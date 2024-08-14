Стадион: Национальный стадион (Варшава). Главный судья: Шерер Сандро
2:0
Второй тайм: 70'
0'
9' Желтая карточкаЭдерсон Хонорато
35' Желтая карточкаБеллингем Джуд
42' Желтая карточкаВинисиус Жуниор
1:0
59' ГолВальверде Федерико
64' Желтая карточкаДжимсити Берат
2:0
68' ГолМбаппе Килиан
Ход матча
35'
42'
59'
64'
68'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
317 Количество передач 269
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Менди
Ферлан
11
Родриго
4
Хин
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рамон ПаблоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
15 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 ЭндрикНападающий
-
21 Диас БраимНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Коми ПьетроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Реал Мадрид
Аталанта
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2
Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3
Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|1
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|1
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:0 Аталанта
Исход игры
Реал Мадрид
93.1% (323)
Ничья
2.3% (8)
Аталанта
4.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
69.3% (79)
Меньше
30.7% (35)
Обе команды забьют
Да
67.54% (77)
Нет
32.46% (37)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
13.5% (47)
2:0 Реал Мадрид
8.4% (29)
3:1 Реал Мадрид
6.9% (24)
1:0 Реал Мадрид
1.7% (6)
3:2 Реал Мадрид
0.9% (3)
3:0 Реал Мадрид
0.6% (2)
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