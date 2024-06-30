Тур: 13.
1:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаМинейро Лукас
1:0
33' ГолЛасерда Дерик
1:1
42' ГолHelio Junio
45' Желтая карточкаЛасерда Дерик
45' Желтая карточкаРамирес Эрик
71' Желтая карточкаЭвертон Энрике
80' Желтая карточкаAndre1
90' Красная карточкаLuciano Gimenez
90' Желтая карточкаПитта Исидро
90'+10
Ход матча
20'
33'
1:0
42'
1:1
45'
45'
62'
71'
75'
75'
80'
90'
90'
4
Marllon
34
Bruno
VI
23
Рамон
21
Railan
36
Кандидо
Луан
10
Линкольн
II
11
Helio
Junio
21
_Talisson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 RailanНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
3 АллисонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
97 Andre1
-
-
-
-
20 Рикельме
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
21 _TalissonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Куяба
Ред Булл Брагантино
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Среднее время на гол
50
150
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|3 (1)
|0.23
|Clayson
|3
|0.23
|Рамон
|2
|0.15
|Кафу Жонатан
|1
|0.08
|Marllon
|1
|0.08
|Ласерда Дерик
|1
|0.08
|Max Alves
|1
|0.08
|Chrytian Eliel
|1
|0.08
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.08
|Railan
|0
|0
|Денилсон Невес
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|4
|0.31
|Рамирес Эрик II
|2
|0.15
|Витиньо Витор V
|2
|0.15
|Саша Эдуардо
|2
|0.15
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.15
|Фернандес Матеус
|1
|0.08
|Энрике Педру II
|1
|0.08
|Ignacio Laquintana
|1
|0.08
|Борбас Тиаго
|1
|0.08
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.08
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matheus Alexandre
|4
|0
|Денилсон Невес
|3
|0
|Рамон
|3
|0
|Marllon
|3
|0
|Эмпереур Алан
|3
|0
|Минейро Лукас
|3
|0
|Clayson
|3
|0
|Ласерда Дерик
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Филипе Аугусто
|2
|0
|Railan
|2
|0
|Fernando Sobral
|2
|0
|Andre1
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
|Guilherme Madruga
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Витор V
|4
|0
|Nathan Mendes
|4
|0
|Да Силва Джадсом
|2
|1
|Рамирес Эрик II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Кандидо Луан
|3
|0
|Henry Mosquera
|3
|0
|Саша Эдуардо
|1
|1
|Pedro Caixinha
|1
|1
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Энрике Педру II
|1
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Линкольн II
|1
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Кунья Лукас
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Куяба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
7
8
Куяба
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Ред Булл Брагантино
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
1
17%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
13%
3
33%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
4
40%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
14
17
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
3
21%
5
29%
29%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
2
12%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
6
35%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
3
18%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0
Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0
Результаты матчей
Куяба
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
5
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Куяба
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
16
33
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
15
25
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
121
211
58
211
211
211
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5 (4)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|5
|Витория
|Willian VI
|5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|6