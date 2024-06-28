Тур: 12.
0'
1:0
2' ГолAlisson II
14' Желтая карточкаМаркиньос
19' Желтая карточкаЛуис Франциско Зубелдиа
21' Желтая карточкаРоналд
2:0
22' ГолЛусиано Невес
27' Желтая карточкаАрболеда Роберт
35' Желтая карточкаNewton
61' Желтая карточкаЛусиано Невес
79' Желтая карточкаКлаудиньо Родригес
2:1
90' ГолКайке Артур
90'+7
Ход матча
2'
1:0
14'
21'
22'
2:0
27'
35'
61'
69'
84'
87'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
93
Жандрей
28
Alan
Franco1
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
33
Walisson
8
Newton
6
Роналд
10
Маркиньос
IV
23
Eder1
45
Кайке
Артур
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
50 Йонг
-
-
-
-
34 Igao
-
35 Sabino2
-
36 Patryck
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
23 Eder1Нападающий
-
45 Кайке АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
-
-
25 Alisson III
-
-
-
17 Matheus XV
-
30 Mateo Barcia
-
41 Erick Garcia
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Сан-Паулу
Крисьюма
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|4 (1)
|0.33
|Лукас Моура
|2
|0.17
|Кальери Хонатан
|2
|0.17
|Силва Андре III
|2
|0.17
|Феррейра Факундо
|2
|0.17
|Alisson II
|1
|0.08
|Арболеда Роберт
|1
|0.08
|Феррареси Науэль
|1
|0.08
|Бобадиллья Дамиан
|1
|0.08
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|3
|0.3
|Кайке Артур
|3
|0.3
|Gustavo Barreto
|2
|0.2
|Fellipe Mateus
|2
|0.2
|Боласье Янник
|1
|0.1
|Marcelo Hermes
|1
|0.1
|Newton
|1
|0.1
|Трауко Мигель
|1
|0.1
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.1
|Renato Kayzer
|1
|0.1
|Higor Meritao
|1
|0.1
|Клаудиньо Родригес
|0
|0
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
|Роналд
|0
|0
|Rodrigo Fagundes
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|5
|0
|Alisson II
|3
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|Igor Vinicius
|3
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Кальери Хонатан
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Лукас Моура
|1
|0
|Густаво Диас
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Бобадиллья Дамиан
|1
|0
|William Gomes
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo XII
|3
|1
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Роналд
|3
|0
|Rodrigo Fagundes
|3
|0
|Eder1
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Боласье Янник
|2
|0
|Клаудиньо Родригес
|2
|0
|Аллано Лима
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Newton
|1
|0
|Marcelo Hermes
|1
|0
|Gustavo Barreto
|1
|0
|Alisson III
|1
|0
|Matheus XV
|1
|0
|Fellipe Mateus
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Крисьюма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
7
5
Сан-Паулу
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Крисьюма
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
2
25%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
14%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
3
30%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
4
44%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
18
17
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
5
28%
2
12%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
5
28%
4
24%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
5
38%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1
Крисьюма
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1
Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0
Результаты матчей
Сан-Паулу
Крисьюма
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
55
210
19
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5 (4)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Витория
|Willian VI
|5
|Жувентуде
|Барбоза Лукас
|4 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|6