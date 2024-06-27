Тур: 12.
3:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолЛусеро Хуан Мартин
12' Желтая карточкаАугусто Педро
46' Желтая карточкаРони III
2:0
47' ГолЛусеро Хуан Мартин
57' Желтая карточкаМорено Анибал
67' Желтая карточкаБритес Эмануэль
3:0
69' ГолПачеко Бруно
90'+3
Ход матча
8'
9'
1:0
12'
46'
47'
2:0
57'
60'
61'
67'
69'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
2
Тинга
I
17
Велисон
Хосе
35
Эркулес
22
Пикашу
Яго
34
Kaiky
Naves
12
Майке
Роша
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
22 Пикашу ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
20 Дуду V1
-
-
31 Аморим
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Kaiky NavesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Майке РошаНападающий
-
10 Рони IIIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
7 Дуду
-
-
41 Эстевао
-
44 Витор Нуньеш
-
57 Луиджи
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Форталеза Сеара
Палмейрас Сан-Паулу
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
19
3
Голов в среднем за матч
3.17
0.5
Среднее время на гол
28
180
Всего голов
25
7
Голов в среднем за матч
2.08
0.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
43
154
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|4 (1)
|0.36
|Почеттино Томас
|1
|0.09
|Лопес Брено
|1
|0.09
|Мачука Иманоль
|1
|0.09
|Эркулес
|1
|0.09
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.09
|Пачеко Бруно
|1
|0.09
|Наварро Кевин
|1
|0.09
|Пикашу Яго
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|3 (1)
|0.25
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.17
|Рони III
|2
|0.17
|Лазаро
|2
|0.17
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.17
|Вейга Рафаэль
|1
|0.08
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.08
|Майке Роша
|1
|0.08
|Морено Анибал
|1
|0.08
|Риос Ричард
|1
|0.08
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аугусто Педро
|6
|0
|Бритес Эмануэль
|4
|1
|Лусеро Хуан Мартин
|3
|0
|Почеттино Томас
|3
|0
|Renato Kayzer
|1
|1
|Пикашу Яго
|2
|0
|Leandro Martinez I
|2
|0
|Лопес Брено
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Тити
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Пачеко Бруно
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|4
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Рони III
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Эстевао
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
7
Форталеза Сеара
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
11
17
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
5
29%
29%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
1
9%
4
24%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0
Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0
Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
75
29
66
110
210
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5 (4)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Витория
|Willian VI
|5
|Жувентуде
|Барбоза Лукас
|4 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|6