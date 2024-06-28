  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 12.
Сан-Паулу
2:1
Конец матча
Крисьюма
0'
1:0
2' Гол
Alisson II
14' Желтая карточка
Маркиньос
19' Желтая карточка
Луис Франциско Зубелдиа
21' Желтая карточка
Роналд
2:0
22' Гол
Лусиано Невес
27' Желтая карточка
Арболеда Роберт
35' Желтая карточка
Newton
61' Желтая карточка
Лусиано Невес
79' Желтая карточка
Клаудиньо Родригес
2:1
90' Гол
Кайке Артур
90'+7
93
Жандрей
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
6
Welington
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
47
Феррейра
Факундо
1
Gustavo
XII
13
Jonatan
Moreira
III
3
Rodrigo
Fagundes
33
Walisson
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
8
Newton
6
Роналд
10
Маркиньос
IV
23
Eder1
45
Кайке
Артур
Сан-Паулу
4-3-3
Крисьюма
4-4-2

История личных встреч

Сан-Паулу
Крисьюма

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

БСА
1:2
КС
2:0
КС
2:1
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 4 (1) 0.33
Лукас Моура 2 0.17
Кальери Хонатан 2 0.17
Силва Андре III 2 0.17
Феррейра Факундо 2 0.17
Alisson II 1 0.08
Арболеда Роберт 1 0.08
Феррареси Науэль 1 0.08
Бобадиллья Дамиан 1 0.08
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Igor Vinicius 0 0
Alan Franco1 0 0
Арруда Эрик 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 3 0.3
Кайке Артур 3 0.3
Gustavo Barreto 2 0.2
Fellipe Mateus 2 0.2
Боласье Янник 1 0.1
Marcelo Hermes 1 0.1
Newton 1 0.1
Трауко Мигель 1 0.1
Фигейреду Тобиаш 1 0.1
Renato Kayzer 1 0.1
Higor Meritao 1 0.1
Клаудиньо Родригес 0 0
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Роналд 0 0
Rodrigo Fagundes 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 5 0
Alisson II 3 0
Michel Araujo 3 0
Igor Vinicius 3 0
Луис Франциско Зубелдиа 3 0
Коста Диего 2 0
Кальери Хонатан 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Alan Franco1 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Лукас Моура 1 0
Густаво Диас 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Patryck 1 0
Арруда Эрик 1 0
Бобадиллья Дамиан 1 0
William Gomes 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo XII 3 1
Фигейреду Тобиаш 3 0
Маркиньос IV 3 0
Роналд 3 0
Rodrigo Fagundes 3 0
Eder1 3 0
Трауко Мигель 1 1
Боласье Янник 2 0
Клаудиньо Родригес 2 0
Аллано Лима 2 0
Higor Meritao 2 0
Newton 1 0
Marcelo Hermes 1 0
Gustavo Barreto 1 0
Alisson III 1 0
Matheus XV 1 0
Fellipe Mateus 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Крисьюма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

7
5
Сан-Паулу
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Крисьюма
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
2
25%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
14%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
3
30%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
4
44%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

18
17
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
5
28%
2
12%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
5
28%
4
24%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
5
38%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1
Крисьюма
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1
Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0

Результаты матчей

Сан-Паулу
Крисьюма

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
5
5
2
10
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Байя
 12 7 3 2 20 - 13 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 7 2 3 20 - 12 23
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
7.
Сан-Паулу
 12 5 3 4 17 - 14 18
8.
Ред Булл Брагантино
 12 5 3 4 16 - 14 18
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 5 2 3 9 - 7 17
10.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 17 - 15 17
11.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 11 - 11 17
12.
Жувентуде
 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Крисьюма
 10 3 3 4 17 - 18 12
14.
Куяба
 12 3 3 6 13 - 16 12
15.
Витория
 12 3 3 6 14 - 19 12
16.
Васко да Гама
 12 3 1 8 12 - 24 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 4 6 10 - 15 10
18.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
19.
Гремио
 10 2 1 7 7 - 12 7
20.
Флуминенсе
 12 1 3 8 10 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
7.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 8 - 3 12
9.
Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Васко да Гама
 6 3 1 2 9 - 13 10
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
16.
Атлетико Минейро
 5 1 3 1 6 - 7 6
17.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
12.
Ред Булл Брагантино
 6 1 2 3 7 - 8 5
13.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
20.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Витория Willian VI 5
Жувентуде Барбоза Лукас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Форталеза Сеара Аугусто Педро 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Newton получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Арболеда Роберт получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Лукас Моура сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Лусиано Невес бьет в цель!
    • 21'
      Роналд получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Луис Франциско Зубелдиа получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Маркиньос IV получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Г О О О О Л - Алиссон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сан-Паулу 2:1 Крисьюма онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (27) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный