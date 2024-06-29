Тур: 13.
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
38
Victor
X
12
Луис
Виктор
25
Hugo
Moura
98
JP
28
Адсон
12
John
Victor
66
Cuiabano
26
Грегоре
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Victor XЗащитник
- Защитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
-
25 Hugo MouraПолузащитник
-
98 JPПолузащитник
- Полузащитник
-
28 АдсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
-
32 Рохас РобертЗащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
66 ЛеандриньоНападающий
- Нападающий
-
31 РоссиНападающий
-
77 РайанНападающий
-
3 Leo XV
-
23 Jose Gabriel
-
-
Главный тренер: Rafael Paiva
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Kaue
-
67 Ярлен
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Васко да Гама
Ботафого Рио-де-Жанейро
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
37 матчей
37.8%
24.3%
37.9%
14 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
29.7%
43.2%
27.1%
11 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.1%
24.3%
40.6%
13 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.21
1.31
Среднее время на гол
74
68
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.72
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
54
49
Голов в среднем за матч
1.46
1.32
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
61
67
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|4
|0.33
|David VI
|2
|0.17
|Леандриньо
|1
|0.08
|Майкон Перейра
|1
|0.08
|Henrique Paulo
|1
|0.08
|Mateus Cocao
|1
|0.08
|Guilherme Estrella
|1
|0.08
|Пайе Димитри
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Hugo Moura
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
|JP
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|3
|0.25
|Данило Барбоза
|3
|0.25
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.17
|Саварино Джефферсон
|2
|0.17
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.17
|Баштуш Бартоломеу
|2
|0.17
|Энрике Луис IX
|1
|0.08
|Джеффиньо
|1
|0.08
|Lucas Halter
|1
|0.08
|Jacob Montes
|1
|0.08
|Понте Матео
|1
|0.08
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David VI
|3
|1
|Гальдамес Пабло
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Mateus Cocao
|3
|0
|Луис Виктор
|1
|1
|Hugo Moura
|1
|1
|Victor X
|1
|1
|Росси
|2
|0
|Майкон Перейра
|2
|0
|Адсон
|1
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Пракседес Бруно
|1
|0
|Henrique Paulo
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|3
|1
|Ромеро Оскар
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Грегоре
|3
|0
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Дамиан Суарес
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Эрнандес Диего
|2
|0
|Lucas Halter
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Понте Матео
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
4
Васко да Гама
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
0
10
Васко да Гама
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
1
14
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
27%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
1
9%
4
20%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
3
27%
6
30%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
4
20%
76-90
Пропущено
25
12
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
16%
3
25%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
6
24%
1
8%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
5
20%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3
Результаты матчей
Васко да Гама
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
2:1
5 раз 42%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
39
57
111
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|20 - 11
|24
|2.
|12
|7
|3
|2
|20 - 13
|24
|3.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|20 - 12
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|16 - 9
|23
|5.
|11
|6
|2
|3
|15 - 14
|20
|6.
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|7.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|9.
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|10.
|11
|4
|5
|2
|17 - 15
|17
|11.
|11
|4
|5
|2
|11 - 11
|17
|12.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|16.
|0:0
|13
|3
|2
|8
|12 - 24
|11
|17.
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|18.
|12
|1
|6
|5
|9 - 13
|9
|19.
|10
|2
|1
|7
|7 - 12
|7
|20.
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 3
|18
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|5.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|6.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|7.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|8.
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|9.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 13
|11
|10.
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|16.
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|17.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|19.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|16.
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|17.
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
|20.
|0:0
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5 (4)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Витория
|Willian VI
|5
|Жувентуде
|Барбоза Лукас
|4 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|6