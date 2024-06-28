Тур: 12.
0:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаГабриэл
34' Желтая карточкаCaio Vinicius2
61' Желтая карточкаСамуэл Шавьер
64' Желтая карточкаАлександр Гомес
0:1
90' ГолJanderson
90'+8
Ход матча
32'
34'
61'
64'
71'
86'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тьяго
Сантос
22
Габриэл
III
10
Гансо
Пауло
80
Теранс
Давид
14
Кано
Херман
11
Кено
97
Lepu
29
Willian
VI
8
Luan5
11
Osvaldo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 ГабриэлПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
80 Теранс ДавидНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 КеноНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
23 ГугаЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Полузащитник
-
15 Матеус РейсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Коста ДугласНападающий
-
31 Calegari
-
-
19 Кауан Элиас
-
Главный тренер: Marcao
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Willian VIПолузащитник
-
8 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 OsvaldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
-
-
40 Reynaldo2
-
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Флуминенсе
Витория
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.69
1.38
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
65
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|2
|0.17
|Кано Херман
|2
|0.17
|Лима II
|2
|0.17
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.08
|Аугусто Ренато
|1
|0.08
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.08
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|5
|0.42
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0.17
|Wagner Leonardo
|2 (1)
|0.17
|Мота Жеан
|1
|0.08
|Erick Castillo
|1
|0.08
|Иури Фрейтас
|1
|0.08
|Janderson
|1
|0.08
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Алеррандро
|0
|0
|Эстевес Лукас
|0
|0
|Jose Hugo
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|7
|0
|Лима II
|4
|1
|Мело Фелипе
|2
|1
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Гуга III
|3
|0
|Александр Гомес II
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Диого VII
|2
|0
|Самуэл Шавьер
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Тьяго Сантос
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуду Эдуардо
|3
|1
|Caio Vinicius2
|4
|0
|Lepu
|3
|0
|Эстевес Лукас
|3
|0
|Wagner Leonardo
|1
|1
|Camutanga
|1
|1
|Андраде Лео
|2
|0
|Luan5
|2
|0
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Willian VI
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Lucas Arcanjo
|1
|0
|Тиаго Карпини
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Витория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
3
Флуминенсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Витория
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
0
8
Флуминенсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Витория
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
10
9
0 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
30%
5
56%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
100%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
5
45%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
3
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
21
20
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
24%
4
20%
31-45
4
19%
6
30%
46-60
5
24%
5
25%
61-75
6
29%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0
Витория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1
Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2
Результаты матчей
Флуминенсе
Витория
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
39
39
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5 (4)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Витория
|Willian VI
|5
|Жувентуде
|Барбоза Лукас
|4 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|6