Тур: 12.
1:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаIgor Rabello
33' Желтая карточкаДе Лара Фукс Бруно
34' Желтая карточкаУэсли Лопес
45' Желтая карточкаСкарпа Густаво
0:1
53' ГолIgor Rabello
61' Желтая карточкаЭнрике Бруно
0:1
67' Не забитый пенальтиПатрик Алан
1:1
67' ГолПатрик Алан
71' Желтая карточкаАларио Лукас
90' Желтая карточкаФеррейра Мариано
1:2
90' ГолРомуло
90'+9
Ход матча
28'
34'
45'
53'
0:1
61'
67'
0:1
67'
1:1
71'
78'
79'
87'
90'
90'
1:2
44
Витао
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
21
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
7 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
-
-
-
-
24 Anthoni
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 ПедриньоПолузащитник
-
47 РомулоПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
40 Victinho
-
-
-
41 Isaac Aguiar
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Минейро
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед
35 матчей
45.7%
14.3%
40%
16 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
10 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.44
1.35
Среднее время на гол
62
66
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.53
0.83
Среднее время на гол
58
108
Всего голов
52
38
Голов в среднем за матч
1.49
1.09
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
Среднее время на гол
60
82
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|4
|0.4
|Борре Рафаэль
|1
|0.1
|Фернандо Режес
|1
|0.1
|Мальо Уго
|1
|0.1
|Патрик Алан
|1
|0.1
|Витао
|1
|0.1
|Энрике Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|4 (1)
|0.36
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.27
|Варгас Эдуардо
|3
|0.27
|Сарачо Федерико
|2
|0.18
|Халк Живанилдо
|1
|0.09
|Арана Гильерме
|1
|0.09
|Brahian Palacios
|1
|0.09
|Ромуло
|1
|0.09
|Igor Rabello
|1
|0.09
|Igor Gomes
|0
|0
|Carlos Amaral
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|4
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Аларио Лукас
|3
|0
|Ромуло
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Борре Рафаэль
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Мальо Уго
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Рочет Серхио
|1
|0
|Гомес Бруно
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|3
|2
|Де Лара Фукс Бруно
|4
|1
|Халк Живанилдо
|2
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Арана Гильерме
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
4
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Атлетико Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
6
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
1
20%
4
36%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
22%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
4
44%
3
18%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Пропущено
7
15
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
2
29%
5
33%
61-75
2
29%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Минейро
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
19
65
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5 (4)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Витория
|Willian VI
|5
|Жувентуде
|Барбоза Лукас
|4 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|6