☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Стадион: . Главный судья: Шерер Сандро
Реал Мадрид
2:0
Второй тайм: 70'
Аталанта
0'
9' Желтая карточка
Эдерсон Хонорато
35' Желтая карточка
Беллингем Джуд
42' Желтая карточка
Винисиус Жуниор
1:0
59' Гол
Вальверде Федерико
64' Желтая карточка
Джимсити Берат
2:0
68' Гол
Мбаппе Килиан

Ход матча

9'
 
Эдерсон Хонорато
35'
Беллингем Джуд
 
42'
Винисиус Жуниор
 
59'
Вальверде Федерико
(Винисиус Жуниор)
1:0
63'
 
Ретеги Матео
Де Кетеларе Шарль
63'
 
Годфри Бен
Дзаппакоста Давиде
64'
 
Джимсити Берат
68'
Мбаппе Килиан
(Беллингем Джуд)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 317 Количество передач 269
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 347
Реал Мадрид 93.1% (323)
X 2.3% (8)
Аталанта 4.6% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Аталанта
2.00
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6.60
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6.40
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
23
Менди
Ферлан
8
Вальверде
Федерико
14
Тчуамени
Орельен
5
Беллингем
Джуд
11
Родриго
9
Мбаппе
Килиан
7
Винисиус
Жуниор
1
Муссо
Хуан
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
13
Эдерсон
Хонорато
15
Де
Рон
Мартен
8
Пашалич
Марио
17
Де
Кетеларе
Шарль
11
Лукман
Адемола
Реал Мадрид
4-3-3
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Аталанта

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:1
ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 1 0

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2
Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3
Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0

Топ нарушителей
Аталанта Эдерсон Хонорато 1
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 1
Реал Мадрид Беллингем Джуд 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    68'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! КИЛИАН МБАППЕ!
    Он всё-таки забивает в дебютном матче за "Реал"!
  • 67'
    Адемола Лукман осуществлял подачу с левого полуфланга, но не привела она ни к чему интересному, отбились мадридцы в этой ситуации.
  • 66'
    Такое ощущение, что не составило "Реалу" труда забить первый гол, и несколько раз уже он был близок ко второму. Класс у команд всё-таки разный.
  • 65'
    Исак Хин прервал подачу со штрафного, а Джуд Беллингем впоследствии нанёс удар по воротам, который был заблокирован Сеадом Колашинацем.
  • Желтая карточка
    64'
    Берату Джимсити достаётся жёлтая карточка. Только что он сфолил на правом фланге обороны "Аталанты", снеся с ног Джуда Беллингема.
  • Замена
    63'
    Двойная замена производится у "Аталанты": Матео Ретеги дебютирует за эту команду, выходя вместо Шарля де Кетеларе, а Бен Годфри появляется вместо Давиде Дзаппакосты.
  • Опасный момент
    62'
    После углового снова пожар в защите у ""Аталанты"! Справа подал стандарт Родриго, потом пробил Джуд Беллингем, рикошет - и мяч стремится опуститься за ленточку, но не пускает всё-таки его туда Хуан Муссо.
  • Опасный момент
    61'
    Момент! Едва второй гол следом за первым не забил "Реал"! Винисиуса Жуниора пропустили бергамаски по центру на свидание с вратарём. Пробил бразилец, а Хуан Муссо отразил мяч на угловой.
  • Описание гола
    59'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ФЕДЕРИКО ВАЛЬВЕРДЕ!
    Оказалась разрушена оборона "Аталанты". Джуд Беллингем отдал передачу Винисиусу Жуниору, который сместился вперёд и примерно с левого угла вратарской выполнил прострельную передачу, а абсолютно свободный Феде Вальверде из пределов вратарской поразил пустые ворота.
  • Фол, нарушение
    58'
    Эдерсон нарушает правила вдали от ворот, срывая атаку "Реала". Джуду Беллингему осталось. Успеют все игроки "Аталанты" вернуться назад и расставиться нам.
  • 57'
    Антонио Рюдигер пришёл в чужую штрафную площадь под проникающую передачу, но поскользнулся в центре и не сумел подхватить мяч.
  • Опасный момент
    56'
    Федерико Вальверде в районе правого угла штрафной площади "Аталанты" коротко откатил мяч Джуду Беллингему, чей кручёный удар пришёлся поверх створа.
  • 55'
    Маттео Руджери отдал передачу по левому флангу вперед на Адемолу Лукмана, потом уже Шарль де Кетеларе простреливал на Лукмана, а в итоге до удара так и не дошло дело. 
  • Фол, нарушение
    54'
    Эдерсон не смог пройти сквозь Дани Карвахаля на левом фланге в атаке "Аталанты" и внедриться в штрафную площадь "Реала". Мартен де Рон подключился и уронил Родриго.
  • Угловой
    53'
    Дани Карвахаль с правого фланга попробовал сделать передачу в центр, а мяч задел Маттео Руджери и ушёл на угловой. Родриго навесил со стандарта, и пошла уже позиционная атака "Реала" из глубины поля.
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    • Фол, нарушение
      52'
      Шарль де Кетеларе нарушил правила в нападении "Аталанты" на правом фланге. На газоне оказался из-за его действий Ферлан Менди.
    • 51'
      "Аталанта" поатаковала правым флангом и заработала там аут. Берат Джимсити оставил право ввода мяча из-за боковой Давиде Дзаппакосте.
    • Угловой
      50'
      Угловой у "Реала" на левом фланге. Высокая подача производится во вратарскую, где мяч ловит Хуан Муссо, голкипер "Аталанты", то есть нет опасного момента.
    • 49'
      Винисиус Жуниор с левого угла чужой штрафной площадки пытался проткнуть мяч ближе к чужим воротам, довести его до Килиана Мбаппе, но защита "Аталанты" заблокировала.
    • Опасный момент
      48'
      После углового на правом фланге и взаимодействий бергамасков мяч доходит до левого полуфланга, откуда примеривается Маттео Руджери и не попадает в ближний угол.
    • Опасный момент
      47'
      Момент у "Аталанты"! Подача с правого полуфланга от Мартена де Рона, и Марио Пашалич пробивает головой в правый угол, а Тибо Куртуа выручает свою команду.
    • Опасный момент
      46'
      Мяч контролирует "Реал", Килиан Мбаппе уже слева в чужой штрафной площадке, куда он сместился с фланга, а бьёт выше створа суперфорвард "сливочных".
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. "Реал" - "Аталанта" - 0:0. Не самым зрелищным получился первый тайм в Суперкубке УЕФА, но по разу команды успели попасть в перекладину. Отдыхаем и ждём второй тайм.
    • 45'
      Перекладина у "Реала" теперь в атаке! Отдавал передачу Винисиус, Беллингем не трогал мяч, чтобы не был зафиксирован у него офсайд, а Родриго дотянулся и ногой с нескольких метров послал мяч в каркас ворот "Аталанты"!
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты к первому тайму.
    • 45'
      Навесил сам Адемола Лукман с углового, но ничего опасного не получилось, мяч спланировал в руки Тибо Куртуа.
    • Угловой
      44'
      Отбивалась защита мадридского "Реала" от напора "Аталанты", и с подбора приложился Адемола Лукман, а Эдер Милитао заблокировал на угловой.
    • Желтая карточка
      43'
      Да, и не избежал Винисиус Жуниор жёлтой карточки за своё нарушение правил. Всё-таки на ногу сопернику и не наступать можно было.
    • Фол, нарушение
      42'
      Винисиус Жуниор наступил на ногу Мартену де Рону. Видно, что не клеится толковая игра у мадридского "Реала" в финальной трети.
    • Фол, нарушение
      41'
      Очередное нарушение правил. Джуд Беллингем на сей раз сфолил на Сеаде Колашинаце. Пока нарушений куда больше, чем голевых моментов. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Мартен де Рон отметился только что нарушением правил против Дани Карвахаля. Арбитр решил не лезть в карман за жёлтой карточкой.
    • 39'
      Винисиус Жуниор пока не в своей тарелке себя чувствует. Прокинул он себе мяч на ход с левого фланга атаки мимо Исака Хина. И что дальше? А ничего дальше? Мяч ушёл за лицевую линию. Углового не будет.
    • 38'
      Килиан Мбаппе в поисках мяча опускается на свою половину поля. На правом фланге там сейчас он заработал штрафной удар для "Реала". Сфолил Сеад Колашинац.
    • Травма, повреждение
      37'
      Появились на поле врачи "Аталанты", однако ничего страшного не случилось с вратарём "Аталанты", Хуан Муссо готов продолжить матч.
    • Желтая карточка
      36'
      Жёлтая карточка достаётся Джуду Беллингему. Не сумел он вовремя остановиться в предыдущем эпизоде и теперь пожинает плоды этого.
    • Фол, нарушение
      35'
      А вот это грубое нарушение правил! Джуд Беллингем врезался в Хуана Муссо и нанёс травму голкиперу "Аталанты".
    • 34'
      Карло Анчелотти жуёт свою знаменитую жвачку в технической зоне. Ожидает он наверняка более активной игры в исполнении своих подопечных.
    • 33'
      Повладела какое-то время мячом преимущественно "Аталанта", а теперь "Реал" решил, что пора ему возвращать себе инициативу на футбольном поле. И правда, пора уже.
    • Фол, нарушение
      31'
      Фиксируется нарушение правил вдали от ворот. Со стороны мадридской команды. Сфолил Ферлан Менди против Мартена де Рона. 
    • 30'
      Килиан Мбаппе принимал мяч на линии штрафной площади и пробовал сделать скидку в направлении Джуда Беллингема, однако здорово действовал защитник "Аталанты" на перехвате.
    • 29'
      "Реал" конкретно увяз в позиционной обороне, но всё это может в любой момент обернуться весьма колкой контратакой в исполнении "сливочных". 
    • 28'
      На Давида Алабу по-прежнему не может Карло Анчелотти рассчитывать, поскольку затянулось у него восстановление после травмы крестов. А Эдуардо Камавинга травмировался на вчерашней тренировке мадридцев.
    • 27'
      Адемола Лукман так и не определился, пытаться ему прорваться через центр или по левому полуфлангу, в итоге упустил он мяч, а подхвативший вскоре владение Эдерсон не попал в ворота "Реала" издали.
    • 26'
      90 процентов - такова точность передач у мадридского "Реала" на сыгранном отрезке матча. 82 процента по этому показателю у "Аталанты".
    • Штанга
      25'
      Перекладина! Спасает она сейчас "Реал" от пропущенного мяча! Мартен де Рон пробивал по воротам мадридского клуба с правого полуфланга, и мяч попал в верхнюю планку в результате рикошета от Эдера Милитао. Нежданно-негаданно!
    • 24'
      Давиде Дзаппакоста был с мячом на правом фланге, а затем его подхватил Шарль де Кетеларе и выполнил заброс вперёд. Мяч уходил за лицевую линию, и был бы угловой там, если бы Орельен Тчуамени не сумел сохранить его в пределах поля.
    • 23'
      "Аталанта" прямо сейчас владеет инициативой. Берат Джимсити на  правом фланге действует и добивается аута в пользу бергамасков в противоборстве с Джудом Беллингемом. Однако после вброса аута нет обострения.
    • 22'
      Тибо Куртуа от своих ворот вынес мяч далеко вперёд, на чужую половину поля, где не удалось за него зацепиться ни Килиану Мбаппе, ни Родриго.
    • 21'
      Показывают телезрителям повтор момента с ударом Килиана Мбаппе по воротам "Аталанты". Кажется, в руку там попал мяч Исаку Хину, но это не был намеренный гандбол.
    • 20'
      Давиде Дзаппакоста подавал с правого фланга и нашёл ногу Антонио Рюдигера. Затем Берат Джимсити чересчур сильную передачу по правому полуфлангу вперёд отдал на Шарля де Кетеларе.
    • 19'
      "Аталанта" получает возможность покатать мяч в центральной трети поля. "Реальные" сначала просто за этим наблюдали и только потом лениво прессинговать стали.
    • 18'
      Чемпионаты Испании и Италии стартуют в ближайшие выходные. "Реал" и "Аталанта" могут сегодня размяться в матче за международный трофей в преддверии регулярного внутреннего сезона. 
    • 17'
      Дани Карвахаль осуществил доставку с правого фланга, и оказалась она незамкнутой, ведь не удалось дотянуться до мяча на противоположной штанге Винисиусу Жуниору.
    • 16'
      Можно сказать, что в любом случае Суперкубок УЕФА 2024 года выиграет итальянский тренер - Карло Анчелотти либо Джан Пьеро Гасперини.
    • 16'
      Джуд Беллингем догнал мяч на левом фланге нападения и выполнил прострельную передачу в направлении Килиана Мбаппе, которую перехватил Исак Хин.
    • 15'
      Килиан Мбаппе бьёт по чужим воротам с нескольких метров! С правой стороны последовала прострельная передача от Федерико Вальверде, и ударил французский нападающий, но мяч быстро был заблокирован Исаком Хином.
    • 14'
      Что касается места проведения встречи, то оно нейтральное. В Варшаве играют команды, а это не Испания и не Италия.
    • 13'
      Прессинг со стороны "Аталанты" - это никакое не откровение. За счёт давления отобрали себе мяч бергамаски в атаке на правом фланге, но оттуда не обострили. Потом с левого фланга прострельная передача оказалась лёгкой добычей Тибо Куртуа.
    • 12'
      Сетчатую шапочку натянули на голову Дзаппакосте, после чего ожидается его возвращение в игру.
    • Травма, повреждение
      11'
      Получает медицинскую помощь лежащий на газоне Давиде Дзаппакоста, врачи "Аталанты" работают на футбольном поле.
    • Фол, нарушение
      10'
      Теперь фиксируется фол в отношении футболиста "Аталанты". Ферлан Менди на левом фланге чужой половины поля уронил Давиде Дзаппакосту, задев того по ногам.
    • Желтая карточка
      9'
      Нарушение правил против Федерико Вальверде. Сфолил Эдерсон на своей половине поля и получил жёлтую карточку.
    • 9'
      Недавно была статистика, что у "Аталанты" всего лишь 17 процентов владения мячом. Но сейчас уже чуть побольше, учитывая, что итальянская команда отодвинула игру от своей штрафной.
    • 8'
      Ферлан Менди вбросил аут на левом фланге чужой половины поля Винисиусу Жуниору, однако резко вступили в прессинг бергамаски в большем количестве и коллективно отняли мяч.
    • Фол, нарушение
      7'
      Давиде Дзаппакоста оказался на свободном пространстве справа в чужой штрафной площадке, попробовал прострелить, и заработал бы он угловой для "Аталанты", если бы Адемола Лукман не уронил Эдера Милитао.
    • 6'
      Очередное нарушение правил в исполнении "Аталанты". Против Винисиуса Жуниора не по правилам действовал Исак Хин. Без опасности разыграл стандарт Федерико Вальверде.
    • Угловой
      5'
      Винисиус Жуниор разыграл штрафной удар на левом фланге с Федерико Вальверде, а затем с игры попробовал прострелить в центр штрафной площади, но от Давиде Дзаппакосты мяч ушёл на угловой.
    • Фол, нарушение
      4'
      "Аталанта" избрала оборонительный вариант игры на первых минутах. Позиционно держит мяч "Реал" на чужой половине поля. Винисиус Жуниор заработал штрафной удар на левом фланге атаки, где против него сфолил Исак Хин.
    • Фол, нарушение
      3'
      Аккуратно играет пока "Реал", хочет комбинационно генерировать созидание. Вот Килиан Мбаппе оказался на газоне на чужой половине поля. Его уронил Исак Хин.
    • Фол, нарушение
      2'
      С первых же минут нет какой-то резкой игры. Сейчас "Реал" зарабатывает штрафной удар на правом фланге. Сеад Колашинац отправил там на газон Родриго.
    • 2'
      "Реал" играет в белой форме, а у "Аталанты" сине-чёрная расцветка, тут всё предсказуемо.
    • 1'
      Заброс из центра поля идёт у "Реала" в правую часть чужой штрафной площади, где мяч без проблем забирает Хуан Муссо.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:0 Аталанта

    Исход игры
    Реал Мадрид
    93.1% (323)
    Ничья
    2.3% (8)
    Аталанта
    4.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.3% (79)
    Меньше
    30.7% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    67.54% (77)
    Нет
    32.46% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    13.5% (47)
    2:0 Реал Мадрид
    8.4% (29)
    3:1 Реал Мадрид
    6.9% (24)
    1:0 Реал Мадрид
    1.7% (6)
    3:2 Реал Мадрид
    0.9% (3)
    3:0 Реал Мадрид
    0.6% (2)
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