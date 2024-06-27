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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 12.
Интернасьонал Порту Алегре
1:2
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
28' Желтая карточка
Igor Rabello
33' Желтая карточка
Де Лара Фукс Бруно
34' Желтая карточка
Уэсли Лопес
45' Желтая карточка
Скарпа Густаво
0:1
53' Гол
Igor Rabello
61' Желтая карточка
Энрике Бруно
0:1
67' Не забитый пенальти
Патрик Алан
1:1
67' Гол
Патрик Алан
71' Желтая карточка
Аларио Лукас
90' Желтая карточка
Феррейра Мариано
1:2
90' Гол
Ромуло
90'+9
12
Fabricio
Agosto
Ramírez3
2
Мальо
Уго
44
Витао
4
Ренан
Роберт
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
8
Энрике
Бруно
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
21
Уэсли
Лопес
31
Matheus
Mendes
16
Igor
Rabello
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
21
Батталья
Родриго
25
Феррейра
Мариано
15
Сарачо
Федерико
30
Brahian
Palacios
6
Скарпа
Густаво
7
Халк
Живанилдо
42
Carlos
Amaral
10
Паулиньо
Жозе
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1
Атлетико Минейро
3-4-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Минейро

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед

35 матчей

45.7%
14.3%
40%
16 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
10 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:1
КСМР
0:1
К
2:2
К
1:2
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:3
КЛ
3:1
КЛ
2:2
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.44
1.35

Среднее время на гол

62
66

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.53
0.83

Среднее время на гол

58
108

Всего голов

52
38

Голов в среднем за матч

1.49
1.09

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
10
Больше 29%
Меньше 71%
25

Среднее время на гол

60
82

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 4 0.4
Борре Рафаэль 1 0.1
Фернандо Режес 1 0.1
Мальо Уго 1 0.1
Патрик Алан 1 0.1
Витао 1 0.1
Энрике Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 4 (1) 0.36
Скарпа Густаво 3 (1) 0.27
Варгас Эдуардо 3 0.27
Сарачо Федерико 2 0.18
Халк Живанилдо 1 0.09
Арана Гильерме 1 0.09
Brahian Palacios 1 0.09
Ромуло 1 0.09
Igor Rabello 1 0.09
Igor Gomes 0 0
Carlos Amaral 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 4 0
Фернандо Режес 3 0
Аларио Лукас 3 0
Ромуло 3 0
Уэсли Лопес 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Энрике Бруно 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Мальо Уго 1 0
Патрик Алан 1 0
Рочет Серхио 1 0
Гомес Бруно 1 0
José Maurisio3 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Matheus Dias 1 0
Ренан Роберт 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 3 2
Де Лара Фукс Бруно 4 1
Халк Живанилдо 2 1
Паулиньо Жозе 2 1
Эверсон 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Igor Rabello 3 0
Франко Алан 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Igor Gomes 2 0
Феррейра Мариано 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
4
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Атлетико Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
6
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
1
20%
4
36%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
22%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
4
44%
3
18%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Пропущено

7
15
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
2
29%
5
33%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Минейро

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
1
9
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Байя
 12 7 3 2 20 - 13 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 7 2 3 20 - 12 23
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
7.
Ред Булл Брагантино
 12 5 3 4 16 - 14 18
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 5 2 3 9 - 7 17
9.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 17 - 15 17
10.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 11 - 11 17
11.
Жувентуде
 11 4 4 3 14 - 15 16
12.
Сан-Паулу
 11 4 3 4 15 - 13 15
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 12 3 3 6 13 - 16 12
15.
Васко да Гама
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 4 6 10 - 15 10
17.
Витория
 11 2 3 6 13 - 19 9
18.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
19.
Гремио
 10 2 1 7 7 - 12 7
20.
Флуминенсе
 11 1 3 7 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
7.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 8 - 3 12
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
10.
Васко да Гама
 6 3 1 2 9 - 13 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
16.
Атлетико Минейро
 5 1 3 1 6 - 7 6
17.
Флуминенсе
 6 1 3 2 8 - 9 6
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
12.
Ред Булл Брагантино
 6 1 2 3 7 - 8 5
13.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Витория
 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
20.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Витория Willian VI 5
Жувентуде Барбоза Лукас 4 (1)
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Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Форталеза Сеара Аугусто Педро 6
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    • 53'
      Г О О О О Л - Игор Рабелло бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Скарпа Густаво получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Уэсли Лопес получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Бруно Фукс получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Игор Рабелло получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Сарачо Федерико уходит с поля. Пауло Монтейро выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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