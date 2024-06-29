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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 13.
Васко да Гама
0:0
Первый тайм: 12'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Васко да Гама
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
3.20
3.23
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2.65
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
38
Victor
X
4
Майкон
Перейра
12
Луис
Виктор
25
Hugo
Moura
98
JP
14
Guilherme
Estrella
28
Адсон
99
Pablo
Vegetti
6
Lucas
Piton
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
66
Cuiabano
26
Грегоре
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
33
Эдуардо
Карлос
II
6
Че
Че
9
Соарес
Франсиско
Васко да Гама
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Васко да Гама
Ботафого Рио-де-Жанейро

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

37 матчей

37.8%
24.3%
37.9%
14 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.7%
43.2%
27.1%
11 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.1%
24.3%
40.6%
13 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

ККГ
2:4
СA
1:0
СA
2:0
ККГ
2:0
ККГ
0:1
СB
0:4
СB
2:0
КК
0:1
КК
0:1
ККГ
1:1
СA
3:0
К
0:0
К
1:0
СA
2:3
ККГ
1:0
СA
2:1
СA
1:0
ККГР
1:1
СA
1:2
ЧК
1:2
ЧК
1:0
К
4:2
КБ
2:2
ЧК
1:1
БСА
2:2
БСА
2:3
СA
3:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
4:0
СA
2:2
СA
1:1
CC
0:4
CC
1:4
СA
1:1
CC
2:3
СA
2:1

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.21
1.31

Среднее время на гол

74
68

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.72
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

54
49

Голов в среднем за матч

1.46
1.32

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

61
67

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 4 0.33
David VI 2 0.17
Леандриньо 1 0.08
Майкон Перейра 1 0.08
Henrique Paulo 1 0.08
Mateus Cocao 1 0.08
Guilherme Estrella 1 0.08
Пайе Димитри 0 0
Росси 0 0
Адсон 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
Hugo Moura 0 0
Lucas Piton 0 0
JP 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 3 0.25
Данило Барбоза 3 0.25
Соарес Франсиско 2 (1) 0.17
Саварино Джефферсон 2 0.17
Эдуардо Карлос II 2 0.17
Баштуш Бартоломеу 2 0.17
Энрике Луис IX 1 0.08
Джеффиньо 1 0.08
Lucas Halter 1 0.08
Jacob Montes 1 0.08
Понте Матео 1 0.08
Ромеро Оскар 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David VI 3 1
Гальдамес Пабло 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Mateus Cocao 3 0
Луис Виктор 1 1
Hugo Moura 1 1
Victor X 1 1
Росси 2 0
Майкон Перейра 2 0
Адсон 1 0
Кампуш Сержинью 1 0
Leo XV 1 0
Lucas Piton 1 0
Пракседес Бруно 1 0
Henrique Paulo 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 3 1
Ромеро Оскар 3 0
Данило Барбоза 3 0
Грегоре 3 0
Соарес Франсиско 2 0
Джеффиньо 2 0
Дамиан Суарес 2 0
Marlon Freitas 2 0
Эрнандес Диего 2 0
Lucas Halter 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Марсал Фернандо 1 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
4
Васко да Гама
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

0
10
Васко да Гама
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

1
14

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
27%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Забито

11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
1
9%
4
20%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
3
27%
6
30%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
4
20%
76-90

Пропущено

25
12
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
16%
3
25%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
6
24%
1
8%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
5
20%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3

Результаты матчей

Васко да Гама
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

2:1
5 раз 42%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 7 3 2 20 - 11 24
2.
Байя
 12 7 3 2 20 - 13 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 13 7 3 3 20 - 12 24
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 7 2 3 16 - 9 23
5.
Крузейро
 11 6 2 3 15 - 14 20
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 5 4 3 15 - 10 19
7.
Ред Булл Брагантино
 0:0 13 5 4 4 16 - 14 19
8.
Сан-Паулу
 12 5 3 4 17 - 14 18
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 5 2 3 9 - 7 17
10.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 17 - 15 17
11.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 11 - 11 17
12.
Жувентуде
 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Куяба
 0:0 13 3 4 6 13 - 16 13
14.
Крисьюма
 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Витория
 12 3 3 6 14 - 19 12
16.
Васко да Гама
 0:0 13 3 2 8 12 - 24 11
17.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 4 6 10 - 15 10
18.
Коринтианс
 12 1 6 5 9 - 13 9
19.
Гремио
 10 2 1 7 7 - 12 7
20.
Флуминенсе
 12 1 3 8 10 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 6 4 1 1 9 - 6 13
7.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 8 - 3 12
9.
Васко да Гама
 0:0 7 3 2 2 9 - 13 11
10.
Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
16.
Атлетико Минейро
 5 1 3 1 6 - 7 6
17.
Куяба
 0:0 7 1 3 3 5 - 6 6
18.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
19.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Куяба
 0:0 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 7 1 3 3 7 - 8 6
12.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
13.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
20.
Васко да Гама
 0:0 6 0 0 6 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Фламенго Педро Гильерме 5 (4)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Витория Willian VI 5
Жувентуде Барбоза Лукас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Форталеза Сеара Аугусто Педро 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Васко да Гама
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
3.20
3.23
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2.65
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