  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 13.
Куяба
1:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
20' Желтая карточка
Минейро Лукас
1:0
33' Гол
Ласерда Дерик
1:1
42' Гол
Helio Junio
45' Желтая карточка
Ласерда Дерик
45' Желтая карточка
Рамирес Эрик
71' Желтая карточка
Эвертон Энрике
80' Желтая карточка
Andre1
90' Красная карточка
Luciano Gimenez
90' Желтая карточка
Питта Исидро
90'+10
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
34
Bruno
VI
23
Рамон
5
Филипе
Аугусто
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
21
Railan
9
Питта
Исидро
22
Ласерда
Дерик
1
Швенгбер
Клейтон
45
Nathan
Mendes
14
Энрике
Педру
II
36
Кандидо
Луан
29
Капишаба
Жуниньо
7
Рамирес
Эрик
II
8
Эвангелиста
Лукас
10
Линкольн
II
11
Helio
Junio
21
_Talisson
28
Витиньо
Витор
V
Куяба
4-3-3
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Куяба
Ред Булл Брагантино

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СB
2:0
СB
2:2
СC
2:1
СC
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Среднее время на гол

50
150

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 3 (1) 0.23
Clayson 3 0.23
Рамон 2 0.15
Кафу Жонатан 1 0.08
Marllon 1 0.08
Ласерда Дерик 1 0.08
Max Alves 1 0.08
Chrytian Eliel 1 0.08
Fernando Sobral 1 (1) 0.08
Railan 0 0
Денилсон Невес 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 4 0.31
Рамирес Эрик II 2 0.15
Витиньо Витор V 2 0.15
Саша Эдуардо 2 0.15
Эвангелиста Лукас 2 0.15
Фернандес Матеус 1 0.08
Энрике Педру II 1 0.08
Ignacio Laquintana 1 0.08
Борбас Тиаго 1 0.08
Кандидо Луан 1 (1) 0.08
Густавиньо 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matheus Alexandre 4 0
Денилсон Невес 3 0
Рамон 3 0
Marllon 3 0
Эмпереур Алан 3 0
Минейро Лукас 3 0
Clayson 3 0
Ласерда Дерик 3 0
Пети Арманду 1 1
Филипе Аугусто 2 0
Railan 2 0
Fernando Sobral 2 0
Andre1 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Аллисон 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Питта Исидро 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Guilherme Madruga 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Витор V 4 0
Nathan Mendes 4 0
Да Силва Джадсом 2 1
Рамирес Эрик II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Кандидо Луан 3 0
Henry Mosquera 3 0
Саша Эдуардо 1 1
Pedro Caixinha 1 1
Эвангелиста Лукас 2 0
Helio Junio 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Энрике Педру II 1 0
Эвертон Энрике 1 0
Линкольн II 1 0
Швенгбер Клейтон 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Кунья Лукас 1 0
Мендес Дуглас 1 0

Результаты матчей

Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Куяба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

7
8
Куяба
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Ред Булл Брагантино
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
1
17%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
13%
3
33%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
4
40%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

14
17
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
3
21%
5
29%
29%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
2
12%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
6
35%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
3
18%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0
Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0

Результаты матчей

Куяба
Ред Булл Брагантино

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
5
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Куяба
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
3
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
2
5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
12
1
2
11
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11
3.5
2
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Байя
 12 7 3 2 20 - 13 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 7 3 3 21 - 13 24
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
7.
Ред Булл Брагантино
 13 5 4 4 17 - 15 19
8.
Сан-Паулу
 12 5 3 4 17 - 14 18
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 5 2 3 9 - 7 17
10.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 17 - 15 17
11.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 11 - 11 17
12.
Жувентуде
 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Куяба
 13 3 4 6 14 - 17 13
14.
Крисьюма
 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Витория
 12 3 3 6 14 - 19 12
16.
Васко да Гама
 13 3 2 8 13 - 25 11
17.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 4 6 10 - 15 10
18.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
19.
Гремио
 10 2 1 7 7 - 12 7
20.
Флуминенсе
 12 1 3 8 10 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
7.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 8 - 3 12
9.
Васко да Гама
 7 3 2 2 10 - 14 11
10.
Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
16.
Атлетико Минейро
 5 1 3 1 6 - 7 6
17.
Куяба
 7 1 3 3 6 - 7 6
18.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
19.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 3 2 2 10 - 8 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
13.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
20.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Васко да Гама Pablo Vegetti 5
Витория Willian VI 5
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Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Форталеза Сеара Аугусто Педро 6
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