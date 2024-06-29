  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 13.
Куяба
1:1
Второй тайм: 90+'
Ред Булл Брагантино
0'
20' Желтая карточка
Минейро Лукас
1:0
33' Гол
Ласерда Дерик
1:1
42' Гол
Helio Junio
45' Желтая карточка
Ласерда Дерик
45' Желтая карточка
Рамирес Эрик
71' Желтая карточка
Эвертон Энрике
80' Желтая карточка
Andre1
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
34
Bruno
VI
23
Рамон
5
Филипе
Аугусто
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
21
Railan
9
Питта
Исидро
22
Ласерда
Дерик
1
Швенгбер
Клейтон
45
Nathan
Mendes
14
Энрике
Педру
II
36
Кандидо
Луан
29
Капишаба
Жуниньо
7
Рамирес
Эрик
II
8
Эвангелиста
Лукас
10
Линкольн
II
11
Helio
Junio
21
_Talisson
28
Витиньо
Витор
V
Куяба
4-3-3
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Куяба
Ред Булл Брагантино

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СB
2:0
СB
2:2
СC
2:1
СC
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Среднее время на гол

50
150

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 3 (1) 0.23
Clayson 3 0.23
Рамон 2 0.15
Кафу Жонатан 1 0.08
Marllon 1 0.08
Ласерда Дерик 1 0.08
Max Alves 1 0.08
Chrytian Eliel 1 0.08
Fernando Sobral 1 (1) 0.08
Railan 0 0
Денилсон Невес 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 4 0.31
Рамирес Эрик II 2 0.15
Витиньо Витор V 2 0.15
Саша Эдуардо 2 0.15
Эвангелиста Лукас 2 0.15
Фернандес Матеус 1 0.08
Энрике Педру II 1 0.08
Ignacio Laquintana 1 0.08
Борбас Тиаго 1 0.08
Кандидо Луан 1 (1) 0.08
Густавиньо 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matheus Alexandre 4 0
Денилсон Невес 3 0
Рамон 3 0
Marllon 3 0
Эмпереур Алан 3 0
Минейро Лукас 3 0
Clayson 3 0
Ласерда Дерик 3 0
Пети Арманду 1 1
Филипе Аугусто 2 0
Railan 2 0
Fernando Sobral 2 0
Andre1 2 0
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Аллисон 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Guilherme Madruga 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Витор V 4 0
Nathan Mendes 4 0
Да Силва Джадсом 2 1
Рамирес Эрик II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Кандидо Луан 3 0
Henry Mosquera 3 0
Саша Эдуардо 1 1
Pedro Caixinha 1 1
Эвангелиста Лукас 2 0
Helio Junio 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Энрике Педру II 1 0
Эвертон Энрике 1 0
Линкольн II 1 0
Швенгбер Клейтон 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Кунья Лукас 1 0
Мендес Дуглас 1 0

Результаты матчей

Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Куяба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

7
8
Куяба
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ред Булл Брагантино
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
13%
3
33%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
4
40%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

13
16
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
3
23%
5
31%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
5
31%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
6
38%
2
14%
61-75
3
19%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0
Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0

Результаты матчей

Куяба
Ред Булл Брагантино

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Куяба
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
11
1
2
10
1.5
5
7
2
10
2.5
2
10
3.5
2
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Байя
 12 7 3 2 20 - 13 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 7 3 3 21 - 13 24
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
7.
Ред Булл Брагантино
 1:1 13 5 4 4 17 - 15 19
8.
Сан-Паулу
 12 5 3 4 17 - 14 18
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 5 2 3 9 - 7 17
10.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 17 - 15 17
11.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 11 - 11 17
12.
Жувентуде
 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Куяба
 1:1 13 3 4 6 14 - 17 13
14.
Крисьюма
 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Витория
 12 3 3 6 14 - 19 12
16.
Васко да Гама
 13 3 2 8 13 - 25 11
17.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 4 6 10 - 15 10
18.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
19.
Гремио
 10 2 1 7 7 - 12 7
20.
Флуминенсе
 12 1 3 8 10 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Ред Булл Брагантино
 1:1 6 4 1 1 9 - 6 13
7.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 8 - 3 12
9.
Васко да Гама
 7 3 2 2 10 - 14 11
10.
Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
16.
Атлетико Минейро
 5 1 3 1 6 - 7 6
17.
Куяба
 1:1 7 1 3 3 6 - 7 6
18.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
19.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 3 2 2 10 - 8 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Куяба
 1:1 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 1:1 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
13.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
20.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Васко да Гама Pablo Vegetti 5
Витория Willian VI 5
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Форталеза Сеара Аугусто Педро 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Рамирес Эрик II получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Ласерда Дерик получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Куяба
    Ничья
    Ред Булл Брагантино
    8.50
    3.05
    Реклама, ligastavok.ru
    6.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Куяба 1:1 Ред Булл Брагантино онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Куяба
    Ред Булл Брагантино
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (27) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный