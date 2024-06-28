  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 12.
Флуминенсе
0:1
Конец матча
Витория
0'
32' Желтая карточка
Габриэл
34' Желтая карточка
Caio Vinicius2
61' Желтая карточка
Самуэл Шавьер
64' Желтая карточка
Александр Гомес
0:1
90' Гол
Janderson
90'+8
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
25
Карлос
Антонио
29
Тьяго
Сантос
12
Марсело
Виера
8
Gabriel
Martinelli
III
22
Габриэл
III
10
Гансо
Пауло
80
Теранс
Давид
14
Кано
Херман
11
Кено
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
15
Caio
Vinicius2
4
Wagner
Leonardo
14
Patric
Calmon
29
Willian
VI
8
Luan5
5
Андраде
Лео
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
9
Алеррандро
11
Osvaldo
Флуминенсе
4-3-3
Витория
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Витория

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
БСА
3:1
БСА
1:2
БСА
2:3
БСА
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.69
1.38

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
65

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 2 0.17
Кано Херман 2 0.17
Лима II 2 0.17
Марсело Виера 1 (1) 0.08
Аугусто Ренато 1 0.08
Мартинелли Габриэл 1 0.08
Самуэл Шавьер 0 0
Ариас Джон 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 5 0.42
Nascimento Leite Matheus II 2 0.17
Wagner Leonardo 2 (1) 0.17
Мота Жеан 1 0.08
Erick Castillo 1 0.08
Иури Фрейтас 1 0.08
Janderson 1 0.08
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Алеррандро 0 0
Эстевес Лукас 0 0
Jose Hugo 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 7 0
Лима II 4 1
Мело Фелипе 2 1
Мартинелли Габриэл 3 0
Гуга III 3 0
Александр Гомес II 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Андре 2 0
Диого VII 2 0
Самуэл Шавьер 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Кано Херман 1 0
Марсело Виера 1 0
Тьяго Сантос 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Габриэл III 1 0
Ариас Джон 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуду Эдуардо 3 1
Caio Vinicius2 4 0
Lepu 3 0
Эстевес Лукас 3 0
Wagner Leonardo 1 1
Camutanga 1 1
Андраде Лео 2 0
Luan5 2 0
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Willian VI 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Nascimento Leite Matheus II 1 0
Алеррандро 1 0
Lucas Arcanjo 1 0
Тиаго Карпини 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Витория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
3
Флуминенсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Витория
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

0
8
Флуминенсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Витория
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

10
9
0 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
30%
5
56%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
100%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
5
45%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
3
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

21
20
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
24%
4
20%
31-45
4
19%
6
30%
46-60
5
24%
5
25%
61-75
6
29%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0
Витория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1
Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2

Результаты матчей

Флуминенсе
Витория

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Байя
 12 7 3 2 20 - 13 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 7 2 3 20 - 12 23
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
7.
Сан-Паулу
 12 5 3 4 17 - 14 18
8.
Ред Булл Брагантино
 12 5 3 4 16 - 14 18
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 5 2 3 9 - 7 17
10.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 17 - 15 17
11.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 11 - 11 17
12.
Жувентуде
 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Крисьюма
 10 3 3 4 17 - 18 12
14.
Куяба
 12 3 3 6 13 - 16 12
15.
Витория
 12 3 3 6 14 - 19 12
16.
Васко да Гама
 12 3 1 8 12 - 24 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 4 6 10 - 15 10
18.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
19.
Гремио
 10 2 1 7 7 - 12 7
20.
Флуминенсе
 12 1 3 8 10 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
7.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 8 - 3 12
9.
Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Васко да Гама
 6 3 1 2 9 - 13 10
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
16.
Атлетико Минейро
 5 1 3 1 6 - 7 6
17.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
12.
Ред Булл Брагантино
 6 1 2 3 7 - 8 5
13.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
20.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Витория Willian VI 5
Жувентуде Барбоза Лукас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Форталеза Сеара Аугусто Педро 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Кайо Винисиус получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Габриэл III получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Флуминенсе 0:1 Витория онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (27) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный