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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 12.
Форталеза Сеара
3:0
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1:0
9' Гол
Лусеро Хуан Мартин
12' Желтая карточка
Аугусто Педро
46' Желтая карточка
Рони III
2:0
47' Гол
Лусеро Хуан Мартин
57' Желтая карточка
Морено Анибал
67' Желтая карточка
Бритес Эмануэль
3:0
69' Гол
Пачеко Бруно
90'+3
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
25
Кардона
Томас
6
Пачеко
Бруно
17
Велисон
Хосе
28
Аугусто
Педро
35
Эркулес
22
Пикашу
Яго
9
Лусеро
Хуан
Мартин
39
Мачука
Иманоль
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
34
Kaiky
Naves
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
5
Морено
Анибал
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
12
Майке
Роша
10
Рони
III
16
Caio
Paulista
Форталеза Сеара
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Форталеза Сеара
Палмейрас Сан-Паулу

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

СA
2:2
СA
3:1
К
1:0
К
3:0
СA
4:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

19
3

Голов в среднем за матч

3.17
0.5

Среднее время на гол

28
180

Всего голов

25
7

Голов в среднем за матч

2.08
0.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
154

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 4 (1) 0.36
Почеттино Томас 1 0.09
Лопес Брено 1 0.09
Мачука Иманоль 1 0.09
Эркулес 1 0.09
Кушчевич Бенхамин 1 0.09
Пачеко Бруно 1 0.09
Наварро Кевин 1 0.09
Пикашу Яго 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 3 (1) 0.25
Лопес Хосе Мануэль 2 0.17
Рони III 2 0.17
Лазаро 2 0.17
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.17
Вейга Рафаэль 1 0.08
Гомес Густаво 1 (1) 0.08
Майке Роша 1 0.08
Морено Анибал 1 0.08
Риос Ричард 1 0.08
Рафаэл Жозе 0 0
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 6 0
Бритес Эмануэль 4 1
Лусеро Хуан Мартин 3 0
Почеттино Томас 3 0
Renato Kayzer 1 1
Пикашу Яго 2 0
Leandro Martinez I 2 0
Лопес Брено 2 0
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Пачеко Бруно 1 0
Калебе 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 4 0
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Рони III 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Морено Анибал 3 0
Эндрик II 3 0
Рафаэл Жозе 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Менино Габриэль 2 0
Вевертон Перейра 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Caio Paulista 1 0
Риос Ричард 1 0
Эстевао 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
7
Форталеза Сеара
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

11
17
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
5
29%
29%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
1
9%
4
24%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0
Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0
Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
2
9
1.5
6
6
1
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Байя
 12 7 3 2 20 - 13 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 7 2 3 20 - 12 23
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
7.
Ред Булл Брагантино
 12 5 3 4 16 - 14 18
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 5 2 3 9 - 7 17
9.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 17 - 15 17
10.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 11 - 11 17
11.
Жувентуде
 11 4 4 3 14 - 15 16
12.
Сан-Паулу
 11 4 3 4 15 - 13 15
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 12 3 3 6 13 - 16 12
15.
Васко да Гама
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 4 6 10 - 15 10
17.
Витория
 11 2 3 6 13 - 19 9
18.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
19.
Гремио
 10 2 1 7 7 - 12 7
20.
Флуминенсе
 11 1 3 7 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
7.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 8 - 3 12
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
10.
Васко да Гама
 6 3 1 2 9 - 13 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
16.
Атлетико Минейро
 5 1 3 1 6 - 7 6
17.
Флуминенсе
 6 1 3 2 8 - 9 6
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
12.
Ред Булл Брагантино
 6 1 2 3 7 - 8 5
13.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Витория
 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
20.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Витория Willian VI 5
Жувентуде Барбоза Лукас 4 (1)
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Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Форталеза Сеара Аугусто Педро 6
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