росси 0 0
Адсон 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
Hugo Moura 0 0
Lucas Piton 0 0
JP 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thaciano 4 0
Кану Рубенилсон 3 0
Де Пена Карлос 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Лукас Жан 2 0
Александр Кайо 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Yago I 1 0
Rezende2 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальдамес Пабло 3 0
Pablo Vegetti 3 0
David VI 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Луис Виктор 1 1
Hugo Moura 1 1
Victor X 1 1
Росси 2 0
Майкон Перейра 2 0
Mateus Cocao 2 0
Адсон 1 0
Кампуш Сержинью 1 0
Leo XV 1 0
Lucas Piton 1 0
Пракседес Бруно 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0

Результаты матчей

Байя
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Васко да Гама
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Васко да Гама
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

7
7
Байя
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Васко да Гама
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
2
100%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
6
33%
1
10%
61-75
5
28%
2
20%
76-90

Пропущено

12
23
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
2
17%
6
26%
46-60
3
25%
3
13%
61-75
2
17%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0
Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0
Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4

Результаты матчей

Байя
Васко да Гама

Точный счет

1:0
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Байя
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
1.5
Больше Меньше
3
8
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 7 2 3 20 - 12 23
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:2 12 7 2 3 16 - 8 23
4.
Байя
 1:1 12 6 4 2 19 - 13 22
5.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 10 5 3 2 8 - 5 18
8.
Ред Булл Брагантино
 12 5 3 4 16 - 14 18
9.
Форталеза Сеара
 2:0 11 4 5 2 10 - 11 17
10.
Жувентуде
 11 4 4 3 14 - 15 16
11.
Сан-Паулу
 11 4 3 4 15 - 13 15
12.
Атлетико Минейро
 0:0 11 3 6 2 15 - 14 15
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 12 3 3 6 13 - 16 12
15.
Васко да Гама
 1:1 12 3 2 7 12 - 23 11
16.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 4 6 10 - 15 10
17.
Витория
 11 2 3 6 13 - 19 9
18.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
19.
Гремио
 10 2 1 7 7 - 12 7
20.
Флуминенсе
 11 1 3 7 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 1:1 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
7.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Форталеза Сеара
 2:0 6 3 3 0 7 - 3 12
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:2 6 3 1 2 7 - 5 10
10.
Васко да Гама
 1:1 6 3 1 2 9 - 13 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 5 2 3 0 4 - 2 9
12.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
16.
Атлетико Минейро
 0:0 5 1 3 1 6 - 7 6
17.
Флуминенсе
 6 1 3 2 8 - 9 6
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:2 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 5 3 0 2 4 - 3 9
5.
Атлетико Минейро
 0:0 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
7.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Байя
 1:1 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Форталеза Сеара
 2:0 5 1 2 2 3 - 8 5
12.
Ред Булл Брагантино
 6 1 2 3 7 - 8 5
13.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Витория
 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 1:1 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Витория Willian VI 5
Жувентуде Барбоза Лукас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Форталеза Сеара Аугусто Педро 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Давид получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Адсон получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Лукас Питон сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Пауло Энрике бьет в цель!
  • 7'
    Стум Эвералдо сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Тасиано бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Васко да Гама
5.70
4.02
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6.90
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Байя
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